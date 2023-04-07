Арочный мост Кинтай в Ивакуни: красота и функциональность

Путеводительпо Японии

Кинтай-кё, самый большой и красивый деревянный мост в Японии, первоначально соединял административный центр рода Ивакуни с расположенным на другом берегу реки городом-замком. Перекинутый над рекой Нисики мост и сегодня привлекает туристов своей красотой и открывающимся с него видом на замок Ивакуни.

Соединяя берега реку Нисики в префектуре Ямагути, элегантный мост Кинтай сохранился как осколок феодального прошлого Ивакуни. Деревянный арочный пешеходный мост длиной 193,3 метра примечателен тремя центральными арками, которые установлены на каменных опорах без эстакад, поддерживающих арки снизу. 200-метровая гора Сирояма, на вершине которой возвышается замок Ивакуни, окрестности Кинтай-кё и река Нисики вместе составляют пейзаж, признанный национальным памятником природы.



Вид на Кинтай-кё с восточного берега реки Нисики. На заднем плане, на вершине горы Сирояма, возвышается замок Ивакуни



С берега можно рассмотреть сложные столярные технологии, использованные при строительстве моста Кинтай

Замок и город

Можно подумать, что эстетика была главной заботой при постройке Кинтай-кё, но на самом деле его дизайн был продиктован необходимостью уберечь мост от повреждений во время разливов.

Семья Киккава, главные вассалы клана Мори, правившего областью Тёсю (нынешняя префектура Ямагути), установила свою власть над регионом Ивакуни в начале периода Эдо (1603-1868). Первый правитель этого княжества, Киккава Хироиэ использовал реку Нисики в качестве внешнего рва для своего замка, который он возвёл на вершине горы Сирояма в 1608 году. Штаб-квартира рода располагалась в предгорьях Ёкоямы, где Хироиэ также построил свою резиденцию и резиденции своих главных вассалов.

Хотя высота облегчала оборону замка, на его стороне реки не было места, чтобы разместить всех прислужников. Вместо этого обслуживающий персонал был расквартирован на восточном берегу реки в городе-замке. Чтобы добраться до своих рабочих мест им нужно было пересекать реку шириной 200 метров. Однако во время наводнения бушующие воды часто сносили мост, вынуждая слуг переправляться через реку на лодках.



Вид на замок Ивакуни с моста Кинтай. Главная крепость была реконструирована в 1962 году



Вид на Кинтай-кё из башни замка. На переднем плане — район Ёкояма, где располагалась администрация клана. Чиновники низшего ранга и горожане жили на противоположном берегу реки

Мост, защищённый от наводнений

Третий даймё в роду, Киккава Хироёси, наконец решил построить мост, способный противостоять наводнениям. Ему пришла в голову идея использовать арочную конструкцию без эстакад, но технология строительства мостов в то время была рассчитана только на короткие пролёты. Пока он размышлял в поисках решения проблемы, китайский священник, обосновавшийся в Японии, показал ему картину с изображением Западного озера в Ханчжоу, Китай, которая навела даймё на мысль. На картине был изображён пяти-пролётный мост без эстакад, соединяющий четыре островка по прямой линии. Это натолкнуло Хироёси на идею построить арочный мост, стоящий на каменных опорах вместо островков.



Бронзовая статуя Киккавы Хироёси в районе Ёкояма, на западном берегу реки

Первый мост был построен в 1673, но в следующем году его смыло наводнением. Вскоре он был восстановлен на более прочных каменных опорах. Впоследствии мост периодически ремонтировался. Он оставался на месте в течение 276 лет, но был разрушен тайфуном в 1950 году.



Изящные арки Кинтай-кё

Прекрасные виды: мечта, ставшая явью

Нынешний мост был построен в 1957 году. Были предложения реконструировать его с использованием бетона, но местные жители воспротивились этой идее и мост был построен заново в историческом виде деревянного пяти-пролётного моста. Каменные опоры были сделаны на 1 метр выше и укреплены сталью и бетоном.



Высота опор составляет 6,6 метра, а фундаменты уходят вглубь русла реки на 10 метров. Конструкция поперечных балок осталась неизменной со времени первоначального строительства моста



Ширина моста составляет 5 метров. Его деревянные доски были заменены в 2004 году

В парке Кикко в районе Ёкояма, до которого можно добраться по мосту Кинтай, находится множество исторических сооружений Ивакуни, включая остатки резиденции семьи Киккава. Здесь также можно найти Исторический музей Киккава и музей Ивакуни Тёкокан, в которых хранятся исторические документы и произведения искусства. Рядом с ним находится парк Момидзи-дани, в котором когда-то располагались многочисленные храмы, чьи руины можно увидеть и сегодня.



Парк Кикко также является популярным местом для любования цветением сакуры



Ворота Сёмэйкан, вход в Исторический музей Киккава. С момента возведения в 1793 году эта постройка является важной местной достопримечательностью

До замка Ивакуни можно добраться, пройдя 10 минут от конечной станции канатной дороги на вершине горы.

В период Эдо княжество Ивакуни было самоуправляемым и даже рассматривался центральным правительством как земли клана, хотя Киккава всегда считали себя вассалами клана Мори. В соответствии с эдиктом, предписывающим только один замок на княжество, замок Ивакуни был разобран в 1615 году, всего через семь лет после его строительства. К тому времени, когда строительство Кинтай-кё было завершено, главной цитадели замка уже не существовало.

Только в недавнее время пейзаж дополнился видом замка. Сегодня это место является местом проведения многочисленных сезонных мероприятий, включая любование цветением сакуры, ловлю бакланов и фейерверки.



Замок был реконструирован с оглядкой на то, как он будет выглядеть снизу, от подножия холма



Вид на мост с западного берега реки Нисики

Мост Кинтай

Адрес: Ивакуни, Ивакуни, префектура Ямагути

Ивакуни, Ивакуни, префектура Ямагути График работы: Открыт круглый год. Билетная касса работает с 8:00 до 17:00 (18:00 в туристический сезон и 19:00 летом). Для сбора платы за проход в нерабочее время установлен ночной платёжный пункт.

Открыт круглый год. Билетная касса работает с 8:00 до 17:00 (18:00 в туристический сезон и 19:00 летом). Для сбора платы за проход в нерабочее время установлен ночной платёжный пункт. Стоимость: Взрослые 310 йен, дети в возрасте 6-12 лет 150 йен; комбинированный билет, включающий проезд по канатной дороге замка Ивакуни, стоит 970 йен для взрослых и 460 йен для детей

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