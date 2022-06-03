Тайна раскрыта: шлем и доспехи в храме в префектуре Тояма принадлежали лидеру Синсэнгуми Кондо Исами

Знаменитый фехтовальщик Кондо Исами, один из важнейших участников борьбы сёгуната Токугава против императорских сил в конце периода Эдо, остаётся популярной фигурой благодаря своей храбрости и целеустремлённости. Недавно обнаруженные в храме в префектуре Тояма шлем и доспехи проливают новый свет на жизнь Кондо и его отношения с влиятельным самураем Ямаока Тэссю.

Буддийский храм Кокутайдзи в городе Такаока префектуры Тояма, где я живу, известен как центр одного из 15 ответвлений школы дзэн-буддизма Риндзай в Японии. Хотя этот скромный храм спрятан высоко в горах, он имеет такой же статус, как и крупные центры дзэн, такие как Мёсиндзи и Тэнрюдзи в Киото. За его историю здесь побывало множество известных личностей, в том числе философ Нисида Китаро (1870-1945) и учёный Судзуки Дайсэцу (1870-1966), известный многим на Западе как Д. Т. Судзуки, – оба они в юности изучали дзэн в этом храме.



Ворота Саммон храма Кокутайдзи направления Риндзай дзэн (© Pixta)

Совсем недавно внимание к Кокутайдзи привлекла неожиданная находка шлема и доспехов Кондо Исами (1834-1868), командира знаменитого отряда Синсэнгуми в конце периода Эдо (1603-1868). Доспехи подарил храму Ямаока Тэссю (1836-1888), влиятельный вассал сёгуната Токугава. Эта находка заставила задуматься об отношениях между Кондо и Ямаокой и о том, как эти реликвии оказались в уединённом храме в далёком регионе Хокурику.

Кондо и Синсэнгуми

В условиях растущего сопротивления со стороны сил, верных императору, режим Токугава в 1863 году сформировал гвардию для защиты четырнадцатого сёгуна Токугавы Иэмоти (г. пр. 1859-1866), который в то время находился в Киото. Эта гвардия, Росигуми, состояла примерно из 230 ронинов, самураев без господина, и единственным требованием для зачисления было умение кандидата обращаться с мечом. Кондо, опытный фехтовальщик, присоединился к этой группе. Сёгунат поручил Ямаоке, который тоже был мастером клинка, руководить отрядом. Считается, что он и Кондо впервые встретились именно благодаря их связям с Росигуми.

Группа просуществовала недолго и после расформирования её участникам было приказано вернуться в столицу Эдо (современный Токио). Кондо был среди немногих несогласных, решивших остаться в Киото. Он продолжил карьеру в качестве командира Синсэнгуми, полиции сёгуната, сформированной оставшимися членами Росигуми, которые боролись против сторонников императора, стремившихся свергнуть феодальное правительство. Письма, предположительно написанные Кондо, показывают, что он поддерживал связь с Ямаокой даже после ухода из Росигуми.

Кондо в конечном итоге заплатил за свою верность сёгунату жизнью. В январе 1868 года в битве при Тоба-Фусими на окраине Киото, которая ознаменовала начало решающих сражений гражданской войны Босин, силы нового правительства Мэйдзи во главе с домами Тёсю и Сацума разгромили силы сёгуната Токугава. По мере того, как разгорался конфликт, потери Синсэнгуми росли, и её члены разбежались. В конце концов, Кондо был схвачен недалеко от Эдо и обезглавлен как предатель в возрасте 35 лет.

Жизнь, посвящённая службе

Ямаока служил сёгунату до самого конца, помогая мирно передать замок Эдо в 1868 году императорским силам во главе с Сайго Такамори (1828-1877). Затем, по рекомендации своего бывшего врага Сайго, он стал помощником императора Мэйдзи (1852-1912). Он служил молодому монарху в течение десяти лет, также участвуя в его обучении и нравственном воспитании. Многие были искренне благодарны Ямаоке, который мог иногда упрекнуть своего августейшего воспитанника за привычку предаваться долгим пьянкам. Он помог императору Мэйдзи встать на нравственный путь, подобающий его положению.

