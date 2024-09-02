Ежедневные шоу сумо в центре «Хиракудза» – новая достопримечательность Осаки

Путеводительпо Японии

В новом развлекательном центре «Хиракудза» туристы со всего мира могут не только увидеть жаркие схватки настоящих сумоистов, но и попробовать свои силы на ринге.

Погружение в мир сумо

30 мая 2024 года в торговом комплексе «Намба Паркс» (Осака, Нанива-ку) открылся развлекательный центр «Сумо Холл Хиракудза Осака», знакомящий посетителей с японской национальной борьбой сумо. Услуги центра адаптированы для иностранных туристов. Сразу после открытия в «Хиракудзу» поступили заказы на билеты из 30 стран. В Осаку ежегодно приезжает около 10 миллионов гостей из-за рубежа. В преддверии ЭКСПО-2025 «Хиракудза» планирует принять 50 тысяч посетителей до конца марта 2025 года и стать новым центром притяжения туристов в Осаке.

Всё больше людей за пределами Японии увлекается борьбой сумо. Одна из причин такой популярности – телесериал «Святилище» (Netflix), посвящённый бывшему преступнику, сумевшему подняться на вершину живущего по строгим канонам мира сумо. Однако настоящее сумо можно увидеть только 90 дней в году, во время одного из шести турниров, три из которых проводятся в Токио, и по одному – в Осаке, Нагое и Хакате. Поэтому до недавнего времени сумо было малодоступно для гостей Японии. Теперь эта проблема решена – «Хиракудза» работает 6 дней в неделю. Кроме того, в отличие от обычных стадионов, где проводятся турниры, женщинам разрешено подниматься на ринг.



Демонстрация основных правил сумо сопровождается пояснением на английском языке



Во время шоу можно хлопнуть сумоиста по ладони и сделать фото на память, а после представления пообщаться с сумоистами

В часовом шоу выступают вышедшие в отставку сумоисты. Зрители могут поучаствовать в схватке и пообщаться с борцами.

На мероприятии за день до открытия «Хиракудзы» выступил комик Кацура Фукурю, рассказчик комического жанра ракуго родом из Канады. На смеси английского и японского языков он познакомил зрителей с основами сумо, перемежая свой рассказ вызывающими взрывы смеха шутками.



Рассказчик ракуго Кацура Фукурю сопровождает свой рассказ шутками на английском яз



Базовое упражнение матавари. Зрители аплодируют огромному сумоисту, который не просто сел на шпагат, но и лёг на пол

Демонстрация таких приёмов, как сико и уватэнагэ в исполнении опытных сумоистов производит на зрителей огромное впечатление. Показ запрещённых приёмов проходит в форме комедии. В Японии такие показы известны под названием «сёккири», однако представление в «Хиракудзе», дополненное комментариями ведущего и световыми эффектами, выглядит более эффектно, и зал взрывается аплодисментами.



Комический показ запрещённых приёмов



Захватывающее столкновение огромных сумоистов

После комической прелюдии к разогретой публике выходит судья и начинается основная часть шоу – турнир сумо. Это не договорной матч, а самая настоящая схватка с соблюдением всех правил, включая этикет начала поединка татиаи. Зрители становятся свидетелями захватывающей битвы, во время которой вытесненный к краю ринга сумоист может с помощью внезапного разворота изменить результат поединка в свою пользу.

В конце шоу зрители облачаются в специальные костюмы и поднимаются на ринг, чтобы попробовать свои силы в сражении с сумоистом. Это позволяет ощутить мощь борцов сумо, невозмутимо противостоящих вашему натиску, и получить незабываемый опыт, когда сумоист бросит вас на ринг и вы покатитесь по его поверхности.



