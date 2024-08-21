Еда для души из Фукуоки: открываем секреты популярности рамэна «Итиран»
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Путешествие в мир «Итиран» для любителей рамэна
Сейчас японская кухня в целом переживает небывалый бум международного интереса и рамэн обошёл суши по популярности среди туристов в Японии. Рамэн – это доступное и недорогое блюдо, воплощающее уникальность японской кухни. Миска самого дорогого рамэна в популярных ресторанах, полная запечённой свинины тясю, щедро приправленная зелёным луком и варёным яйцом, редко стоит дороже 2000 йен. А в традиционных лапшичных миска рамэна обойдётся меньше чем в 500 йен.
Особенно популярной среди иностранных туристов стала сеть ресторанов «Итиран», где подают рамэн тонкоцу (на бульоне из свиных костей). Эта сеть уже давно полюбилась любителям рамэна независимо от пола и возраста за упругую текстуру лапши и наваристый, но лёгкий бульон. Ещё один секрет популярности ресторана – уникальная система бесконтактного обслуживания. Клиенты покупают талоны на обслуживание в автомате и занимают «кабинку уединения с рамэном», индивидуальное, отделённое перегородками от других, место за стойкой. Затем они отмечают предпочтительные варианты сервировки на бланке заказа и передают его на стойку. Миски рамэна, гарниры и каэдама, добавки лапши, подаются через поднимающуюся бамбуковую перегородку, поэтому посетители практически не видят персонал. Вся атмосфера работает на то, чтобы посетители могли забыть об окружающем мире, расслабиться и сосредоточиться на наслаждении вкусом.
Вкус этого рамэна вызывает привыкание, и, оказываясь в Фукуоке, многие совершают паломничество в «Итиран Хонся Сохонтэн», главный ресторан в штаб-квартире компании.
Недавно «Итиран-но Мори Итосима» в западной префектуре Фукуока стал обязательным для посещения местом среди любителей рамэна. Это центральный ресторан компании, в котором находится музей рамэна тонкоцу, а также множество лавочек в стиле ретро.
Заповедник «Итиран»
Полуостров Итосима славится многочисленными морскими курортами, и компания «Итиран» расширила список его достопримечательностей, открыв в 2014 году «Итиран-но Мори», центральный производственный узел компании. Чистая вода и свежий лесной воздух делают тонко сбалансированный аромат бульона и лапши ещё аппетитнее.
Этот масштабный комплекс занимает площадь более 90 000 м2. Пока идёшь по тихой тропинке сквозь заросли бамбука, начинаешь чувствовать манящий запах бульона тонкоцу. Дорожка ведёт к зданию, украшенному массивным логотипом «Итиран».
Желание немедленно съесть миску лапши сильно, но стоит прогуляться подольше, наслаждаясь пейзажем. Также рекомендуется совершить экскурсию по производственному цеху и музею до того, как отправиться в ресторан и магазины сувениров.
Как заглянуть на кухню успеха
Начнём с производственного цеха, где компания производит лапшу и бульон. Рестораны «Итиран» расположены по всей Японии, от Хоккайдо до Окинавы, а также за рубежом – в Нью-Йорке, Гонконге и Тайване. Главные компоненты характерного вкуса «Итиран» – фирменный красный соус и насыщенный умами бульон даси. Оба этих ингредиента готовятся прямо здесь, в Итосиме. Их рецепты хранятся в строжайшей тайне и полностью известны только генеральному директору «Итиран» и трём специалистам.
Храня секреты вкуса, компания позволяет туристам взглянуть сквозь стекло только на некоторые участки цеха по производству лапши. Зато настенные панно подробно описывают процесс её создания, привлекая внимание многочисленных поклонников «Итиран».
Следующая остановка – музей рамэна тонкоцу. Конечно, в нем рассказывается об истории оригинального стиля Фукуоки, но экспозиция в целом отражает уникальное внимание «Итиран» к деталям, от процесса приготовления до сервиса и разработки новых продуктов.
В большинстве ресторанов «Итиран» зона приготовления не видна, поэтому даже беглый взгляд на кухонные принадлежности – бесценный опыт. Стенд «кабинка уединения с рамэном» показывает, что находится за бамбуковой перегородкой, позволяя посетителям увидеть то, что обычно доступно только сотрудникам ресторанов. Стенд стал излюбленным местом для фотографирования. Компания “Итиран» провозгласила себя ведущим мировым экспертом в изготовлении рамэна тонкоцу и прилагает все усилия к тому, чтобы оправдать этот титул. Даже те, кто считает рамэн просто лапшой, изменят своё отношение, познакомившись с «Итиран» поближе.
Единственные в своём роде рестораны рамэна
Наконец пришло время поесть. Ресторанная зона состоит из нескольких ретро-лапшичных, воссоздающих атмосферу эпохи Сёва (1926-1989), по одной на каждое десятилетие. Каждая из них украшена фотографиями улиц Хакаты того времени, подчёркивая ностальгическое очарование. Кроме традиционных кабинок «Итиран», здесь также есть зоны в стиле уличных киосков ятай и большие столы, за которыми может поместиться вся семья. Вы сможете отведать свои любимые блюда «Итиран» так, как вам удобнее.
В оригинальный острый красный соус входит более тридцати приправ, которые добавляются к основе из красного перца и выдерживаются в течение нескольких дней. Баланс остроты и насыщенного вкуса умами идеально сочетаются с лёгким наваристым бульоном. Насладиться вкусом этого соуса в единственном месте в мире, где его готовят, – ни с чем не сравнимое удовольствие для поклонников «Итиран».
После того, как вы посетили «Итиран-но Мори» и флагманский ресторан, следующей остановкой паломничества должен стать «Нанокава хассё-но мисэ» в Минами-ку в Фукуоке: самый первый ресторан «Итиран». Он открылся в 1960 году и именно здесь сформировался узнаваемый вкус «Итиран»а. Именно в нём внедрялись такие новшества как индивидуальные кабинки и система заказов на бланках. Отсюда берёт своё начало ставшая глобальной знаменитая сеть. Истоки инноваций тех лет находятся здесь, в Нанокаве, и всякий поклонник «Итиран» стремится посетить это историческое место.
«Итиран-но Мори Итосима»
- Адрес: 256-10 Shima Matsuguma, Itoshima, Fukuoka Prefecture
- Часы работы: с 10:00 до 16:00 (последний заказ – 15:45)
- Работает без выходных
- Стоимость входа: экскурсии и парковка предоставляются бесплатно
Репортаж, текст и фотографии Nippon.com
Фотография к заголовку: «Итиран» уделяет оформлению не меньше внимания чем вкусу рамэна тонкоцу © Nippon.com)