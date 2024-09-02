Ежедневные шоу сумо в центре «Хиракудза» – новая достопримечательность Осаки
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Погружение в мир сумо
30 мая 2024 года в торговом комплексе «Намба Паркс» (Осака, Нанива-ку) открылся развлекательный центр «Сумо Холл Хиракудза Осака», знакомящий посетителей с японской национальной борьбой сумо. Услуги центра адаптированы для иностранных туристов. Сразу после открытия в «Хиракудзу» поступили заказы на билеты из 30 стран. В Осаку ежегодно приезжает около 10 миллионов гостей из-за рубежа. В преддверии ЭКСПО-2025 «Хиракудза» планирует принять 50 тысяч посетителей до конца марта 2025 года и стать новым центром притяжения туристов в Осаке.
Всё больше людей за пределами Японии увлекается борьбой сумо. Одна из причин такой популярности – телесериал «Святилище» (Netflix), посвящённый бывшему преступнику, сумевшему подняться на вершину живущего по строгим канонам мира сумо. Однако настоящее сумо можно увидеть только 90 дней в году, во время одного из шести турниров, три из которых проводятся в Токио, и по одному – в Осаке, Нагое и Хакате. Поэтому до недавнего времени сумо было малодоступно для гостей Японии. Теперь эта проблема решена – «Хиракудза» работает 6 дней в неделю. Кроме того, в отличие от обычных стадионов, где проводятся турниры, женщинам разрешено подниматься на ринг.
В часовом шоу выступают вышедшие в отставку сумоисты. Зрители могут поучаствовать в схватке и пообщаться с борцами.
На мероприятии за день до открытия «Хиракудзы» выступил комик Кацура Фукурю, рассказчик комического жанра ракуго родом из Канады. На смеси английского и японского языков он познакомил зрителей с основами сумо, перемежая свой рассказ вызывающими взрывы смеха шутками.
Демонстрация таких приёмов, как сико и уватэнагэ в исполнении опытных сумоистов производит на зрителей огромное впечатление. Показ запрещённых приёмов проходит в форме комедии. В Японии такие показы известны под названием «сёккири», однако представление в «Хиракудзе», дополненное комментариями ведущего и световыми эффектами, выглядит более эффектно, и зал взрывается аплодисментами.
После комической прелюдии к разогретой публике выходит судья и начинается основная часть шоу – турнир сумо. Это не договорной матч, а самая настоящая схватка с соблюдением всех правил, включая этикет начала поединка татиаи. Зрители становятся свидетелями захватывающей битвы, во время которой вытесненный к краю ринга сумоист может с помощью внезапного разворота изменить результат поединка в свою пользу.
В конце шоу зрители облачаются в специальные костюмы и поднимаются на ринг, чтобы попробовать свои силы в сражении с сумоистом. Это позволяет ощутить мощь борцов сумо, невозмутимо противостоящих вашему натиску, и получить незабываемый опыт, когда сумоист бросит вас на ринг и вы покатитесь по его поверхности.
Популяризация культуры сумо в мире
В создании шоу принимал участие бывший сумоист Тасиро Ёсинори. После выхода в отставку он снимался в голливудских фильмах в роли сумоиста, а десять лет назад запустил в Японии шоу сумо для иностранцев. Во время шоу он заметил, что иностранные зрители проявляют большой интерес к культурным аспектам сумо. Они спрашивали, почему перед поединком борцы выполняют ритуал сико и бросают соль на ринг, и очень удивлялись, услышав, что это делается для очищения ринга, причём данная традиция обусловлена религиозным происхождением сумо.
Сумо – это национальный вид спорта, неуклонно придерживающийся традиций. Например, борцы должны носить причёску магэ и традиционную одежду, женщинам нельзя подниматься на ринг дохё. «Сумо – это не просто поединок двух толстяков. Оно имеет глубокую связь с основами японской культуры», - считает Тасиро. Чтобы зрители могли почувствовать эту связь, Тасиро предложил включить в шоу рассказ об основах сумо и его связи с синтоистской мифологией.
Шоу проводится в вечернее время. В стоимость билета входит коробочка с едой бэнто и напиток на выбор (в ассортименте есть алкогольные напитки), поэтому зрители могут ощутить вкус японской культуры в буквальном смысле этого слова. Помимо стандартного бэнто «Хиракудза маку-но ути» с такояки и другими местными специалитетами, за дополнительную плату можно заказать двухэтажный премиум-бэнто из старинного японского ресторана «Надаман», набор еды для веганов с соевой массой тофу и пенкой от соевого молока курума-фу, или бэнто, приготовленное по стандартам Ассоциации халяльной пищи Японии.
«Хиракудза» ставит перед собой амбициозную цель – стать источником информации о культуре сумо для всего мира.
«Сумо Холл Хиракудза Осака»
- Адрес: город Осака, Нанива-ку, Намба-нака 2-10-70, «Намба Паркс», 8-й этаж
- Часы работы: ежедневно проводится два представления (18:00- и 21:00-) или одно представление (19:00-). Холл открывается за час до начала представления. Часы работы сувенирных магазинов: 11:00 – 23:00
- Выходные дни: вторник, 31 декабря, 1 января
- Стоимость билета: места S 16 000 йен, места А 12 500 йен, места В 9 500 йен и т. д. (включая бэнто и напиток)
- Проезд: 3 минуты пешком от станции Намба линий Нанкай и Осака Метро, 5 минут пешком от станции Осака Намба линий Хансин и Кинтэцу
Детальная информация и заказ билетов: официальный Интернет-сайт «Хиракудза»
Репортаж, текст статьи и фотографии: редакция Nippon.com (если не указано иное)