Овакудани – одно из популярнейших мест Хаконэ, курорта на термальных водах

Путеводительпо Японии

В Овакудани, одном из самых посещаемых мест термального курорта Хаконэ, можно полюбоваться захватывающим вулканическим ландшафтом с паровыми гейзерами и насладиться вкусом «чёрных яиц», приготовленных в термальных водах.

Вулканический пейзаж Овакудани

Курорт Хаконэ в префектуре Канагава – популярное место для однодневных поездок из Токио. Там можно посетить живописные места – чистейшее озеро Асиноко и холмистые поля Сэнгокухары, а также в ясные дни полюбоваться великолепным видом на гору Фудзи. Здесь есть и исторические достопримечательности, такие как святилище Хаконэ и застава Хаконэ-сэкисё, важный в прошлом контрольно-пропускной пункт на старом тракте Токайдо, а также многочисленные музеи и другие места, которые стоит посетить. Остановиться здесь можно как в традиционных гостиницах-рёканах, так и в роскошных современных курортных отелях. Одна из самых известных достопримечательностей Хаконэ – Овакудани, долина, испещрённая вулканическими жерлами, извергающими едкие облака пара.

Обширная кальдера Хаконэ, имеющая длину окружности 11 километров, образовалась от 80 000 до 130 000 лет назад. Долина Овакудани появилась во время периода вулканической активности около 3000 лет назад, когда появилась также гора Каммуригатакэ – лавовый купол, возвышающийся над долиной, озером Асиноко и равниной Сэнгокухара. В старину каменистая и пустынная местность Овакудани с извергающими серные газы отверстиями и красновато-коричневой землёй напоминала подземный мир и называлась Дзигокудани, «Адской долиной». Более благозвучное название Овакудани, «Великая кипящая долина», она получила по случаю визита императора Мэйдзи в 1873 году из-за предубеждений – считалось неуместным, чтобы посещаемое монархом место имело в названии слово «ад».

Хаконэ – действующий вулкан, о чём не всегда помнят посетители, которые принимают ванны в многочисленных термальных источниках и любуются живописными пейзажами, сформировавшимися когда-то после древних извержений. Однако бурлящую здесь силу можно ощутить в Овакудани, где струи перегретого пара напоминают туристам, что под их ногами скрывается действующий вулкан.



Овакудани и его паровые гейзеры на фоне 1409-метровой горы Каммуригатакэ. Овакусава на переднем плане слева подвержена оползням, её пересекают укрепляющие конструкции

Грандиозная панорама долины

До Хаконэ несложно доехать из Токио на машине. Парковка расположена возле станции Овакудани канатной дороги Хаконэ на высоте 1000 метров над уровнем моря. Любоваться пейзажами долины можно со смотровой площадки возле стоянки, но ещё лучше поездка по канатной дороге, откуда открываются замечательные виды. Парковка на Овакудани платная, но парковочные места на станциях Соундзан и Тогэндай на восточном и западном концах канатной дороги бесплатны.

Участок канатной дороги между станциями Овакудани и Соундзан проходит над Овакусавой на высоте 130 метров, откуда открывается вид на поднимающийся со дна долины пар с высоты птичьего полета. Пары содержат вулканические газы, которые придают бесплодной земле желтоватый оттенок.



Смотровая площадка на станции Овакудани на канатной дороге Хаконэ



Канатная дорога Хаконэ проходит над Овакусавой



Поднимающийся над Овакусавой пар на фоне горы Каммуригатакэ



Станция Овакудани служит также убежищем на случай извержения, здесь подготовлены средства защиты

Особые достопримечательности

Со станции Овакудани и со смотровой площадки рядом с парковкой открывается потрясающий вид на долину. Есть и природная тропа, с которой посетители могут увидеть паровые гейзеры вблизи, а также пешеходная тропа через вершину Овакусавы к горе Камияма, хотя обе тропы в настоящее время закрыты.

