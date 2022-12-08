Сад Санкэйэн: подарок бескорыстного благотворителя Йокогаме

Путеводительпо Японии

Сад Санкэйэн в Йокогаме – любимое место отдыха жителей города и одно из наиболее живописных мест национального значения. Холмы и пруды парка создают прекрасный фон для множества исторических построек, перенесенных сюда из Киото и Камакуры. Здесь мы расскажем об этом парке с его трёхъярусной пагодой, недавно отреставрированной виллой Ринсюнкаку и другими достопримечательностями.

Санкэйэн – большой традиционный японский сад, расположенный в Йокогаме в префектуре Канагава. Умело используя естественные границы участка, создатели сада, раскинувшегося на 175 000 квадратных метров, заполнили его цветами, цветущими в разные времена года, другими насаждениями и устроили многочисленные пруды и ручьи. В таком природном окружении находятся 17 исторических зданий, десять из них признаны важными национальными культурными ценностями. Хотя Йокогама широко известна как порт, открывший Японию миру в конце XIX века и место распространения сильного влияния западной культуры, Санкэйэн является средоточием традиционной японской красоты.

В 2022 году сад отметил своё столетие, и по этому особому случаю вилла Ринсюнкаку, принадлежавшая семейству Кии рода Токугава, была на короткое время открыта для публики в ознаменование окончания длительных ремонтных работ в здании, которое признано важным национальным культурным достоянием. Сюда приходит множество посетителей, чтобы полюбоваться красотой сада Санкэйэн, который часто сравнивают с другим выдающимся памятником культуры– виллой Кацура в Киото.



Вид от пруда на трёхъярусную пагоду ныне закрытого храма Томёдзи, стоящую на вершине холма. Это важное культурное достояние национального значения, символ сада Санкэйэн и самая старая постройка в саду



Внутренний сад, когда-то бывший частным садом Хара Санкэй, основателя Санкэйэн. Внешним садом называется часть, открытая для публики при его жизни. Вилла Рисюнкаку – главная достопримечательность Внутреннего сада



Вид на Суминоэ-но ма, главную комнату Ринсюнкаку, вид из прихожей Нанива-но ма. В комнатах повсюду видны ценные произведения искусства, от картин на раздвижных створках фусума до резьбы на решётках рамма над проходами, выполненных художниками школы Кано

Открытие частного сада для публики

Санкэй – это прозвище, под которым известен основатель Санкэйэн, Хара Томитаро (1868-1939), богатый промышленник и торговец шёлком. Родившийся в Гифу в 1868 году как Аоки Томитаро, он с юных лет проявлял незаурядные способности, увлечённо изучал китайскую классику и другую литературу, а также живопись. Уехав из Гифу в Токио, он завершил своё образование в школе, которая позднее стала Университетом Васэда, а затем преподавал в школе Атоми (сейчас – Атоми гакуэн). Там он познакомился со своей будущей женой Хара Ясу и после свадьбы был принят в её процветающую торговую семью, взяв её фамилию.



В Мемориале Санкэй выставлены произведения искусства, принадлежавшие Хара, документы о его жизни и картины художников школы Кано на створках фусума из виллы Ринсюнкаку

Взяв на себя управление семейным предприятием, Хара учредил концерн, модернизировал бизнес по прядению шёлка и начал экспортировать шёлк-сырец, что принесло ему огромное богатство. Он хорошо известен тем, что когда-то владел шелкопрядильной фабрикой Томиока, государственным предприятием в префектуре Гумма, которое начало работать как первая в Японии крупномасштабная шелкопрядильная фабрика в западном стиле в 1872 году. Территорию, где расположен Санкэйэн, купил его дед по приёмной семье, Хара Дзэндзабуро, в 1868 году. Хара в 1902 году построил здесь свою резиденцию, начал приобретать и переносить в Санкэйэн исторические здания из разных частей страны и создавать сад. Поместье получило своё имя от местного географического названия.

Санкэйэн ещё примечателен тем, что Харавсегда хотел открыть сад для публики при его жизни. Обычно жилые усадьбы известных бизнесменов становились парками или садами после их смерти, но Хара открыл для бесплатного осмотра большую часть того, что сегодня является Внешним садом, уже в 1906 году, всего через несколько лет после начала создания Санкэйэн. Сад со множеством деревьев сливы и сакуры, с цветущими в разное время цветами стал популярным местом отдыха местных жителей. Хара продолжал расширять сад и приобретать новые постройки для участка, пока сад не был окончательно завершён в 1922 году.



За прудом с лотосами во внешнем саду находится Какусёкаку, бывшая частная резиденция семьи Хара. Нынешнее здание, признанное культурным достоянием Йокогамы, является реконструкцией оригинальной постройки



Последней постройкой, перенесенной в Санкэйэн в 1922 году, была Тёсюкаку. Это бывшая усадьба Касуга-но цубонэ, кормилицы третьего сёгуна Токугава Иэмицу, и первоначально находилась на территории замка Нидзё в Киото. Здание, построенное в стиле рокаку, зародившемся в Китае, имеет двухэтажную квадратную конструкцию и считается важным культурным достоянием национального значения

Родина высокой культуры

На холме во Внешнем саду стоит трёхъярусная пагода, которая была возведена в 1457 году в Томёдзи, ныне несуществующем храме в Киото. Это самая старая и знаковая постройка в саду, пагода была перенесена в Санкэйэн в 1914 году, чтобы украсить вид из частного сада Хары.

