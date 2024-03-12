Миядзаки Хаяо получил второй «Оскар» за фильм «Мальчик и цапля»
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Лос-Анджелес, 10 марта (Jiji Press). Фильм «Мальчик и цапля» японского режиссёра Миядзаки Хаяо получил «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм на 96-й церемонии вручения премии «Оскар».
Это была вторая работа 83-летнего Миядзаки, получившая «Оскар», после того как его «Унесённые призраками» стали первым японским полнометражным анимационным фильмом, получившим эту премию, в 2003 году.
Также фильм «Годзилла минус один» японского режиссера Ямадзаки Такаси, 59 лет, получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, став первым японским победителем в этой категории.
Тем временем фильм «Идеальные дни» немецкого режиссера Вима Вендерса с японским актером Якусё Кодзи в главной роли не получил «Оскара» за лучший международный полнометражный фильм.
Фильм «Мальчик и цапля» стал первой работой Миядзаки за десятилетие. Речь идет о мальчике, которого загадочная птица привела в фантастический мир после гибели его матери в пожаре во время войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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