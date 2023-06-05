Художественный музей нэцкэ в Киото: царство миниатюр

Путеводительпо Японии

Сэйсю, художественный музей нэцкэ в Киото – единственная в своём роде институция в Японии, посвящённая нэцкэ. Музей посвящён истории и значению миниатюрных произведений искусства, которые известны во всем мире, но относительно недооценены у себя на родине.

Маленькие вселенные

Японские нэцкэ – это миниатюрные фигурки тонкой резьбы. Всего около 3-5 сантиметров в длину, их часто описывают как «вселенные на ладони» из-за их детальности.

Первоначально нэцкэ использовались в качестве брелоков для подвешивания к оби, поясу кимоно, инро (коробочек для печатей или лекарств), кошельков и кисетов для табака. Начиная с XVIII в., их стали украшать резьбой и раскрашивать, и они стали очень популярны среди всех слоёв населения. Начиная с периода Мэйдзи (1868–1912), они экспортировались как произведения искусства и нашли популярность за рубежом.



Коробочки-нэцкэ часто покрыты лаком и перламутровой инкрустацией

В настоящее время существует множество обширных коллекций нэцкэ за пределами Японии, некоторые из которых содержат изделия, проданные на зарубежных аукционах за десятки миллионов йен. В Японии по-прежнему насчитывается более сотни мастеров, создающих нэцкэ, но творчество не получает широкого признания в родной стране.

В 2007 году в Киото открылся художественный музей нэцкэ, призванный сохранить и представить это традиционное японское искусство резных миниатюр. Расположенный в переоборудованной резиденции самураев в Мибу, Киото, музей является единственным подобным учреждением Японии, посвящённым этим миниатюрным скульптурам. Он располагает коллекцией из более чем 6000 работ, из которых около 400 экспонируются одновременно.



Музей находится в бывшей самурайской усадьбе. Перед входом установлен памятный знак, увековечивший визит принцессы Хисако, известной коллекционерки нэцкэ и вдовы двоюродного брата почётного императора Акихито



Традиционный интерьер музея словно переносит посетителей в прошлое

Главный куратор музея Датэ Ацуси говорит, что у нэцкэ есть поклонники и коллекционеры по всему миру, отмечая, что «иногда японские посетители даже говорят, что узнали о нэцкэ от своих иностранных друзей». Хотя сейчас нэцкэ ценят прежде всего за красоту, Датэ уверен, что их практический смысл не утерян и что телефон или бумажник даже удобнее носить традиционным способом, чем в заднем кармане брюк где на него можно сесть. Он сам крепит бумажник к поясу с помощью нэцкэ и с улыбкой замечает, что в случае потери переживал бы больше за нэцкэ, чем за предмет которым на крепился.



Датэ носит свой бумажник с помощью нэцкэ в форме свернувшейся калачиком кошки. На обратной стороне фигурки всегда есть отверстия для шнура

Украшение самурая

По словам куратора Датэ, кольцеобразные и круглые застёжки, которые были первоначальной формой нэцкэ, возникли именно в Киото. В конце XVI в., когда враждующие феодалы боролись за господство над разделенным государством, застёжки можно было увидеть на жанровых картинах, изображающих жизнь города Киото.

В это время произошли изменения в моде, которые привели к росту популярности косодэ, кимоно с узкими манжетами, скрепляемого тонким поясом оби. Вместо того чтобы прятать личные вещи в рукавах, как в случае с предшественником косодэ, люди стали подвешивать необходимые предметы к поясу одежды. Пионерами этой моды были кабукимоно, самураи низкого ранга, не отличавшиеся хорошим вкусом, и недавно разбогатевшие торговцы-дилетанты..



Коробочка инро подвешена к поясу оби на кимоно и закреплена круглой нэцкэ мандзю (предоставлено музеем нэцкэ Сэйсю)

В период Эдо, крепления нэцкэ стали стандартными аксессуарами самураев. Благодаря своему удобству и декоративным качествам они стали использоваться для крепления всевозможных предметов. К эпохе Гэнроку (1688-1704 гг.) они распространились среди широких слоёв населения, став частью повседневной одежды. В это же время они стали известны как нэцкэ.

Хотя изначально многие из них были практичными с простым дизайном, рост спроса привёл к тому, что все больше мастеров-ремесленников, таких как буддийские скульпторы, изготовители масок и гравёры по металлу, попробовали свои силы в создании нэцкэ. Материалы варьировались от самшита и чёрного дерева до оленьего рога и слоновой кости, с дизайном, включающим декоративные элементы, такие как раскрашивание, покрытие лаком маки и инкрустация перламутром.

XIX в. ознаменовался бумом популярности нэцкэ. Число серьёзных коллекционеров увеличилось, а некоторые богатые торговцы даже обзаводились личными мастерами нэцкэ. Датэ объясняет: «Точно так же, как самураи демонстрировали свои мечи, выпивая вместе, горожане пытались превзойти друг друга дизайном и качеством своих нэцкэ».

