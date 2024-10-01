Знакомство с динозаврами в музее префектуры Фукуи

Путеводительпо Японии

Иммерсивное визуальное пространство, реалистичный уголок исследовательского опыта, обновлённая экспозиция, включающая окаменелости, скелеты динозавров и даже роботы в натуральную величину – всё это ждёт посетителей в Музее динозавров Фукуи, который вновь открылся в июле 2023 года. Туристов, прибывающих на станцию Фукуи по линии Хокурику-синкансэн, встречают древние рептилии.

В центре внимания – динозавры

Префектура Фукуи на побережье Японского моря – центр притяжения для любителей динозавров. Большинство окаменелостей динозавров, обнаруженных в Японии, – около 80% – были найдены в этой префектуре, где находится Музей динозавров Фукуи, крупнейшее в стране учреждение, посвящённое этим огромным существам. Наряду с музеем, станция Фукуи на Хокурику-синкансэн даёт возможность познакомиться с древней историей регоина прямо на площади, где посетители могут прогуляться с гигантскими рептилиями. Расположенная в западной части станции, она украшена трёхмерной фреской, а также фигурами динозавров в натуральную величину, которые рычат и двигаются. Среди них - шестиметровый фукуититан (Fukuititan nipponensis), живший в Японии в ранний меловой период.



Площадь динозавров на станции Фукуи (© Nippon.com)

Находка окаменелого зуба плотоядного динозавра в соседней префектуре Исикава несколько десятилетий назад привлекла внимание исследователей динозавров к региону Хокурику. В 1989 году палеонтологи начали проводить полномасштабные раскопки в Кацуяме на острове Фукуи, который расположен на том же геологическом пласте где был обнаружен зуб. Каменные выходы раннего мелового периода, около 120 миллионов лет назад, лежат на поверхности, делая этот район идеальным для охоты за ископаемыми. Именно здесь были сделаны одни из самых крупных находок в Японии за последние 30 лет.

Музей динозавров префектуры Фукуи открылся в Кацуяме в 2000 году. Он знаменит одной из крупнейших коллекций ископаемых в мире. Расположенный примерно в часе езды от железнодорожного вокзала Фукуи, музей с момента открытия посетили более 13 миллионов человек.



Вверху: фукуизавр (Fukuisaurus tetoriensis) встречает посетителей на станции Кацуяма. Слева: вдоль дороги к станции расположены статуи и копии ископаемых находок. Справа: талисман музея доктор Динозавр готов фотографироваться с посетителями (© Nippon.com)



Музей с его характерным куполом был спроектирован архитектором-новатором Курокавой Кисё. В новом крыле, напоминающем яйцо (справа), расположен выставочный зал (© Nippon.com)

Удивительные скелеты динозавров

В 2023 году в музее была проведена реконструкция, в результате которой помещение расширилось и появились новые экспонаты. Самая большая достопримечательность музея - выставка «Мир динозавров», расположенная на втором этаже главного здания. Здесь представлены 50 полноразмерных скелетов различных видов динозавров, в том числе 10, изготовленных преимущественно из окаменелых останков.



В главном выставочном зале возвышается аниматрон – фигура тираннозавра в три четверти натуральной величины (© Nippon.com)

Мацусита Дзюндзё, возглавляющий отдел образования в музее, гордится реалистичностью представленных экспонатов. Он говорит, что даже копии точны до деталей, поскольку они были отлиты из форм, смоделированных по окаменелым образцам. Небольшие модели выставлены в одинаковых позах рядом с полноразмерными скелетами, помогая посетителям представить, как выглядели динозавры при жизни.



Цвета реконструированных динозавров придуманы художником. Каковы же они были на самом деле? (© Nippon.com)



Реконструкция в натуральную величину производит сильное впечатление на посетителей (© Nippon.com)

Главной достопримечательностью музея является зона, где представлены динозавры с раскопок в Кацуяме. Среди экспонатов - полный скелет травоядного фукуизавра (Fukuisaurus tetoriensis), впервые воссозданный в Японии, и хищникTyrannomimus fukuiensis, который был официально признан в сентябре 2023 года одиннадцатым уникальным видом динозавров Японии. Окаменелые останки Fukuipteryx prima, древнего предка птиц, также находятся в постоянной экспозиции.



