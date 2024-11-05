Тематический интерактивный Музей «Дотомбори Кукуру Конамон»: мастер-классы по приготовлению такояки от профессионалов

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«Музей Конамон» принадлежит сети магазинов такояки «Такоя Дотомбори Кукуру». Первый магазин этой сети появился в квартале, известном аутентичными «деликатесами категории Б». В «Музее» можно попробовать настоящие такояки – пищу для души местных жителей, познакомиться с историей этого блюда и поучаствовать в кулинарном мастер-классе.

Магазин, куда сорок лет выстраивается очередь

Лепёшка кономияки, жареная лапша в соусе якисоба, шарики с начинкой из осьминога такояки, приготовленные на пару пирожки с мясом бутаман, жареные китайские пельмени гёдза, лапша удон и рамэн – все эти мучные изделия жители Осаки называют «конамон». Такояки - самая популярная разновидность конамон. Их готовят с помощью специальной формы такояки-ки с полусферическими выемками, в которые заливают жидкое тесто и добавляют кусочки осьминога. Такояки едят свежеприготовленными, с пылу с жару. Говорят, что в Осаке нет ни одной семьи, не имеющей такояки-ки, настолько любимо жителями это блюдо.

Квартал Дотомбори (район Тюо, Осака) считается меккой конамон. Здесь находится около 30 магазинов такояки. Многие покупатели уплетают купленное лакомство прямо на улице. Превращение Дотомбори в мекку конамон началось в 1985 году, когда на центральной улице квартала появилась вывеска магазина «Такоя Дотомбори Кукуру» с огромным извивающимся осьминогом. Однако для продуктов питания главным критерием служит не броская вывеска, а вкус. Такояки из «Кукуру» с пышным снаружи и клейким внутри тестом с крупными кусочками упругого осьминога покорили сердце жителей Осаки. Слухи об этих такояки разошлись по всей стране, и сейчас сеть «Кукуру» разрослась до 52 магазинов.



Вход в главный ресторан «Кукуру» (фото вверху) и задняя стена этого ресторана, выходящая на мост Эбису (фото внизу)

Если вы сфотографируетесь перед знаменитой вывеской компании «Глико» с бегущим спортсменом на мосту Эбису, в правом нижнем углу фотографии вы обнаружите осьминога. Это задняя стена магазина «Кукуру». С помощью осьминога компания стремится привлекать покупателей, проходящих с обратной стороны магазина.

В 2011 году в сотне метров на восток от магазина «Кукуру», в квартале Дотомбори, где сосредоточено множество конкурирующих торговых точек, открылся «Музей Дотомбори Кукуру Конамон». В этом тематическом интерактивном музее, посвящённом специалитетам Осаки, можно не только попробовать местные блюда, но и научиться готовить настоящие такояки под руководством профессионалов, а также познакомиться с историей и культурой осакских мучных изделий конамон.



Очередь перед «Музеем Дотомбори Кукуру Конамон» в торговом квартале Дотомбори. Экспозиция Музея рассказывает о культуре конамон

Интересные уроки по приготовлению вкусных такояки

Здание музея состоит из трёх надземных и одного подземного этажа. Сначала посетители выстраиваются в очередь к демонстрационному прилавку, откуда разносится заманчивый запах. Купленное лакомство можно съесть в помещениях на первом и втором этаже, оборудованных экспозициями о конамон. Изучив информацию на панелях, вы станете настоящим знатоком местной еды.



Панель, посвящённая отличиям между окономияки и мондзяяки

Например, панель «Конамон, жареные на тэппане» рассказывает, что прообразом современных такояки являются радио-яки – блюдо, распространившееся в начале эпохи Сёва. Название «радио-яки» происходит от популярного в те годы радио. В качестве начинки для радио-яки обычно использовали говяжьи сухожилия и клубень конняку. В городе Акаси (префектура Хёго) готовили другую разновидность этого блюда – акаси-яки или тамагояки с начинкой из местного осьминога. Постепенно в Осаке тоже перешли на начинку из осьминога.



