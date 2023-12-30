Храм Тэнрюдзи в Киото, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: прекрасные виды Арасиямы из сада, признанного национальным достоянием

Путеводительпо Японии

Храм Тэнрюдзи, расположенный в районе Укё города Киото – популярное среди туристов место в живописном районе Сага-Арасияма в Киото. Сад Согэнти на территории храма стал первым местом, зарегистрированным как «место особой живописной красоты», он привлекает множество посетителей храма своими пейзажами, меняющимися в течение года. Неторопливая умиротворяющая прогулка по этим местам с их богатой природой поможет проникнуться духом дзэнской культуры.

Один из важнейших храмов древней столицы

Район Сага-Арасияма на западной окраине города Киото – одно из самых живописных мест Японии. На горе Арасияма на высоте 382 метра над уровнем моря растёт около 1500 деревьев сакуры, которые цветут весной, а осенью пейзаж окрашивается в осенние краски, создавая прекрасный фон для видов на изящный деревянный мост Тогэцукё через реку Кацура.

В этом районе много святилищ, храмов и культурных объектов, но главной достопримечательностью, вероятно, является Тэнрюдзи, главный храм направления Тэнрюдзи буддийской школы Риндзай, расположенный в районе Сага с северной стороны от моста Тогэцукё. В наши дни монастырь занимает площадь в 100 000 квадратных метров, но до начала периода Мэйдзи (1868-1912) он был примерно в десять раз больше и представлял собой огромный монастырский комплекс, в который входили мост Тогэцукё и Арасияма на противоположном берегу.



Достопримечательность западной стороны старой столицы – мост Тогэцукё, который когда-то был частью комплекса монастыря Тэнрюдзи (PIXTA)

Храм Тэнрюдзи основал Асикага Такаудзи, первый сёгун сёгуната Муромати, для молитв об упокоении души императора Го-Дайго, скончавшегося в 1339 году. Монастырь со множеством великолепных храмовых зданий процветал под защитой сёгуната и обрёл славу одного из пяти важнейших дзэнских монастырей Киото.

Основатель храма Мусо Сосэки был знаменитым монахом, и императорский двор семь раз удостаивал его титула кокуси, «Наставник страны». Он также известен как создатель японских садов. Одним из его шедевров является сад Согэнти, символ храма Тэнрюдзи.



Павильон Хатто, известный росписью потолка, изображающей парящих в облаках драконов. Здесь также хранятся деревянные статуи Асикага Такаудзи и Мусо Сосэки

Знаменитый сад, где сосуществуют придворная культура и дзэнское мироощущение

До периода Камакура (1192-1333) на этой территории располагалась императорская вилла. На основе её сада Мусо Сосэки создал произведение в стиле тисэн кайюсики тэйэн, «сад для прогулок с прудом и источниками», воспроизводящий в миниатюре природные пейзажи. Перед прудом находится красивый изогнутый пляж, напоминающий морской берег и характерный для придворной культуры.

Рассказывают, будто бы во время строительства пруда была обнаружена каменная стела с надписью согэн иттэки, «Капля источника Цао». Это дзэнское выражение означает, что капля воды из источника на горе Цаоси, где проповедовал Шестой патриарх школы Чань, превращается в реку, то есть учение Дзэн (кит. Чань), которое проповедовал патриарх, широко распространилось, и из-за этого случая пруд и получил своё название.



Изящная береговая линия пруда напоминает природные пейзажи



Вид из покоев настоятеля Дайходзё, которые выполняют роль главного павильона храма. Пейзаж выглядит как обрамлённая картина (фотография предоставлена монастырём Тэнрюдзи)

Если смотреть от главного павильона Дайходзё, «Великой кельи настоятеля», на противоположном берегу пруда виден «сухой водопад» Рюмон, «Врата Дракона», который является характерной особенностью дзэнских садов. Мотивом для создания таких «водопадов» послужила китайская история о карпе, который плыл верх по течению, преодолел водопад и во «Вратах Дракона» превратился в дракона.

Ригёсэки, «камень рыбы-карпа», обычно размещается под «камнем падающей воды» мидзуоти-иси, напоминающим трёхъярусный водопад, однако в пруду Согэнти он помещён между верхним и средним ярусами. Тут карп показан в процессе подъёма по водопаду, и кажется, что он вот-вот станет драконом и взмоет в небеса. Сейчас каменные конструкции выглядят как карэсансуй, «сухие горы и воды», то есть ландшафт, состоящий только из камней и песка, но говорят, что в старину здесь использовалась вода. Каменный мост, расположенный чуть ниже «водопада» Рюмон, является старейшим существующим мостом из натурального камня в японском саду и в этом качестве имеет особую художественную ценность.



