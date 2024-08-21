Еда для души из Фукуоки: открываем секреты популярности рамэна «Итиран»

Путеводительпо Японии

Для многих гурманов японская кухня ассоциируется с рамэном, а рамэн – с сетью ресторанов «Итиран». Чтобы получить лучшее представление об «Итиран» и попробовать кухню первого, оригинального ресторана, стоит посетить город Фукуока, где родилась эта ставшая международной сеть.

Путешествие в мир «Итиран» для любителей рамэна

Сейчас японская кухня в целом переживает небывалый бум международного интереса и рамэн обошёл суши по популярности среди туристов в Японии. Рамэн – это доступное и недорогое блюдо, воплощающее уникальность японской кухни. Миска самого дорогого рамэна в популярных ресторанах, полная запечённой свинины тясю, щедро приправленная зелёным луком и варёным яйцом, редко стоит дороже 2000 йен. А в традиционных лапшичных миска рамэна обойдётся меньше чем в 500 йен.

Особенно популярной среди иностранных туристов стала сеть ресторанов «Итиран», где подают рамэн тонкоцу (на бульоне из свиных костей). Эта сеть уже давно полюбилась любителям рамэна независимо от пола и возраста за упругую текстуру лапши и наваристый, но лёгкий бульон. Ещё один секрет популярности ресторана – уникальная система бесконтактного обслуживания. Клиенты покупают талоны на обслуживание в автомате и занимают «кабинку уединения с рамэном», индивидуальное, отделённое перегородками от других, место за стойкой. Затем они отмечают предпочтительные варианты сервировки на бланке заказа и передают его на стойку. Миски рамэна, гарниры и каэдама, добавки лапши, подаются через поднимающуюся бамбуковую перегородку, поэтому посетители практически не видят персонал. Вся атмосфера работает на то, чтобы посетители могли забыть об окружающем мире, расслабиться и сосредоточиться на наслаждении вкусом.



В «Итиран» рамэн подаётся с каплей фирменного острого красного соуса в центре (© Nippon.com)



На бланке заказа можно выбрать степень насыщенности бульона и различные добавки. Бланки доступны на четырёх языках: японском, английском, китайском и корейском (© Nippon.com)

Вкус этого рамэна вызывает привыкание, и, оказываясь в Фукуоке, многие совершают паломничество в «Итиран Хонся Сохонтэн», главный ресторан в штаб-квартире компании.

Недавно «Итиран-но Мори Итосима» в западной префектуре Фукуока стал обязательным для посещения местом среди любителей рамэна. Это центральный ресторан компании, в котором находится музей рамэна тонкоцу, а также множество лавочек в стиле ретро.



Здание «Итиран Хонся Сохонтэн» сверху донизу украшено бумажными фонариками тётин (© Nippon.com)

Заповедник «Итиран»

Полуостров Итосима славится многочисленными морскими курортами, и компания «Итиран» расширила список его достопримечательностей, открыв в 2014 году «Итиран-но Мори», центральный производственный узел компании. Чистая вода и свежий лесной воздух делают тонко сбалансированный аромат бульона и лапши ещё аппетитнее.



Вход в популярный среди туристов комплекс «Итиран-но Мори» (© Nippon.com)

Этот масштабный комплекс занимает площадь более 90 000 м2. Пока идёшь по тихой тропинке сквозь заросли бамбука, начинаешь чувствовать манящий запах бульона тонкоцу. Дорожка ведёт к зданию, украшенному массивным логотипом «Итиран».

Желание немедленно съесть миску лапши сильно, но стоит прогуляться подольше, наслаждаясь пейзажем. Также рекомендуется совершить экскурсию по производственному цеху и музею до того, как отправиться в ресторан и магазины сувениров.



Здание «Итиран-но Мори». Слева – вход в магазины, справа – музей и фабрика (© Nippon.com)



Обязательно следуйте указателям, ведущим вас по рекомендуемому маршруту (© Nippon.com)

Как заглянуть на кухню успеха

Начнём с производственного цеха, где компания производит лапшу и бульон. Рестораны «Итиран» расположены по всей Японии, от Хоккайдо до Окинавы, а также за рубежом – в Нью-Йорке, Гонконге и Тайване. Главные компоненты характерного вкуса «Итиран» – фирменный красный соус и насыщенный умами бульон даси. Оба этих ингредиента готовятся прямо здесь, в Итосиме. Их рецепты хранятся в строжайшей тайне и полностью известны только генеральному директору «Итиран» и трём специалистам.

Храня секреты вкуса, компания позволяет туристам взглянуть сквозь стекло только на некоторые участки цеха по производству лапши. Зато настенные панно подробно описывают процесс её создания, привлекая внимание многочисленных поклонников «Итиран».