Скелеты травоядного Fukuisaurus tetoriensis и хищного Fukuiraptor kitadaniensis (© Nippon.com)

Ещё один интересный экспонат - ископаемый мумифицированный брахилофозавр. Известный как Леонардо, экспонат возрастом 77 миллионов лет прекрасно сохранился и позволяет увидеть отпечатки чешуи и очертания мышц. Он принадлежит американскому Музею динозавров Великих равнин.



В 2004 году семиметровый брахилофозавр был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее хорошо сохранившийся ископаемый динозавр (© Nippon.com)

Секреты древнего мира

Мацусита объясняет, что многие посетители удивляются, узнав, что крылатые рептилии и морские обитатели технически не являются динозаврами, которые в широком смысле определяются как рептилии со скелетом, приспособленным для ходьбы. Ни птерозавры, использовавшие кожаные перепонки на передних лапах как крылья для полёта, ни древние морские рептилии не относятся к динозаврам и поэтому представлены в другом разделе музея.

Благодаря непрекращающейся полевой работе и исследованиям понимание динозавров и жизни древнего мира стремительно растёт. Среди недавних открытий - доисторические птицы с ярким оперением и похожие на страусов орнитомимозавры, которые могли бегать со скоростью автомобиля. Растущее число исследований жизни на Земле в эпоху динозавров оказало влияние на массовую культуру, например, вдохновив фильмы цикла «Парк Юрского периода», а также изменило музейные экспозиции. Так, например, появились реалистичные роботы, которые выглядят и двигаются как доисторические гигантские ящеры. На втором этаже, в разделе «История жизни», посетители могут познакомиться с самыми разными древними обитателями. Начинаясь с трилобитов, появившихся около 500 миллионов лет назад, экспозиция продолжается водными рептилиями и крылатыми птерозаврами, млекопитающими, господствовавшими на суше после их вымирания, и завершается образцом скелета Homo sapiens.



Экспозиция, демонстрирующая водных рептилий, таких как мозазавр (вверху), и эволюцию птиц (© Nippon.com)



Слева: четвероногие предки китов. Справа: предок млекопитающих, появившийся в конце палеозойской эры. Внизу: доисторические скелеты кита, мамонта и гигантского большерогого оленя (© Nippon.com)

Больше, чем просто выставка

В новом крыле, открытом в 2023 году, гости могут не только рассматривать экспонаты, но и взаимодействовать с музейным пространством. В вестибюле установлены модели пяти динозавров и древней птицы, обнаруженных на острове Фукуи. Оттуда посетители попадают в специальную выставочную зону, где с помощью специальных аудио- и видеоматериалов могут перенестись во времени в меловой период. Вдоль коридора расположены кладовые, в которые можно заглянуть сквозь стеклянные панели и увидеть как хранятся образцы.



Башня динозавров (© Nippon.com)



Специальный выставочный зал, размещающийся на 1 и 2 этажах. Древние пейзажи эпохи динозавров проецируют на три стены высотой 9 метров и шириной 16 метров. (© Nippon.com)

В Кацуяме проходят крупнейшие палеонтологические раскопки в Японии, и музей предлагает ряд интерактивных зон, где посетители могут получить представление о работе учёных-палеонтологов. Они могут сортировать настоящие окаменелости и очищать образцы настоящими инструментами, которые используются в полевых условиях. Можно также поучаствовать в реконструкции черепа тираннозавра в натуральную величину и познакомиться с техникой неразрушающего анализа с использованием компьютерной томографии. С весны по осень посетители могут отправиться на одну из ежедневных практических экскурсий в горы, на место раскопок. Стоя на скалах мелового периода, можно представить, как выглядела земля миллионы лет назад.

Музей динозавров префектуры Фукуи открывает посетителям любого возраста захватывающий мир, где они могут погрузиться в прошлое.



Вверху: Мацусита демонстрирует экспозицию с динозаврами. Слева внизу: попробуйте найти в груде породы настоящую окаменелость. Справа внизу: с помощью специальных инструментов можно самим очистить образец зуба динозавра (© Nippon.com)



В магазине музея можно найти сувениры с динозаврами на любой вкус (© Nippon.com)

Музей динозавров префектуры Фукуи

Адрес: 51-11 Terao, Muroko, Katsuyama, Fukui Prefecture

Сайт: https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/en/

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