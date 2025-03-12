Посещение знаменитого заброшенного места: круиз к острову Гункандзима, объекту Всемирного наследия

Путеводительпо Японии

Остров Хасима, более известный как Гункандзима, или «Остров-линкор», давно привлекает поклонников всевозможных заброшенных мест. Один из туроператоров Нагасаки предлагает круизы, позволяющие туристам приблизиться к живописным руинам и узнать историю этого необычного места.

Топливо японской индустриальной революции

Хасима представляет собой остров, расположенный в 18,5 километрах к юго-западу от центра Нагасаки. Его называют Гункандзима, «Остров-линкор», из-за сходства очертаний со знаменитым линкором «Тоса» эпохи Тайсё (1912–1926). После закрытия угольной шахты в 1974 году остров обезлюдел, и на территорию начала возвращаться природа: покрытые зеленью мертвые руины напоминают кадры из аниме «Небесный замок Лапута» студии Ghibli. Экскурсии на Гункандзиму особенно популярны среди поклонников хайкё – заброшенных мест.



Заброшенные здания тесно прижались к утесам Хасимы (© Nippon.com)

Изначально остров Хасима представлял собой одинокую скалу без растительности. В 1890 году концерн Mitsubishi zaibatsu, основанный Ивасаки Ятаро, превратил ее в искусственный остров, откуда велась добыча угля с подводных месторождений. Уголь Хасимы поставлялся, в частности, на государственный металлургический завод «Явата» в префектуре Фукуока, что сыграло важную роль как в процветании Mitsubishi, так и в модернизации Японии.

С ростом спроса на уголь и увеличением объемов добычи на остров прибывало все больше рабочих и их семей. Границы Хасимы неоднократно расширялись, пока площадь острова не увеличилась втрое.



Шахтеры в главном стволе шахты (© Gunkanjima Digital Museum)



Праздник на острове, во время которого участники молились за безопасность шахтёров (© Gunkanjima Digital Museum)

За всё время существования угледобывающего предприятия на Хасиме Mitsubishi использовала исключительно новейшие технологии гражданского строительства для развития инфраструктуры этого крохотного острова. Хасима стал местом реализации на практике многих новаторских идей: здесь был построен первый в Японии семиэтажный жилой дом из железобетона (завершен в 1916 году), а в 1957 году – первая подводная система водоснабжения. В период стремительного экономического роста послевоенной Японии на острове появилось более 30 многоквартирных железобетонных домов, а также школы, кинотеатр, салон патинко, буддийский храм и синтоистское святилище. Изначально на искусственном острове не было зелени, но с 1910 года на крышах жилых зданий начали выращивать сельскохозяйственные культуры. Таким образом, многоэтажная застройка с зелеными насаждениями на Хасиме стала предшественником современных компактных городов.



Первая в Японии ферма на крыше (© Gunkanjima Digital Museum)



Оживленный рынок Аодзора (© Gunkanjima Digital Museum)

В 1960 году, в период своего расцвета, остров общей площадью около 6,3 гектара населяли более 5200 человек. Такая плотность населения значительно превышала показатели Токио и Нью-Йорка того времени. Уровень жизни жителей острова был очень высоким: например, большинство семей на Хасиме имели телевизоры, тогда как в среднем по стране этот показатель составлял всего 10%.

В период экономического подъема середины XX века Япония начала отказываться от угля в качестве основного источника энергии, постепенно заменяя его нефтью и природным газом. Однако уголь с острова Хасима использовался преимущественно в металлургии, поэтому спрос на него оставался высоким. В 1964 году в главном стволе шахты произошел сильный пожар, ставший причиной затопления штрека. Оценив трудности, связанные со строительством нового ствола, в Mitsubishi пришли к выводу, что безопасные для добычи запасы угля на Хасиме исчерпаны. Несмотря на то, что предприятие продолжало приносить прибыль, в январе 1974 года шахта на Хасиме была закрыта, а к апрелю жители покинули остров, который стал полностью необитаемым.



Прощальная вечеринка последних учеников начальной школы Хасимы (© Gunkanjima Digital Museum)

Об острове снова вспомнили в начале 2000-х годов, когда в 2001 году Mitsubishi Group передала его в собственность города Нагасаки. В 2008 году он был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2009 году на Хасиму были организованы первые экскурсии для широкой публики. Фотографии острова произвели особенно большое впечатление на молодежь. Еще большей популярности Хасимы способствовало его использование в качестве съемочной площадки для японского игрового фильма «Атака титанов» (2015). А в июле 2015 года остров Хасима был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта «Промышленная революция эпохи Мэйдзи в Японии: металлургия, судостроение и добыча угля».

Экскурсия по промышленному наследию Хасимы

В 2024 году остров стал местом действия японского телевизионного сериала «Спящий алмаз в море», события которой разворачиваются в период экономического бума. С ростом популярности Хасимы сегодня экскурсии на остров организуют уже пять разных компаний.