«Итиран» известен строгим контролем качества продукции. Через окна (в центре) можно самостоятельно наблюдать за производством (© Nippon.com)



В последние годы появляется всё больше заведений, где подают рамэн с каплей красного соуса чили, но именно «Итиран» стоял у истоков этой моды (© Nippon.com)

Следующая остановка – музей рамэна тонкоцу. Конечно, в нем рассказывается об истории оригинального стиля Фукуоки, но экспозиция в целом отражает уникальное внимание «Итиран» к деталям, от процесса приготовления до сервиса и разработки новых продуктов.

В большинстве ресторанов «Итиран» зона приготовления не видна, поэтому даже беглый взгляд на кухонные принадлежности – бесценный опыт. Стенд «кабинка уединения с рамэном» показывает, что находится за бамбуковой перегородкой, позволяя посетителям увидеть то, что обычно доступно только сотрудникам ресторанов. Стенд стал излюбленным местом для фотографирования. Компания “Итиран» провозгласила себя ведущим мировым экспертом в изготовлении рамэна тонкоцу и прилагает все усилия к тому, чтобы оправдать этот титул. Даже те, кто считает рамэн просто лапшой, изменят своё отношение, познакомившись с «Итиран» поближе.



В музее рамэна тонкоцу можно познакомиться с инструментами и методами приготовления рамэна, которые обычно остаются вне поля зрения (© Nippon.com)



Фирменную кабинку «Итиран»а в музее можно сфотографировать со всех сторон (© Nippon.com)



Разделы, посвящённые истории «Итиран» и разработке новых продуктов, заслуживают особого внимания (© Nippon.com)

Единственные в своём роде рестораны рамэна

Наконец пришло время поесть. Ресторанная зона состоит из нескольких ретро-лапшичных, воссоздающих атмосферу эпохи Сёва (1926-1989), по одной на каждое десятилетие. Каждая из них украшена фотографиями улиц Хакаты того времени, подчёркивая ностальгическое очарование. Кроме традиционных кабинок «Итиран», здесь также есть зоны в стиле уличных киосков ятай и большие столы, за которыми может поместиться вся семья. Вы сможете отведать свои любимые блюда «Итиран» так, как вам удобнее.



Ресторанная зона. Слева – вход в сувенирный магазин (© Nippon.com)



Стандартный автомат оплаты в «Итиран». Особенно рекомендуется блюдо Ichiran Select 5 с добавлением свинины тясю, древесных грибов, водорослей нори и варёного яйца (© Nippon.com)



Это кафе оформлено в стиле уличной лавочки ятай 30-х годов Сёва (© Nippon.com)

В оригинальный острый красный соус входит более тридцати приправ, которые добавляются к основе из красного перца и выдерживаются в течение нескольких дней. Баланс остроты и насыщенного вкуса умами идеально сочетаются с лёгким наваристым бульоном. Насладиться вкусом этого соуса в единственном месте в мире, где его готовят, – ни с чем не сравнимое удовольствие для поклонников «Итиран».



Стандартный натуральный рамэн тонкоцу, популярное блюдо из тушёной свинины со вкусом копчёностей и миндальный пудинг с соусом из зелёного чая на десерт (© Nippon.com)

После того, как вы посетили «Итиран-но Мори» и флагманский ресторан, следующей остановкой паломничества должен стать «Нанокава хассё-но мисэ» в Минами-ку в Фукуоке: самый первый ресторан «Итиран». Он открылся в 1960 году и именно здесь сформировался узнаваемый вкус «Итиран»а. Именно в нём внедрялись такие новшества как индивидуальные кабинки и система заказов на бланках. Отсюда берёт своё начало ставшая глобальной знаменитая сеть. Истоки инноваций тех лет находятся здесь, в Нанокаве, и всякий поклонник «Итиран» стремится посетить это историческое место.



Ресторан в Нанокаве уникален тем, что здесь можно заглянуть в кухню сквозь окно, выходящее на улицу (© Nippon.com)



Занавес-вывеска норэн с гордостью сообщает, что это самый первый ресторан «Итиран» (© Nippon.com)

«Итиран-но Мори Итосима»

Адрес: 256-10 Shima Matsuguma, Itoshima, Fukuoka Prefecture

256-10 Shima Matsuguma, Itoshima, Fukuoka Prefecture Часы работы: с 10:00 до 16:00 (последний заказ – 15:45)

с 10:00 до 16:00 (последний заказ – 15:45) Работает без выходных

Стоимость входа: экскурсии и парковка предоставляются бесплатно

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

Фотография к заголовку: «Итиран» уделяет оформлению не меньше внимания чем вкусу рамэна тонкоцу © Nippon.com)