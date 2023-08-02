«Мальчик и цапля»: Миядзаки Хаяо увлекает зрителей в мир историй

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Вышедший после десятилетнего перерыва новый фильм Миядзаки Хаяо «Как вы будете жить?» (за рубежом будет демонстрироваться под названием «Мальчик и цапля») создан под влиянием японских и ирландских детских книг и переносит зрителей в мир удивительных историй и чистого воображения.

Путешествие в иной мир

После состоявшейся 14 июля премьеры в Японии новый фильм Миядзаки Хаяо покажут в кинотеатрах Северной Америки в конце этого года под названием «Мальчик и цапля». Его оригинальное японское название такое же, как и у романа Ёсино Гэндзабуро «Как вы будете жить?» (Кимитати ва до икиру ка?), в котором рассказана история 15-летнего мальчика по имени Коппер. Она повествует о том, как события в школе и общение с друзьями и дядей заставляют его расти как личность и размышлять о своём месте в обществе и смысле жизни. Миядзаки был глубоко тронут книгой, хотя его новый фильм не является экранизацией этого романа.



Анимационный фильм «Мальчик и цапля» по сценарию и в постановке Миядзаки Хаяо, произведенный Studio Ghibli, сейчас в прокате в Японии (только на японском языке) (© 2023 Studio Ghibli)

Фильм начинается со звуков сирен воздушной тревоги, разносящихся в токийском небе. В 1944 году, когда Вторая мировая война приближается к своей последней стадии, мальчик по имени Маки Махито эвакуируется в пригород со своим отцом, владельцем завода по производству боеприпасов. Его мать погибла в результате американской бомбардировки. Отец снова женится, в этот раз на младшей сестре жены, Нацуко, и они втроём начинают жить вместе. Однако Махито не может принять ни Нацуко, ни её беременность, и дела в школе идут у него не слишком хорошо.

Затем Махито слышит, как его мать зовёт на помощь. Появляется серая цапля, которая говорит ему, что она не умерла и ждёт, что он её спасет. В тот день, когда Махито случайно натыкается на книгу «Как вы будете жить?», подаренную матерью, исчезает Нацуко. Мальчик отправляется на её поиски и входит в башню в заброшенном углу поместья. Башню построил двоюродный дед Нацуко, заядлый книголюб, который также когда-то исчез. Махито в сопровождении цапли отправляется в другой мир, где встречает множество загадочных персонажей…

Согласно книге «Повесть о студии Ghibli» (Сутадзио дзибури моногатари) 2023 года под редакцией продюсера студии Судзуки Тосио, Миядзаки обратился к Судзуки с предложением о фильме в июле 2016 года. Он должен был быть основан на детском романе «Книга потерянных вещей» ирландского писателя Джона Коннолли, и Судзуки, прочитав книгу, решил, что она подходит для полнометражного фильма. Фильм получил своё нынешнее название уже в процессе производства. Таким образом, отправной точкой для фильма Миядзаки был не роман Ёсино, уже ставший классикой современной японской литературы.

Миядзаки Хаяо и его удивительные истории

Миядзаки известен как великий создатель собственных миров, которые мы видим в «Навсикае из долины ветров», «Небесном замке» и «Принцессе Мононокэ». Он также с упоением читает истории разных эпох из разных уголков, которые он вольно адаптирует и пересказывает. Примеры, основанные на художественной литературе или комиксах манга, включают его собственные фильмы «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок», а также работы, для которых он написал сценарий, такие как «Арриэтти из страны лилипутов» и «Со склонов Кокурико».

В «Ветер крепчает» Миядзаки рассказывает историю реального авиационного инженера Хорикоси Дзиро, добавляя элементы одноимённой новеллы Хори Тацуо (Кадзэ татину). «Рыбка Поньо на утёсе» создана по образцу «Русалочки» Ганса Христиана Андерсена, а в качестве мотива используется роман Нацумэ Сосэки «Врата» (Мон). При написании сценария «Сказаний Земноморья» Миядзаки объединил сериал Урсулы К. Ле Гуин «Земноморье» со своей собственной мангой «Путешествие Сюны» (Сюна-но таби). Планы на фильмы «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками» берут свое начало в книгах «Жёлуди и горный кот» (Донгури то яманэко) Миядзавы Кэндзи и «Таинственный город за туманами» (Кири-но муко-но фусигина мати) Касивабы Сатико, и эти книги по меньшей мере оказали влияние на созданные впоследствии фильмы.

Точно так же и роман Коннолли 2006 года «Книга потерянных вещей» стала основой для полёта воображения при создании «Мальчика и цапли». В японском переводе этой книги присутствует и позитивная рецензия Миядзаки.

В книге главным героем является мальчик по имени Дэвид, мать которого умирает от болезни в 1939 году. Он покидает дом в Лондоне, где он вырос, и переезжает в поместье новой жены отца, Роуз, которая вскоре беременеет. Дэвид отвергает свою новую мать и младшего брата, проводя дни в комнате с полками, заставленными книгами. Это была комната дяди Роуз, а сам он исчез в возрасте 14 лет. Скрюченный человек, который появляется в его снах, однажды ночью проводит Дэвида через сад в другой мир.