Вверху: экскурсионное судно компании Gunkanjima Concierge. С верхней палубы открываются великолепные виды; на борту работает сувенирный магазин, доступны другие услуги. Внизу: в пассажирском салоне установлены мониторы, на которых транслируются фильмы с английскими субтитрами о Всемирном наследии Нагасаки (© Gunkanjima Concierge)

Компания Gunkanjima Concierge позиционирует свой круиз как экскурсию по объектам промышленного наследия региона Нагасаки. Рейсы на Хасиму отправляются дважды в день от Терминала Токива, расположенного неподалеку от Дома Гловера – особняка в западном стиле, входящего в тот же список объектов Всемирного наследия. С борта катера пассажиры могут увидеть старейший в Японии действующий электрический кран (построен в 1909 году), зал приёмов в западном стиле (1904), использовавшийся для встречи гостей как из Японии, так и из других стран, а также другие объекты судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard, которая закрыта для публичного посещения. По пути судно проходит мимо острова Такасима, где Томас Гловер (построивший Дом Гловера) начал разработку первой в Японии угольной шахты, позже приобретенной Mitsubishi. Благодаря познавательной и интересной экскурсионной информации 40 минут путешествия пролетают совершенно незаметно.



Слева: гигантский консольный кран высотой 62 метра. Справа: Сэнсёкаку – зал приёмов в западном стиле, возвышающийся над портом Нагасаки (© Nippon.com)



Прибрежные шлюзовые ворота (в центре справа) ведут к судостроительным и ремонтным докам. Это еще один объект промышленного наследия эпохи Индустриальной революции (© Nippon.com)

Наконец, на горизонте появляется Гункандзима. Каменная кладка, служащая каркасом острова, датируется эпохой Мэйдзи. Позже она была укреплена 15-метровой бетонной дамбой. Эта стена, наряду со стволом шахты, уходящим под воду на глубину 1000 метров, образуют буферную зону, защищающую этот объект Всемирного наследия от разрушения.



Вверху: на переднем плане справа – причал. Маяк на вершине холма был построен уже после того, как остров опустел. Внизу: после сильных штормов, частично разрушивших дамбу, обнажились фрагменты старинной каменной кладки (© Nippon.com)



Экскурсия по острову начинается с причала и захватывает некоторые сооружения старой шахты (© Gunkanjima Concierge)

Экскурсия длится 40–50 минут. Туристы проходят с гидом около 220 метров до места, где ранее располагались промышленные постройки. Они видят вход в шахту, где находится лифт, опускавший шахтеров на глубину 600 метров, а также главное административное здание, где находилась общая баня. Затем маршрут сворачивает к Жилому блоку №30 – старейшему в Японии железобетонному многоквартирному дому. Однако его состояние настолько плачевно, что здание может обрушиться в любой момент. Рассматривая эти полуразрушенные постройки вблизи, можно почти физически почувствовать их мрачное величие.



Вверху: бывшее главное административное здание (слева) расположено рядом со входом в шахту, который находится справа. Внизу: гид рассказывает об истории острова перед Жилым блоком №30 (© Gunkanjima Concierge)

Вход в бывшую жилую зону запрещен из-за риска обрушения зданий. Иногда из-за сильного волнения высадиться на остров невозможно; тогда экскурсионное судно просто огибает остров. На обратном пути экскурсовод уже ничего не говорит. Это дает туристам время и возможность осмыслить увиденное: заброшенные руины и мрачную атмосферу этого места.



Когда высадиться на остров невозможно, катер просто огибает его, давая пассажирам отличную возможность рассмотреть западную часть Гункандзимы (© Nippon.com)

Виртуальные экскурсии по руинам

В рамках тура от Gunkanjima Concierge также предусмотрено посещение Цифрового музея Гункандзимы. Этот музей находится всего в пяти минутах ходьбы от причала и является отличным местом, где можно получить более подробную информацию об острове как до экскурсии, так и после нее.



Вверху: четырехэтажный музей, в котором также работает кафе. Внизу: галерея фотографий бывшего жителя острова, проживавшего в Жилом блоке №30 в 1972 году (© Nippon.com)



Вверху: макет жилого дома с фермой на крыше. Внизу: реконструкция интерьера квартиры конца 1950-х годов. (© Nippon.com)

В музее хранится множество экспонатов, пожертвованных бывшими жителями острова. Здесь также действуют обширные цифровые экспозиции. Например, один из залов представляет собой зону виртуальной реальности, где на основе материалов, полученных с помощью дронов, можно увидеть заброшенный город с высоты. Тем, кто не может отправиться на остров, музей дает возможность окунуться в его атмосферу не покидая Нагасаки, а заодно заглянуть в расположенный неподалеку Сад Гловера.



По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: 3D-CG-реконструкция Гункандзимы сразу после закрытия шахты; «Дорога к угольной шахте» – виртуальный спуск в шахту в лифте и поездка на вагонетке к месту добычи угля; «Остров чудес» – интерактивная экспозиция с подсветкой, которая включается при появлении тени посетителя (© Nippon.com)

В 2025 году компания Gunkanjima Concierge при поддержке городской администрации Нагасаки планирует запустить специальные экскурсии по бывшей жилой зоне острова. Эти многоквартирные дома, воплощающие образ стремительно развивающейся Японии в начале периода модернизации и в эпоху экономического бума, постепенно разрушаются под воздействием времени. Таким образом, экскурсия по руинам эпохи Сёва – это возможность, которая может выпасть лишь раз в жизни.



Пейзаж острова постоянно меняется (© Gunkanjima Concierge)

Для получения подробной информации о турах и бронирования билетов посетите официальный сайт Gunkanjima Concierge.

Репортаж, текст и фотографии – Nippon.com. Фотография к заголовку – Gunkanjima Concierge