Ринсюнкаку, бывшая вилла Ивадэ Готэн ветви Кии дома Токугава, была перестроена, чтобы лучше гармонировать с садом Санкэйэн. Изменились формы крыши и местоположение павильонов, а комнаты расположены так, чтобы максимально использовать пейзаж с изысканным видом на пагоду и крытый мост.



Вид из комнаты в третьем павильоне Ринсюнкаку. Пагода вдалеке гармонично сочетается с прудом и зеленью



Крытый пролёт, имитирующий мост Кангэцудай в храме Кодайдзи в Киото. Павильон Дзюто Ооидо можно увидеть из Нанива-но ма



Павильон Дзюто Ооидо ныне несуществующего храма Тэндзуйдзи является важным национальным культурным достоянием, он расположен к юго-востоку от крытого моста. Изначально его построил Тоётоми Хидэёси в 1597 году в монастырском комплексе Дайтокудзи в Киото

Какусёкаку, частная резиденция Хара и первое здание, построенное в Санкэйэн, было не только семейным домом, но и местом, где Хара выставлял свои многочисленные работы и устроил салон для художников-авангардистов того времени. Там останавливались знаменитые художники японской живописи нихонга Ёкояма Тайкан (1868-1958) и Маэда Сэйсон (1885-1977), и там они создали знаменитые произведения – «В тени ив» (Рюин, Ёкояма)и «Процессия священных паланкинов микоси» (Микосибури, Маэда). Из усадьбы Санкэйэн началось путешествие философа-моралиста Вацудзи Тэцуро (1889-1960), в результате которого были написаны его мемуары «Паломничества к древним храмам» (Кодзи дзюнрэй).

В 1916 году Рабиндранат Тагор (1861-1941), индийский поэт, писатель и социальный реформатор, первый азиатский лауреат Нобелевской премии по литературе, провёл два с половиной месяца в Сёфукаку, здании, которое находилось над садом рядом с пагодой. Там он сочинил свою книгу стихов «Залётные птицы». Благодаря созданному им саду и необычайной проницательности Хара создал место для отдыха людей, а также стимулировал творческие устремления многих деятелей искусства, с которыми он общался.



На холме можно полюбоваться пагодой Томёдзи



Мемориальная доска рядом с пагодой – всё, что осталось от Сёфукаку, разрушенного во время Великого землетрясения Канто в 1923 году

Оценка наследия Хары

Через год после завершения строительства сада Санкэйэн произошло Великое землетрясение Канто, почти полностью разрушившее Йокогаму. Многие постройки в саду обрушились. Хара использовал свои богатства для восстановления города. Он скончался в усадьбе Санкэйэн Хакуунтэй в 1939 году.

Сад также сильно пострадал во время Второй мировой войны. Впоследствии в 1953 году он был подарен Йокогаме, а в следующем году Внешний сад был открыт для публики. После пяти лет реставрационных работ в 1958 году открылся и Внутренний сад. С годами сад был дополнительно благоустроен, в нём появились пешеходные дорожки и построен мемориальный зал Санкэйэн кинэнкан, а в 2007 году правительство страны объявило сад живописным местом национального значения.



Усадьба Хакуунтэй, где скончался Хара. Эта постройка является материальным культурным достоянием города Йокогама



Ворота Гомон, ведущие во Внутренний сад, материальное культурное достояние города Йокогама. Они были построены в середине периода Эдо (1603-1868) и перенесены сюда из храма Сайходзи в Киото

На огромных просторах сада Санкэйэн расположено множество чайных, где посетители могут отдохнуть и перекусить. В «Санкэйэн Сарё» подают популярный набор из гречневой лапши соба с тэмпурой, а «Тайсюнкэн» известенсвоей лапшой санкэй. Гиды-волонтёры, хорошо знающие историю сада и известные достопримечательности, предлагают экскурсии для тех, кто хочет узнать больше об этом месте.

По словам экскурсоводов, многие посетители говорят, что простая и вместе с тем утончённая красота сада Санкэйэн успокаивает и придаёт сил, а некоторых приятно удивляет отсутствие показной роскоши, которую можно было бы ожидать от сада баснословно богатого человека. И в наше время окружающий пейзаж по-прежнему отражает глубокую любовь Хары к искусству и его желание поделиться своим видением с широкой общественностью.



В чайной «Санкэйэн Сарё» (работает с 11:00 до 15:30) подают вкусные рисовые данго, которые работники тут же обжаривают на гриле



Набор блюд «Санкэйван», состоящий из гречневой лапши соба, тэмпура из креветок и тёртой редьки дайкон с водорослями вакамэ, стоит 1200 йен, а рисовые шарики данго, обжаренные на гриле, – 150 йен



Главный вход в Санкэйэн

Санкэйэн

Адрес: 58-1Honmoku Sannotani, Naka-ku, Yokohama

58-1Honmoku Sannotani, Naka-ku, Yokohama Часы работы: с 9:00 до 17:00 (вход закрывается за 30 минут до закрытия).

с 9:00 до 17:00 (вход закрывается за 30 минут до закрытия). Закрыто: 29-31 декабря

29-31 декабря Вход: взрослые 16 лет и старше – 700 йен; дети от 6 до 15 лет – 200 йен

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com