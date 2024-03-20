Винодельня «Фукусима Осэ» помогает Фукусиме восстановить имидж

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Винодельня «Фукусима Осэ» производит вино, а также ликеры из яблок, персиков, азиатских груш и других местных фруктов. Она занимается восстановлением производства в префектуре и пытается разрушить все навязанные стереотипы.

Префектура Фукусима издавна известна как крупный производитель фруктов. Новое предприятие, винодельня «Фукусима Осэ», старается восстановить производственную активность после затяжного воздействия на местных производителей аварии на АЭС «Фукусима-1» десятилетием ранее. Основанная в 2015 году винодельня расположена на территории площадью около 9000 квадратных метров, между центром города Коорияма и озером Инавасиро в районе Тадано Фукусимы. С момента своего основания производство сотрудничало с Фондом помощи при стихийных бедствиях корпорации «Мицубиси» и городом Коорияма, поддерживая производителей фруктов Фукусимы и помогая им продавать свою продукцию.



В здании винодельни Фукусима Осэ, расположенном среди живописной природы, есть новейшее оборудование, магазин и зал для семинаров (фотографии опубликованы с разрешения винодельни «Фукусима Осэ»)

В главном здании винодельни находится cовременное оборудование, в том числе 29 бродильных резервуаров, перегонный аппарат для изготовления бренди и оборудование для розлива. Основная продукция винодельни – сидр и ликеры – уже хорошо зарекомендовала себя на конкурсах, получив высокие оценки в стране и за рубежом. В 2019 году компания запустила свой первый долгожданный лейбл Vin de Ollage, который быстро заслужил признание за свой чистый, свежий вкус.

Помимо производственных помещений, на винодельне есть магазин с уголком для дегустации вин, а также небольшой зал для семинаров. Он также предлагает посетителям возможность насладиться близлежащими достопримечательностями, включая озеро Инавасиро, парк Дзёдомацу и несколько курортов с горячими источниками.



Помещение с бродильными ёмкостями винодельни имеет общую емкость 50 000 литров



В магазине есть уголок для дегустации вин, а также здесь вы можете попробовать безалкогольные напитки, приготовленные из фруктов, выращенных в Фукусиме

Лучшие фрукты

После событий 11 марта Фукусима изо всех сил пыталась развеять опасения по поводу безопасности своей сельскохозяйственной продукции. Даже сейчас некоторые потребители избегают покупать свежие овощи, фрукты и морепродукты из этой префектуры. Производители зачастую вынуждены продавать даже высококачественную продукцию по низкой цене, при этом большая часть того, что они выращивают, в конечном итоге используется в качестве ингредиентов для других продуктов питания. Один из подходов, используемый для преодоления кризиса, заключается в разработке интегрированной системы, которая объединяет производителей и других лиц, которые могут помочь продавать сельскохозяйственные культуры и повышать их ценность, включая брендинг и прямые продажи потребителям.

С момента основания винодельни Фукусима-Осэ город Корияма взял на себя ведущую роль в поддержке и поощрении местных производителей винограда к выращиванию данного продукта. Однако для того, чтобы этот переход принес долгожданный результат, потребовалось время, поскольку виноградным лозам требуется три сезона, прежде чем можно будет собрать виноград. Тем временем винодельня начала производить сидр, а также ликеры на основе персиков и азиатских груш.

Cidre, марка сидра данной винодельни, производится из яблок Фудзи, выращенных в префектуре. С момента выхода на рынок в 2016 году он продолжает завоевывать награды на конкурсах в Японии и за рубежом, включая главный приз Fuji Cider Challenge 2020. Еще одно его творение, яблочный бренд «Осэ Помме», завоевал серебряный приз в категории спиртных напитков на Международном конкурсе вин и спиртных напитков 2019 года, получив высшую оценку за яблочный ликер.



Произведенный в Фукусиме сидр 2018 года, победитель Fuji Cidre Challenge 2020, уже распродан



Посетители могут рассмотреть виноградные лозы на территории винодельни (с разрешения Департамента сельского и лесного хозяйства Коориямы)

Винодел Сасаки Хироси, ветеран с более чем 25-летним опытом работы в главном винодельческом регионе Японии в префектуре Яманаси, наблюдает за процессом ферментации на винодельне. Он описывает свои обязанности на «Фукусиме-Осэ» скромно, утверждая, что основная заслуга принадлежит производителям. «От восьмидесяти до девяноста процентов качество вина зависит от фруктов, из которых оно сделано, – объясняет он, отмечая превосходство местных виноградников. – Энтузиасты, безусловно, должны иметь возможность попробовать более широкий выбор продуктов из Фукусимы». Он также оптимистично настроен в отношении будущего других предложений префектуры. «Фрукты, выращенные в Фукусиме, превосходны и имеют большой потенциал в качестве ингредиентов для ликеров».



Винодел Сасаки Хироси объясняет, как работает немецкий перегонный куб для производства бренди и других спиртных напитков

Бросить вызов новым проблемам

Винный бренд Vin de Ollage поступил в продажу в марте 2019 года, спустя восемь долгих лет после катастрофы 11 марта. Слово «оллаж» произошло от местного наречия «orage», что означает «мой дом».