В центре фотографии – водопад Рюмон и старейший садовый каменный мост в Японии. Для лучшего просмотра стоит использовать бинокль или телеобъектив



Вид из канцелярии Сёин (она же малая келья настоятеля, Сёходзё), расположенной по соседству с Дайходзё, в начале лета. В зеркальной глади глубокого пруда отражаются горы

Если вы переместите взгляд от пруда вверх, вы заметите, как искусно использована техника сяккэй, «заимствованного пейзажа», и горы Арасияма, Камэяма и Огураяма выглядят в общем ансамбле как часть сада. Со сменой времён года горы окрашиваются в сочные цвета новой зелени, желтеют и краснеют осенью, покрываются снегом зимой, придавая особое очарование саду.

Сад Согэнти с его уникальным ландшафтом стал первым местом, зарегистрированным в качестве «мест особой живописной красоты», а благодаря своей высокой исторической и научной ценности он также был признан историческим памятником национального значения. Монастырь Тэнрюдзи получил высокую оценку на международном уровне и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса «Историческое наследие древней столицы Киото».



Осенний вид из Дайходзё



Спокойный монохромный пейзаж сада. Очень редко бывают дни, когда вся территория покрыта снегом

Умиротворяющая тишина и яркие краски цветов

Сад Согэнти изначально был спроектирован для осмотра изнутри комнат, поэтому наиболее красивый вид открывается из главного павильона Дайходзё. Из прилегающего к нему павильона Сёин (Сёходзё) открывается панорамный вид на красивые горы, отражающиеся в пруду. Ощущая торжественную атмосферу монастыря и глядя на окружающие виды, вы можете ощутить, как разум и тело будто бы растворяются в пейзаже.



В главном павильоне Дайходзё вы также можете увидеть главное буддийское изображение этого монастыря – сидящую статую Будды Шакьямуни (важное культурное достояние)



Павильон Кури – место приобретения билетов на маршрут для посещения различных храмов. Здесь выставлен портрет Дарумы (Бодхидхармы), который из Индии пришёл в Китай и считается основателем дзэн-буддизма

Помимо садов стоит посетить и павильон Ходо с его знаменитой потолочной росписью «Драконы в облаках», а также павильон Таходэн, являющийся мавзолеем императора Го-Дайго. Дзэнские храмы – это места, где монахи долгое время занимались медитацией (дзадзэн), и вы можете ощутить умиротворяющую спокойную атмосферу в каждом уголке территории монастыря.



Изящный коридор соединяет Сёин и Таходэн. Его можно посетить по маршруту поклонения в различных храмах за отдельную плату



Перед павильоном Таходэн, где поминают императора Го-Дайго, стоит плакучая сакура, пересаженная с горы Ёсино в городе Нара (префектура Нара), где он умер

Прогуливаясь по территории храма, стоит пройти по садовой дорожке Хяккаэн, ведущей к северным воротам. Пешеходная тропа вьётся среди цветов и деревьев через лес по естественному склону.

Вы увидите разнообразные цветущие растения, в том числе камелии, гортензии и пурпурные цветы травы мурасакисикибу. Они цветут в разное время так что каждый раз вас ждут новые впечатления.



Красивые ярко-фиолетовые цветы жёлтого кизила и азалии (примерно середина марта)



Красиво выглядят и опадающие цветы камелии, устилающие мох

Через северные ворота можно выйти с территории монастыря и направиться к тропе через бамбуковый лес. Сквозь листья просвечивает солнце, ветер дует среди высоких прямых стволов бамбука, устремляющихся в небо. Это прекрасное место для неторопливой прогулки после всех впечатлений от монастыря Тэнрюдзи.



Бамбуковый «туннель» среди растений высотой от 5 до 10 метров. Бамбуковый лес определён как особый исторический район города Киото

Монастырь Тэнрюдзи

Адрес: Kyoto-fu Kyoto-shi Ukyo-ku Saga Tenryuji Aonobaba-cho 68

Kyoto-fu Kyoto-shi Ukyo-ku Saga Tenryuji Aonobaba-cho 68 Открыт для посещения: с 8:30 до 17:00 (вход до 16:50).

с 8:30 до 17:00 (вход до 16:50). Входная плата: 500 йен за посещение садов (Согэнти, Хяккаэн), 300 йен – дополнительная плата за посещение различных залов (Дайходзё, Сёин, Таходэн). *Дополнительно 500 йен за осмотр картины «Драконы в облаках» в павильоне Ходо (только по субботам, воскресеньям и особым периодам весной, летом и осенью)

500 йен за посещение садов (Согэнти, Хяккаэн), 300 йен – дополнительная плата за посещение различных залов (Дайходзё, Сёин, Таходэн). *Дополнительно 500 йен за осмотр картины «Драконы в облаках» в павильоне Ходо (только по субботам, воскресеньям и особым периодам весной, летом и осенью) Работает без установленных выходных

Как добраться: пешком от станции Арасияма электрической железной дороги Кэйфуку; 13 минут пешком от станции JR Сага Арасияма, 15 минут пешком от станции Ханкю Арасияма.

Репортаж, текст и фотографии: Edit Plus

Фотография к заголовку: Арасияма и сад Согэнти, вид в октябре-ноябре со стороны Сёин (предоставлена ​​храмом Тэнрюдзи)