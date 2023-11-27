Экскурсионные корабли Хаконэ: прогулочный круиз по живописному озеру Асиноко

Путеводительпо Японии

Совершив прогулочный круиз на «пиратских кораблях» по озеру Асиноко в Хаконэ, вы сможете увидеть природную красоту этого района с близкого расстояния. Недавно флот Hakone Sightseeing Cruise пополнила Queen Ashinoko. Интерьер «Королевы Асиноко» разработал известный дизайнер Митоока Эйдзи.

В ясный день в Хаконэ с озера Асиноко, самого большого озера префектуры Канагава, можно увидеть гору Фудзи. Окружающие горы, в том числе Комагатакэ и Камияма, открывают столь же захватывающий вид на знаменитую японскую вершину. Посетителей также ожидает любопытное зрелище ярких «пиратских кораблей», скользящих по поверхности озера, расположенного в нескольких километрах от ближайшего океана. Эти суда, ставшие уже признанным символом озера, предлагают детям фантастическое путешествие по воображаемому морю, а взрослым – стильные и удобные интерьеры, в которых можно насладиться природными пейзажами Хаконэ.



Queen Ashinoko, последнее пополнение «пиратского флота», на фоне горы Фудзи (фотография предоставлена агентством «Одакю»)

История Асиноко

Исторически озеро Асиноко, расположенное на древнем тракте Токайдо, который идёт от Эдо (ныне Токио) до Киото, стало важным торговым центром. О тех временах, когда здесь располагался шумный почтовый город, напоминают святилище Хаконэ, построенное в период Нара (710-794), где совершали поклонение известные военачальники, в том числе Минамото-но Ёритомо (1147-1199), и застава сэкисё Хаконэ, важный контрольно-пропускной пункт, где власти строго контролировали передвижение путешественников между важными центрами страны.

Со времён периода Мэйдзи (1868-1912) Хаконэ стал популярным местом среди тех, кто хотел спастись от токийской жары или искупаться в термальных источниках. В этом районе имеется множество туристических достопримечательностей, ресторанов и сувенирных магазинов.

«Пиратские корабли» Хаконэ перевозят пассажиров между тремя причалами на берегу озера. Причал Хаконэ-мати находится ближе всего к старому тракту и заставе, и здесь же в двух шагах – финишная черта первого дня Хаконэ экидэн, эстафеты на длинные дистанции, проводимой каждый Новый год (мероприятие стало национальной спортивной традицией с собственным специальным музеем, который могут посетить туристы). Утренние круизы отправляются от пристани Хаконэ-мати к докам Мотохаконэ, всего в нескольких минутах ходьбы от святилища Хаконэ и парка Онси-Хаконэ. Оба причала расположены на южной оконечности длинного и узкого озера Асиноко, и поездка занимает всего 10 минут.



Туристы садятся на «пиратские корабли» Royal II (слева) и Queen Ashinoko, пришвартовавшиеся в Хаконэ-мати



Ворота тории Мира в святилище Хаконэ – популярное место для фотографий

Поездка от пристани Мотохаконэ на южном берегу озера до пристани Тогэндай на северном берегу занимает около 25 минут. Отсюда на гондольном подъемнике Тогэндай за 16 минут можно добраться до знаменитой геотермальной долины Овакудани с её клубящимися испарениями. Поездка по канатной дороге до последней остановки Соундзан открывает посетителям одни из лучших видов, которыми моэно полюбоваться в Хаконэ. Оттуда фуникулёр доставляет пассажиров до станции Гора, где они могут пересесть на железную дорогу Хаконэ тодзан.



Канатная дорога Хаконэ пересекает дымящуюся долину Овакудани



Вид на пристань Тогэндай и корабль Royal II с палубы Victory

Поездка из Тогэндай обратно в Хаконэ-мати занимает около 25 минут. Стандартный маршрут проходит вокруг озера против часовой стрелки от Хаконэ-мати до Мотохаконэ, а затем возвращается в Тогэндай, всего за 70 минут, включая остановки. Владельцы билетов туда и обратно могут сесть на борт на любом из причалов, что позволяет осмотреть туристические достопримечательности по пути и оценить комфортность различных кораблей. На причалах есть большие бесплатные парковки, благодаря чему озеро удобно посещать на машине.



Музей Хаконэ экидэн

Развлечения для всей семьи

В настоящее время по озеру ходят три «пиратских корабля». Самый старый из них, Victory, поступил в 2007 году, он создан по образцу знаменитого корабля Британского Королевского флота HMS Victory. Чтобы придать ему более фантазийный вид, корабль оснастили пушками, сундуками с сокровищами и другими диковинками.