На выставке представлено множество классических нэцкэ, таких как фигура Хотэя (слева), одного из семи богов счастья. Справа – современная работа, также выполненная из дерева и изображающая борцов сумо

Культурное наследие

В эпоху Мэйдзи популярность нэцкэ в Японии снизилась в связи с распространением западного стиля в одежде. В то же время на Западе они завоевали признание как произведения искусства, и создатели нэцкэ начали производить работы на экспорт. Это способствовало большей творческой свободе и дальнейшему художественному совершенствованию, но это означало, что многие шедевры, в том числе относящиеся к периоду Эдо, покинули Японию.



Прекрасно оформленный выставочный зал

Куратор Датэ говорит, что хотя он рад мировому признанию традиционных ремёсел страны, он сожалеет, что это также привело к ограничению возможностей увидеть первоклассные произведения искусства в Японии. «Это проблема передачи культурного наследия и обучения новых ремесленников», - объясняет он. Нэцкэ в основном покупают отдельные коллекционеры, и они редко выставляются в художественных галереях или музеях. В случае если произведение искусства продаётся за границу, часто даже сами художники никогда не смогут увидеть их снова.

Это делает музей бесценным инструментом для сохранения традиции. Художники нэцкэ регулярно посещают музей, чтобы вблизи познакомиться с выдающимися работами, найти вдохновение или усовершенствовать свою технику. Те, чьи работы уже выставляются, могут оглянуться на свои прошлые творения и часто предлагают музею добавить в коллекцию свои новые шедевры.



Слева – мастер плетения варадзи, соломенных сандалий. Нэцкэ справа изображает эпизод из юности монаха и художника Сэссю (1420-1506). В экспозиции используются увеличительные стекла и зеркала, чтобы разглядеть мелкие детали и увидеть обратную сторону скульптур

Разнообразие форм

За долгие годы истории нэцкэ появилось множество различных форм этих затейливых миниатюр. Наиболее практичным является нэцкэ мандзю. Напоминая по форме приготовленную на пару булочку, в честь которой они получили название, эти нэцкэ покрыты лаком маки или детальной резьбой и имеют на задней стороне отверстия для крепления шнура.

Рюдза нэцкэ – это усовершенствованная версия мандзю, названная в честь мастера, создавшего этот стиль. Нэцкэ этого вида полые внутри, а для оформления верхней части фигурки используется сложная техника сквозной резьбы.



Нэцкэ рюса в форме улитки. Сквозь затейливую резьбу можно рассмотреть внутреннюю полость миниатюры

Самой популярной формой является нэцкэ катабори, представляющая собой трёхмерную скульптурную фигуру. Часто они изображают людей или животных из мифов, историй или пьес кабуки. Они могут отражать хобби или верования владельца, выступать в качестве амулетов или символов времени года, таких как фрукты, орехи или ягоды. В аналогичной форме мужские нэцкэ могли изображать маски но или семи богов удачи.

Также распространены подвески с крышками, которые использовались для хранения таблеток и монет, известные как хако (шкатулка) или кагамибута (нэцкэ с зеркальной крышкой).



На нэцкэ слева изображена сцена из популярной пьесы Кабуки “Кандзинтё”. Справа изображена кагамибута, с лягушкой, вырезанной как часть крышки

Поощряя начинающих художников

Мастера нэцкэ используют около 50 видов ножей, чтобы создать предметы тончайшей работы и размером всего в несколько сантиметров. Поддерживать необходимый высокий уровень концентрации в течение длительного времени сложно, поэтому обычно резьбе посвящается всего несколько часов в день. Вместе с полировкой, окрашиванием и другими задачами, выполняемыми параллельно, на выполнение одной работы уходит несколько месяцев.

Музей ежегодно проводит конкурс «Золотая награда нэцкэ», чтобы поощрить начинающих художников. Принцесса Хисако, одна из ведущих коллекционеров Японии, посещает музей в качестве почётной гостьи, привлекая внимание средств массовой информации и помогая распространять информацию о миниатюрах.

Район Мибу, где расположен музей, также известен своей ассоциацией с Синсэнгуми, отрядом сторонников Токугавы, которые безуспешно боролись, чтобы остановить падение сёгуната. Расположенный неподалёку храм Мибудэра был штаб-квартирой Синсэнгуми.



На стенах второго этажа представлены фотографии с церемоний вручения премии «Золотая награда нэцкэ»



Ворота храма Мибудэра расположены около красного почтового ящика напротив музея нэцкэ

Сэйсю, художественный музей нэцкэ в Киото

Адрес: 46-1 Мибу Каёгосётё, Накагё, Киото

Часы работы: с 10:00 до 17:00 (вход до 16:30)

Закрыт по понедельникам (или вторникам, если национальный праздник выпадает на понедельник), с 13 по 16 августа и с 29 декабря по 5 января

Вход: 1000 йен; 500 йен для школьников.

Как добраться: музей расположен в 10 минутах ходьбы от станции Омия или станции Сидзё Оми; в 2 минутах ходьбы от автобусной остановки Мибудерамити.

Фотография к заголовку: Нэцкэ «Фудзицубо», персонаж «Повести о Гэндзи», «Нанацумэн», сатира на современное общество, и «Ватанабэ-но Цунэ», вдохновлённая укиё-э о легендарном охотнике на демонов они

Статьи по теме