Мастер-класс по приготовлению такояки под руководством профессионала. Даже если вы делаете такояки в первый раз, учитель всегда придёт на помощь, поэтому успех гарантирован

В помещении с барной стойкой на подземном этаже сотрудники «Кукуру» проводят мастер-классы по приготовлению такояки. Сначала нужно залить тесто в каждое отверстие специальной формы такояки-ки таким образом, чтобы оно было заполнено на 80 процентов. Затем щедро добавляют кусочки осьминога и другую начинку по вкусу, заливают всё тестом через края и посыпают его приправами. Когда тесто загустеет, нужно отрезать излишки и перевернуть его в отверстии, а затем вращать, чтобы сформировать колобок. Когда шарики приобретут золотистый оттенок – блюдо готово.



Чтобы наружный слой оставался мягким, нужно заливать тесто в отверстия в два этапа и переворачивать шарики осторожно, не давя на них. В «Кукуру» поливают шарики белым вином, чтобы придать такояки изысканный вкус



Во время мастер-класса используются те же самые приборы и ингредиенты, что и в ресторане

Используя профессиональный такояки-ки и муку по секретному рецепту под руководством опытного сотрудника, вы наверняка сможете приготовить такояки, ничем не уступающие продукции «Кукуру». Участникам мастер-класса выдают оригинальную повязку для головы хатимаки. Теперь вы готовы к приготовлению домашних такояки!

В «Книге отзывов» имеется множество записей на разных языках: «Никогда не думал, что осьминог такой вкусный!», «Попробую сделать такояки после возвращения на родину». По количеству посетителей рейтинг выглядит следующим образом: Китай, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, западные страны. По словам преподавателей мастер-классов, они приветствуют участие гостей из-за рубежа, объясняя им секреты приготовления такояки с помощью языка жестов и простых фраз на английском языке.



В «Книге отзывов» много записей на иностранных языках

На третьем этаже проводятся популярные среди детей уроки изготовления муляжей еды. «При изготовлении муляжа расплавленный воск заливают в форму, поэтому приготовить муляж легче, чем съедобный такояки. С помощью разноцветного топпинга вы можете придать своему муляжу индивидуальность. На летних каникулах сюда приходит множество младшеклассников – они сдают муляжи в качестве домашнего задания на свободную тему», - рассказывает преподаватель. Муляжи еды – это японское изобретение, но сейчас они популярны во всём мире. Многие из иностранных туристов, участвующих в мастер-классах, узнали о них по отзывам в Интернете.



Расплавленный в горячей воде воск заливают в форму. Муляж такояки не отличишь от настоящего – так и хочется съесть!



Оригинальный топпинг сделает ваш муляж неповторимым. Участникам мастер-класса выдаются повязки на голову хатимаки

ЭКСПО как окно в мир

В качестве фоновой музыки в «Музее Конамон» звучит песня «Такояки» по мотивам известной «Аллилуйи» Генделя. Она легко запоминается, и вы сами не заметите, как начнете ее напевать. «Кукуру» использовало эту песню во время участия в Шанхайской ЭКСПО-2010. За полгода компания создала бум на такояки, продав полмиллиона порций, и вышла на китайский рынок.



Шанхайская ЭКСПО стала для «Кукуру» третьей по счёту после ЭКСПО в Осаке (1990) и Айти (2005). 30 октября 2010 года, Шанхай (фото Jiji Press)

ЭКСПО-2025 будет проходить на родине «Кукуру», в Осаке, и компания, безусловно, намерена в ней участвовать. «Кукуру» будет приветствовать гостей со всего мира отменными такояки из местных ингредиентов, приготовленными руками профессионалов.



Ресторан «Конамон» в Соэмон-тё, выходящий на реку Дотомбори (фото вверху), и ресторан «Конамон»-Минами на улице Мидосудзи (фото внизу). Расправит ли этот осьминог свои щупальца по всему миру?

Официальный сайт «Музея Дотомбори Кукуру Конамон» (на японском языке)

Репортаж, текст статьи и фотографии: редакция Nippon.com