Royal II используется с 2013 года, он создан по образцу Royal Louis, входившего в состав Королевского флота Франции в XVIII веке. Корабль украшен фигурами пиратов на палубе и оптическими иллюзиями в коридорах, где любят фотографироваться пассажиры.



Victory можно узнать по преимущественно чёрной цветовой гамме



Статуи рулевого и вперёдсмотрящего дополняют декор палубы Royal II



Оптическая иллюзия на Royal II создаёт впечатление пиратского нападения

Сейчас самый большой ажиотаж вызывает самый новый корабль, Queen Ashinoko, появившийся летом 2019 года. Интерьер корабля – работа промышленного дизайнера Митооки Эйдзи, который уже применял свой новаторский стиль в дизайне поездов Кюсю синкансэн и роскошного круизного поезда «Нанацубоси ин Кюсю».

Queen Ashinoko, украшенная фигурой греческой богини Ники и окрашенная в золотой цвет, представляет собой удивительное зрелище. На палубе с большим эффектом использованы малиновые оттенки и эмблемы короны.

Сибаяма Нанако, отвечающая за маркетинг линии Hakone Sightseeing Cruise, объясняет, что Queen Ashinoko создана на основе концепции восхищения. «Мы использовали существующую тему пиратского корабля, которая уже полюбилась детям, добавив уровень изысканности, который понравится и взрослым пассажирам».



Ника, греческая богиня победы, украшает нос корабля



На смотровой площадке ярко проявился стиль дизайна Митооки Эйдзи

Дизайнерский талант Митооки проявляется и внутри корабля, даже в мельчайших деталях. Интерьер сочетает в себе роскошное оформление в западном стиле и местную эстетику, включая двери и панели с фигурными решётками окавакумико из Фукуоки и узоры на полу, напоминающие местную деревянную мозаику Хаконэ ёсэги дзайку.



Роскошь и комфорт ждут пассажиров даже в эконом-классе



Стены и потолки украшают решётки и другие декоративные элементы

Изысканная элегантность

Сибаяма рекомендует пассажирам путешествовать в каюте первого класса, и она уверяет, что это стоит дополнительной платы. Каюта первого класса, расположенная в носовой части корабля, просторная и удобная, имеет собственную смотровую площадку, с которой открывается беспрепятственный вид на окружающий пейзаж.



Каюта первого класса на Queen Ashinoko



Богиню Нику рядом с воротами храма можно увидеть только с палубы первого класса

Сибаяма говорит, что Queen Ashinoko остаётся чем-то вроде скрытой жемчужины из-за спада туризма на «золотом маршруте» Хаконэ – экскурсионном маршруте, который охватывает территорию поездками на автобусе, поезде, корабле и канатной дороге. Всего через несколько недель после того, как судно было введено в эксплуатацию в апреле 2019 года, канатная дорога Хаконэ была остановлена ​​из-за усиления вулканической активности в Овакудани. Затем, в октябре, когда уровень тревоги наконец был понижен, разрушительный тайфун вывел из строя железную дорогу Хаконэ тодзан. Ситуацию ещё больше усугубила пандемия коронавируса.

Сибаяма отмечает, что район начал восстанавливать свою прежнюю жизнеспособность с тех пор, как в конце июля возобновилось движение по железной дороге Хаконэ тодзан. Она говорит, что этой осенью «золотой маршрут» отмечает свое шестидесятилетие и что по этому случаю запланирован ряд мероприятий.



Royal II курсирует по озеру Асиноко

Экскурсионные корабли Хаконэ

Причал Хаконэ-мати: 161 Hakone, Hakone-machi, Kanagawa

Причал Мотохаконэ: 6-40 Motohakone, Hakone-machi, Kanagawa

Пристань Тогэндай: 164 Motohakone, Hakone-machi, Kanagawa

Билеты туда и обратно: взрослые – 1930 йен, дети – 940 йен (каюты первого класса стоят дополнительно 770 йен для взрослых и 400 йен для детей)

Билеты в одну сторону: взрослые – 1050 йен, дети – 520 йен (каюты первого класса стоят дополнительно 500 йен для взрослых и 250 йен для детей)

Также доступны другие билеты, такие как обзорный круиз по Хаконэ и однодневный проездной билет на канатную дорогу Хаконэ

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Корабль Queen Ashinoko проплывает мимо Ворот Мира