В 15 минутах ходьбы от входа на природную аллею находится «Тамаго-тяя» – магазин, где готовят знаменитые «чёрные яйца» куротамаго, которые чернеют от варки в кислотных термальных водах. Яйца куротамаго, которые якобы продлевает жизнь, если их съесть, готовят из обычных куриных яиц – их в течение часа варят в бассейне с темальной водой, после чего доводят до готовности на пару в течение ещё 15 минут. Содержащееся в воде железо просачивается в скорлупу и вступает в реакцию с сероводородом с образованием оксида железа, придавая куротамаго характерный чёрный блеск. Свежеприготовленные яйца спускают с горы по канатной дороге для продажи на станции Овакудани и близлежащих сувенирных лавках.



Природная тропа вблизи паровых гейзеров Овакудани (предоставлено «Овакудани Куротамаго-кан»)



Бассейн для варки яиц куротамаго, вдали видна гора Фудзи (предоставлено «Овакудани Куротамаго-кан»)



Свежесваренные куротамаго (предоставлено «Овакудани Куротамаго-кан»)



Специальная канатная дорога перевозит ещё тёплые свежесваренные яйца (предоставлено «Овакудани Куротамаго-кан»)

Янасэ Масаюки, менеджер по продажам компании «Оку-Хаконэ канко», которая управляет сувенирным магазином «Овакудани Куротамаго-кан», говорит, что желтки почерневших яиц на 20% больше насыщены вкусом умами, чем обычные сваренные вкрутую яйца, и утверждает, что эту разницу может ощутить каждый, кто попробует куротамаго. Использование воды из термальных источников избавляет от необходимости учитывать затраты на электроэнергию или топливо, позволяя варить яйца дольше обычного, что улучшает их вкус.



Покупатели в «Куротамаго-кан», крупнейшем сувенирном магазине Овакудани, в очереди за «чёрными яйцами» куротамаго. На территории также есть кафе



Пакет с пятью куротамаго стоит 500 йен, к нему прилагается соль для придания вкуса



Под чёрной скорлупой скрывается белое яйцо

Основная туристическая достопримечательность

Хаконэ – один из 50 японских вулканов, за которым постоянно следит Японское метеорологическое агентство. В прошлом из-за небольших извержений доступ к Овакудани закрывали. Предупреждение уровня 2, запрещающее людям приближаться к этому району, выпускалось совсем недавно, в мае 2019 года, что вынудило временно остановить канатную дорогу Хаконэ. Агентство вернуло предупреждение на уровень 1 в ноябре 2019 года, но грунтовая тропа к вулканическим жерлам и часть пешеходной тропы остаются закрытыми.

Пандемия коронавируса ещё больше сказалась на туризме, и Янасэ говорит, что посетители лишь понемногу начинают возвращаться. Он объясняет это в значительной степени тем, что железная дорога Хаконэ-тодзан возобновила работу в полном объёме лишь в конце июля – она была остановлена из-за повреждений, причинённых тайфуном в октябре 2019 года. Однако он отмечает, что количество посетителей по-прежнему составляет лишь половину от обычного.

Янасэ говорит, что в долине Овакудани, которая находится всего в двух часах езды от Токио, открывается прекрасная возможность наблюдать за вулканической активностью вблизи, при этом широкие пространства позволяют посетителям соблюдать социальную дистанцию, наслаждаясь природой и видами на далёкую гору Фудзи, а также вкусом «чёрных яиц» куротамаго.



Природная тропа (справа) и пешеходная тропа Камияма закрыты с августа 2020 года



Возле входа на природную тропу находится небольшое святилище Овакудани Эммэй Дзидзо-сон – считается, что молитва здесь и куротамаго после неё продлевают жизнь



В сувенирном магазине «Куротамаго-кан» представлены различные фирменные продукты Хаконэ и связанные с куротамаго товары



Геомузей Хаконэ на первом этаже «Куротамаго-кан» подробно рассказывает об истории вулкана Хаконэ

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

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