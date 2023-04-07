Арочный мост Кинтай в Ивакуни: красота и функциональность
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Соединяя берега реку Нисики в префектуре Ямагути, элегантный мост Кинтай сохранился как осколок феодального прошлого Ивакуни. Деревянный арочный пешеходный мост длиной 193,3 метра примечателен тремя центральными арками, которые установлены на каменных опорах без эстакад, поддерживающих арки снизу. 200-метровая гора Сирояма, на вершине которой возвышается замок Ивакуни, окрестности Кинтай-кё и река Нисики вместе составляют пейзаж, признанный национальным памятником природы.
Замок и город
Можно подумать, что эстетика была главной заботой при постройке Кинтай-кё, но на самом деле его дизайн был продиктован необходимостью уберечь мост от повреждений во время разливов.
Семья Киккава, главные вассалы клана Мори, правившего областью Тёсю (нынешняя префектура Ямагути), установила свою власть над регионом Ивакуни в начале периода Эдо (1603-1868). Первый правитель этого княжества, Киккава Хироиэ использовал реку Нисики в качестве внешнего рва для своего замка, который он возвёл на вершине горы Сирояма в 1608 году. Штаб-квартира рода располагалась в предгорьях Ёкоямы, где Хироиэ также построил свою резиденцию и резиденции своих главных вассалов.
Хотя высота облегчала оборону замка, на его стороне реки не было места, чтобы разместить всех прислужников. Вместо этого обслуживающий персонал был расквартирован на восточном берегу реки в городе-замке. Чтобы добраться до своих рабочих мест им нужно было пересекать реку шириной 200 метров. Однако во время наводнения бушующие воды часто сносили мост, вынуждая слуг переправляться через реку на лодках.
Мост, защищённый от наводнений
Третий даймё в роду, Киккава Хироёси, наконец решил построить мост, способный противостоять наводнениям. Ему пришла в голову идея использовать арочную конструкцию без эстакад, но технология строительства мостов в то время была рассчитана только на короткие пролёты. Пока он размышлял в поисках решения проблемы, китайский священник, обосновавшийся в Японии, показал ему картину с изображением Западного озера в Ханчжоу, Китай, которая навела даймё на мысль. На картине был изображён пяти-пролётный мост без эстакад, соединяющий четыре островка по прямой линии. Это натолкнуло Хироёси на идею построить арочный мост, стоящий на каменных опорах вместо островков.
Первый мост был построен в 1673, но в следующем году его смыло наводнением. Вскоре он был восстановлен на более прочных каменных опорах. Впоследствии мост периодически ремонтировался. Он оставался на месте в течение 276 лет, но был разрушен тайфуном в 1950 году.
Прекрасные виды: мечта, ставшая явью
Нынешний мост был построен в 1957 году. Были предложения реконструировать его с использованием бетона, но местные жители воспротивились этой идее и мост был построен заново в историческом виде деревянного пяти-пролётного моста. Каменные опоры были сделаны на 1 метр выше и укреплены сталью и бетоном.
В парке Кикко в районе Ёкояма, до которого можно добраться по мосту Кинтай, находится множество исторических сооружений Ивакуни, включая остатки резиденции семьи Киккава. Здесь также можно найти Исторический музей Киккава и музей Ивакуни Тёкокан, в которых хранятся исторические документы и произведения искусства. Рядом с ним находится парк Момидзи-дани, в котором когда-то располагались многочисленные храмы, чьи руины можно увидеть и сегодня.
До замка Ивакуни можно добраться, пройдя 10 минут от конечной станции канатной дороги на вершине горы.
В период Эдо княжество Ивакуни было самоуправляемым и даже рассматривался центральным правительством как земли клана, хотя Киккава всегда считали себя вассалами клана Мори. В соответствии с эдиктом, предписывающим только один замок на княжество, замок Ивакуни был разобран в 1615 году, всего через семь лет после его строительства. К тому времени, когда строительство Кинтай-кё было завершено, главной цитадели замка уже не существовало.
Только в недавнее время пейзаж дополнился видом замка. Сегодня это место является местом проведения многочисленных сезонных мероприятий, включая любование цветением сакуры, ловлю бакланов и фейерверки.
Мост Кинтай
- Адрес: Ивакуни, Ивакуни, префектура Ямагути
- График работы: Открыт круглый год. Билетная касса работает с 8:00 до 17:00 (18:00 в туристический сезон и 19:00 летом). Для сбора платы за проход в нерабочее время установлен ночной платёжный пункт.
- Стоимость: Взрослые 310 йен, дети в возрасте 6-12 лет 150 йен; комбинированный билет, включающий проезд по канатной дороге замка Ивакуни, стоит 970 йен для взрослых и 460 йен для детей
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