Женщинам предоставляется специальный костюм, играющий роль амортизатора во время беспощадного броска



Фото на память

Популяризация культуры сумо в мире

В создании шоу принимал участие бывший сумоист Тасиро Ёсинори. После выхода в отставку он снимался в голливудских фильмах в роли сумоиста, а десять лет назад запустил в Японии шоу сумо для иностранцев. Во время шоу он заметил, что иностранные зрители проявляют большой интерес к культурным аспектам сумо. Они спрашивали, почему перед поединком борцы выполняют ритуал сико и бросают соль на ринг, и очень удивлялись, услышав, что это делается для очищения ринга, причём данная традиция обусловлена религиозным происхождением сумо.



Зрелищность шоу «Хроники сумо» усиливается благодаря светозвуковым эффектам



Бывший сумоист Тасиро Ёсинори снимался в «Джон Уик 4» и других голливудских фильмах

Сумо – это национальный вид спорта, неуклонно придерживающийся традиций. Например, борцы должны носить причёску магэ и традиционную одежду, женщинам нельзя подниматься на ринг дохё. «Сумо – это не просто поединок двух толстяков. Оно имеет глубокую связь с основами японской культуры», - считает Тасиро. Чтобы зрители могли почувствовать эту связь, Тасиро предложил включить в шоу рассказ об основах сумо и его связи с синтоистской мифологией.



Популярный сумоист Ура после окончания турнира в Осаке посетил шоу в «Хиракудзе» в качестве зрителя. «Я хочу, чтобы сумо обрело популярность за пределами Японии», - рассказал сумоист (предоставлено «Хиракудза»)



Бэнто в «Хиракудзе», слева направо по часовой стрелке: «Хиракудза», халяльный бэнто, «Надаман премиум», бэнто для веганов

Шоу проводится в вечернее время. В стоимость билета входит коробочка с едой бэнто и напиток на выбор (в ассортименте есть алкогольные напитки), поэтому зрители могут ощутить вкус японской культуры в буквальном смысле этого слова. Помимо стандартного бэнто «Хиракудза маку-но ути» с такояки и другими местными специалитетами, за дополнительную плату можно заказать двухэтажный премиум-бэнто из старинного японского ресторана «Надаман», набор еды для веганов с соевой массой тофу и пенкой от соевого молока курума-фу, или бэнто, приготовленное по стандартам Ассоциации халяльной пищи Японии.

«Хиракудза» ставит перед собой амбициозную цель – стать источником информации о культуре сумо для всего мира.



Сувенирный магазин открыт с 11:00 утра для всех посетителей. Хит продаж - полотенце с перечнем приёмов сумо



«Хиракудза» расположена в торговом центре рядом со станцией Намба

«Сумо Холл Хиракудза Осака»

Адрес: город Осака, Нанива-ку, Намба-нака 2-10-70, «Намба Паркс», 8-й этаж

город Осака, Нанива-ку, Намба-нака 2-10-70, «Намба Паркс», 8-й этаж Часы работы: ежедневно проводится два представления (18:00- и 21:00-) или одно представление (19:00-). Холл открывается за час до начала представления. Часы работы сувенирных магазинов: 11:00 – 23:00

ежедневно проводится два представления (18:00- и 21:00-) или одно представление (19:00-). Холл открывается за час до начала представления. Часы работы сувенирных магазинов: 11:00 – 23:00 Выходные дни: вторник, 31 декабря, 1 января

вторник, 31 декабря, 1 января Стоимость билета: места S 16 000 йен, места А 12 500 йен, места В 9 500 йен и т. д. (включая бэнто и напиток)

места S 16 000 йен, места А 12 500 йен, места В 9 500 йен и т. д. (включая бэнто и напиток) Проезд: 3 минуты пешком от станции Намба линий Нанкай и Осака Метро, 5 минут пешком от станции Осака Намба линий Хансин и Кинтэцу

Детальная информация и заказ билетов: официальный Интернет-сайт «Хиракудза»

Репортаж, текст статьи и фотографии: редакция Nippon.com (если не указано иное)