Бутылки Vin de Ollage справа окружены Muscat Bailey A & Steuben Rosé 2020, игристым вином, изготовленным из винограда, выращенного в городе Фукусима Айдзу-Вакамацу, и сидром 2017 слева

Начав с винограда, выращенного шестью производителями, теперь винодельня закупает продукцию у 13 производителей. Сасаки отмечает, что урожайность и качество урожая улучшаются с каждым годом. «Ветки лозы еще молоды, поэтому мы пользуемся сочным виноградом, который они производят, – говорит он. – Они уже очень сладкие, и я думаю, что скоро мы сможем производить вина, которые смогут более чем конкурировать с брендами из других частей Японии».

Теперь, когда винодельня действительно произвела несколько сортов вин, производители винограда заинтересованы выращивать еще более вкусные фрукты, чтобы производить вино с лучшим вкусом. Некоторые даже надеются, что однажды они смогут пить вино, приготовленное исключительно из собственного винограда.



Накао Хидэаки, владелец виноградной фермы Коорияма Накао, на одном из своих полей. На ферме выращивали другие сорта винограда в течение 45 лет, но в 2016 году перешли на винный виноград (с разрешения Департамента сельского и лесного хозяйства, Коорияма)

Каваути Коки, управляющий директор винодельни с ноября 2020 года, ранее работал в торговой компании. Хотя в своей прежней карьере у него не было опыта торговли алкогольными напитками, он хорошо разбирается в алкоголе, и, оглядываясь назад, сожалеет о том, что ему не удалось должным образом насладиться напитками, которые он употреблял, заявляя: «Я по-настоящему вдохновлен, когда вижу подобную заботу, с которой производители относятся к своему винограду и как они постоянно ищут способы улучшить свой продукт». Он говорит, что в эпоху Мэйдзи (1868-1912) почва в Корияме считалась неплодородной, но строительство в 1880-х годах системы оросительных каналов для подачи воды из озера Инавасиро сделало землю плодородной. «Я верю, что этот новаторский дух живет в Фукусиме и что выращивание винограда для вина будет успешным».



Накао говорит, что он рад, что виноград, который он выращивает, используется для изготовления вина (с разрешения Департамента сельского и лесного хозяйства Коориямы)

Знакомство с продукцией Фукусимы по всему миру

Каваути – уроженец Коориямы, он вырос на берегу реки Осэ, а затем уехал, когда ему было 18 лет. Во время катастрофы 11 марта он находился в Германии и по радио во время поездки в такси узнал о катастрофе на АЭС «Фукусима-1», и эта новость довела его до слез. Он был глубоко опечален тем, что название «Фукусима», о котором люди раньше почти не слышали, теперь вызывает негативные ассоциации. Он думал, что место его рождения может исчезнуть, и чувствовал себя бессильным что-либо сделать, находясь в Германии.

Позже, находясь в Бангкоке, он узнал, что Фонд помощи при стихийных бедствиях корпорации «Мицубиси» будет создавать винодельню в Коорияме, и решил поработать там. Решающим фактом было то, что винодельня будет носить имя «Осэ».

Теперь, когда он работает на винодельне, Каваути видит в своей работе новый вызов. «Я буду использовать то, чему научился на своей предыдущей работе, и работать вместе с бывшими одноклассниками, чтобы добиться признания этой винодельни, Коориямы и Фукусимы».



Каваути Коки (слева) и Сасаки Хироси с вином бренда Vin de Ollage 2019

Каваути говорит, что после недавних реформ регулирования он прилагает усилия, чтобы производители получали лицензии на продажу алкогольных напитков. «Моя идея состоит в том, что они должны делать вино из своего винограда и продавать это вино также из своих собственных виноградников». В прямом смысле слова вино действительно будет из «оллаж» – своего дома.

Если бренды винодельни «Фукусима Осэ» смогут стать популярными благодаря их вкусу и качеству, это поможет смягчить негативный имидж, от которого продолжает страдать префектура. Поднять качество до уровня, на котором вина Фукусимы смогут конкурировать с винами самых известных винодельческих регионов мира, будет непростой задачей, но, вдохновленные своим новаторским духом, производители и виноделы Коориямы справятся с этой задачей.



Качество винного винограда, выращенного на виноградной ферме Накао, улучшается с каждым годом (с разрешения Департамента сельского и лесного хозяйства Коориямы)

Винодельня «Фукусима Осэ»

Адрес: 2 Gōshi-gōshi, Tadano, Ōse, Kōriyama

2 Gōshi-gōshi, Tadano, Ōse, Kōriyama Время работы: с 10:00 утра до 4:00 вечера; закрыто по понедельникам

с 10:00 утра до 4:00 вечера; закрыто по понедельникам Стоимость: Тур по винодельне бесплатный; дегустация вина от 300 йен за бокал

Тур по винодельне бесплатный; дегустация вина от 300 йен за бокал Как добраться: 30 минут на машине от железнодорожной станции Корияма

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com, если не указано другое