Уйдя в отставку и сложив обязанности, Ямаока основал буддийский храм Дзэнсёан в токийском районе Янака, чтобы почтить память тех, кто погиб на службе феодального правительства. Позже храм получил покровительство таких известных политических деятелей, как премьер-министры Накасонэ Ясухиро и Абэ Синдзо, которые приезжали туда практиковать медитацию дзадзэн.

Решение Ямаоки подарить доспехи Кондо отдалённому храму в Тояме, вероятно, было связано с его желанием почтить память убитого воина, не вызывая гнева правительства Мэйдзи, которое считало Кондо ренегатом и выступило бы против попыток увековечить его память. Главный куратор музея Симминато в Имидзу Мацуяма Мицухиро, исследовавший историю доспехов, полагает, что Ямаока хранил их пока события войны Босин не начали стираться из общественного и политического сознания. Затем он выбрал храм Кокутайдзи из-за его связи с родом Токугава, которому служил Кондо.

Неожиданная находка

Сам факт существования шлема и доспехов был известен давно. Однако любые записи о том, кому принадлежали эти предметы и как они попали в Кокутайдзи, были утеряны. Вещи много лет пролежали запертыми в храме в запечатанных деревянных ящиках, их доставали оттуда не более двух раз. Затем, в 2020 году, обнаруженная книга со списком хранящихся вещей дало долгожданный ответ на загадку доспехов. Среди многочисленных записей в старом документе была одна, описывающая приношение Ямаоки в виде шлема и доспехов, принадлежавших Кондо.



Учётная книга со списком приношений в Кокутайдзи (справа – обложка). Запись во второй колонке слева идентифицирует доспехи и шлем как принадлежавшие «командиру Синсэнгуми Кондо Исами» и указывает Ямаоку как дарителя

В ходе исследования никаких других комплектов доспехов в храме не обнаружили, из чего следует, что это те самые предметы, которые упоминаются в учётной книге. Администрация Кокутайдзи совместно с музеем Синминато занялась изучением доспехов. Эксперты установили, что комплект был изготовлен в период Эдо с использованием более старых элементов, относящихся к периоду Муромати (1333-1568).



Шлем украшен круглой эмблемой «змеиный глаз»

Таким образом, было установлено, что шлем и доспехи принадлежат Кондо. Однако известно, что он избегал подобного снаряжения и вероятно надевал этот комплект только раз в жизни.

Возможность увидеть сокровища храма

Кокутайдзи поддерживал тесные отношения с домом Токугава в период Эдо, в том числе устанавливал погребальные таблички для каждого из сёгунов начиная с Иэмицу (г. пр. 1623-1651), третьего главы сёгуната. Однако, когда Ямаока посетил его во время поездки императора Мэйдзи по региону Хокурику, он был потрясён, обнаружив, что храм пришел в упадок, отчасти из-за антибуддийских настроений, вспыхнувших в начале периода Мэйдзи.

Решив вернуть храму его прежний престиж, Ямаока использовал своё мастерство владения кистью и тушью для сбора средств, создав более 10 000 каллиграфических работ для продажи. Именно в это время он подарил Кокутайдзи шлем и доспехи Кондо.

Деяния более известных личностей – Сайго Такамори и Кацу Кайсю – часто затмевают роль Ямаоки в предотвращении разрушения Эдо в ходе войны. Однако Ямаока сам предпочитал не привлекать к себе внимания. Есть известное высказывание Сайго о Ямаоке: он сказал, что историю правдиво может описать только человек, у которого нет ничего – ни жизни, ни славы, ни богатства, ни близких. История артефактов, принадлежащих Кондо Исами, – лишь один из бесчисленных примеров того как Ямаока был верен духу отказа от привязанностей.

Шлем и доспехи будут выставлены в музее Симминато города Имидзу до 26 июня 2022 года

(Фотография к заголовку: Передняя и задняя части доспехов Кондо Исами, хранящиеся в Кокутайдзи в Такаоке, префектура Тояма. Все фотографии © Демати Юдзуру, если не указано иное)