«Как вы будете жить?»: книга, вдохновившая Миядзаки Хаяо на создание фильма «Мальчик и цапля»

Книга «Как вы будете жить?», написанная более 80 лет назад, является классикой японской литературы. Выход фильма Миядзаки Хаяо по мотивам книги, затрагивающей общечеловеческие ценности, расширит круг её читателей во всём мире.

Новый фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и птица» (оригинальное название – Кими-тати ва до икиру ка, «Как вы будете жить?») создан по мотивам одноимённой книги. Эта философская новелла Ёсино Гэндзабуро была впервые опубликована в 1937 году. Впоследствии Ёсино работал в издательстве «Иванами сётэн», где создал серию научных книг «Иванами синсё» и стал первым главным редактором журнала «Сэкай» («Мир»).

В Японии книга «Как вы будете жить?» является бестселлером для нескольких поколений. Продажи вышедшей в 2017 году манга-версии книги превысили 2 миллиона экземпляров. А новый полнометражный фильм Миядзаки Хаяо, появившийся после 12-летнего перерыва, вновь привлёк внимание к книге Ёсино несмотря на то, что был поставлен по оригинальному сценарию. За восемьдесят с лишним лет после выхода первого издания Япония пережила Вторую мировую войну, послевоенный экономический рост и последующую стагнацию. В чём секрет непреходящей популярности книги Ёсино?

Значимость эмоций

Главный герой книги – 15-летний мальчик по прозвищу Коппер, ученик 8 класса. В 1937 году молодёжь часто шла работать после окончания шестилетки, поэтому возможность продолжить обучение считалось свидетельством принадлежности к элите.

Коппер хорошо учится и быстро соображает, но не отличается послушанием. Каждый день случаются события, заставляющие его задумываться, волноваться, смеяться или плакать. Книга состоит из описания повседневной жизни мальчика и адресованных ему записок его дяди. Общаясь с одноклассниками, Коппер задумывается о неравенстве между бедными и богатыми, получает опыт дружбы и конфликтов. Книга о Наполеоне помогает ему понять подлинный смысл слова «великий». Дядя использует повседневные события в жизни племянника для размышлений на абстрактные темы, стимулируя мышление мальчика и читателей.

Ты должен бережно относиться к своим чувствам, к тому, что производит на тебя глубокое впечатление. Это очень важно. Не забывай об этом, и всегда старайся понять, что это для тебя значит. Если ты хоть немного начнёшь гордиться уровнем жизни своей семьи и смотреть сверху вниз на тех, кто беднее тебя, то станешь предметом насмешки для великодушных людей. Самое тяжёлое для человека, из-за чего проливаешь горькие слёзы, — это осознание того, что ты совершил непоправимую ошибку.

Книга появилась в 1937 году, когда началась Японо-китайская война. В 1938 году был принят закон о всеобщей мобилизации. На следующий год в Европе началась Вторая мировая война. В Японии стремительно нарастал милитаризм. На фоне прироста воинственно настроенных патриотов среди молодёжи далеко не все одобрили книгу, призывающую бережно относиться к собственным чувствам. В своих мыслях я пытался уйти из 2023 года в прошлое, чтобы представить людей, которые в то время читали эту книгу или давали читать её своим детям.

Книга для совместного чтения

Когда я учился в начальной школе, классный руководитель выбрал книгу «Как вы будете жить?» для урока этики. Сначала мы прочитали отрывок из книги, а затем перешли к обсуждению. К сожалению, в 10 лет я был неспособен понять чувства Коппера и размышления его дяди. Помню, что на уроке я выразил своё мнение уклончиво, потому что подлинный смысл книги оставался за пределами моего понимания.

Недавно я перечитал книгу, и на этот раз был согласен с каждым её словом. Как будто я внезапно прозрел и понял, что чувствовал Коппер и что пытался сказать его дядя. В десятилетнем возрасте я ещё не испытывал эмоций, с которыми сталкивался Коппер, либо не осознавал их, но теперь, став взрослым, я отлично понимал и Коппера, и его дядю.

Чувство стыда, когда не делаешь то, что нужно, чтобы защитить себя, чувство неловкости, когда заметил, что смотришь на других свысока. Радость, когда переполняющее тебя на протяжении нескольких дней беспокойство исчезло благодаря паре слов, сказанных другом. Ценность кратких минут, проводимых с друзьями, которую замечаешь намного позже.

Когда книгу читает взрослый человек, многое повидавший в этой жизни, то рассуждения дяди, казавшиеся в детстве поучением, превращаются в идеи, которые хочется передать своим детям. Думаю, что именно в этом заключается причина непреходящей популярности этой книги на протяжении многих лет. Детям трудно понять её содержание, но им важно стремиться к пониманию ценных идей, которыми наполнена эта книга. Я рекомендую её для совместного чтения. Ведь взрослые тоже не всегда поступают исключительно правильно. Каждый день случаются ситуации, когда замечаешь, что что надо было сделать не так, а по-другому, то есть оказываешься в положении Коппера. Книга заканчивается важным вопросом, стимулирующим читателей осознавать свои чувства, мысли и поступки – «Как вы будете жить?».

«Как вы будете жить?» Ёсино Гэндзабуро

Издательство «Магазин Хаус», 2017

ISBN: 978-4838729463

«Как вы будете жить?» Перевод на английский язык Бруно Наваски

Издательство «Пенгвин», 2021

ISBN: 978-4-8387-2946-3

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