Смерть матери, эвакуация, новая семья, поместье, книги, пропавший дядя, странные создания (цапля и Скрюченный человек) и совместное путешествие в другой мир – в фильме и «Книге потерянных вещей» много общих элементов. Как и в фильме, в книге Скрюченный человек говорит Дэвиду, что его мать всё ещё жива, и он может вернуть её, отправившись в другой мир. В этой стране появляются персонажи сказок, таких как «Красная шапочка», «Гензель и Гретель» и «Белоснежка», а их истории пересказаны по-новому.

Естественно, Миядзаки не просто напрямую адаптировал «Книгу потерянных вещей». К этому сюжету примешиваются подробности юности Миядзаки. На начало фильма, по-видимому, повлияли воспоминания режиссёра о том, как он спасался от бомбардировок вместе со своей семьёй. Тогда ему было четыре года, а его отец, как известно, управлял заводом по производству боеприпасов. Прототипом цапли, которая постоянно сопровождает Махито, может быть продюсер Судзуки Тосио. Смесь фактов и вымысла побуждает к размышлениям об отношениях между персонажами и реальными людьми.

Образ Миядзаки, проступающий в потоке изображений

Таким образом, родившийся в 1941 году Миядзаки в этом фильме связывает свои детские воспоминания с романом 1937 года «Как вы будете жить?» и «Книгой потерянных вещей», действие которой происходит в 1939 году. В фильме показано, как приключения Махито в другом мире приводят к открытиям, касающимся его отношений с семьёй и миром. Здесь мы видим тематическое влияние романа «Как вы будете жить?», хотя он и не повлиял на сюжет.

Что особенно интересно в этом фильме – он не так прост, каким кажется на первый взгляд. По мере развития фильма он фокусируется не столько на теме или сюжете, сколько на потоке образов, вытекающих из воображения Миядзаки. Башня, в которой находится ключ к истории, взята из «Башни с привидениями» (Юрэйто) Эдогавы Рампо, которая очаровала Миядзаки в детские годы. В потустороннем мире Махито встречает также ряд персонажей, напоминающих более ранние работы режиссёра. Однако это делается не для удовольствия поклонников его творчества – это скорее самооценка или отсылка к более раннему собственному творчеству.

Подобно тому, как в «Книге потерянных вещей» Дэвид путешествует по миру, составленному из известных сказок, Махито совершает путешествие по историям, которые когда-то рассказывал Миядзаки, или сценам, которые могли иметь место в жизни режиссёра. Там, например, есть сцена, напоминающая «Замок Калиостро», и персонажи, напоминающие о «Небесном замке» и «Унесённых призраками», а также люди из окружения Миядзаки. Хотя Миядзаки в фильме и не показан, он незримо присутствует как создатель истории.

Сам фильм начинает обретать форму, когда мы наконец видим мир, по которому путешествует Махито. По мере того, как в качестве основной движущей силы фильма поток образов берёт верх над сюжетом, мы всё меньше способны фиксировать взгляд на этом потустороннем мире. В нём есть период кошмаров, напоминающий Дэвида Линча, и ввиду отсутствия единой истории вполне естественно, что фильм теряет стабильность и становится сложным для понимания. Удерживать фокус так же непросто, как поддерживать равновесие мира хранителю, явившемуся Махито: он сохраняет баланс, нагромождая неустойчивые камни.

Хранитель похоронил себя в мире, состоящем только из историй, и тем самым он защитил и мир, и эти истории. Неся на себе их груз и действуя так, как будто он является создателем мира, хранитель выглядит как сам Миядзаки. С его выходом на сцену история «Мальчика и цапли» стремительно приближается к своему завершению, как будто его роль и заключается в том, чтобы положить ей конец, и она рушится в одно мгновение, как неустойчивая груда камней.

Что хотел сказать Миядзаки?

В мае 2017 года, когда Миядзаки сообщил о возвращении к работе, хотя после «Ветер крепчает» и объявлял об уходе на покой, в заявлении Studio Ghibli говорилось, что «учитывая его возраст, вполне вероятно, что следующий его фильм действительно станет последним». Если это так, то о чём сейчас хочет сказать зрителям Миядзаки?

В книге 2011 года «Врата к книгам: говоря о серии “Иванами сёнэн бунко”» Миядзаки пишет о книге Эриха Кестнера «Летающий класс», что она его впечатлила так же, как и «Как вы будете жить?» Ёсино Гэндзабуро. Он говорит, что в этой предвоенной истории ощущается предчувствие грядущей катастрофы, и всё же она написана так, чтобы побудить своих читателей к новым достижениям.

Миядзаки, который за свою жизнь впитал бесчисленное количество историй, определяет детскую литературу как истории, в которых можно исправить сделанное и поступить лучше. Как он пишет, детские книги учат тому, что даже если что-то пойдёт не так, можно сделать лучше со второй попытки, и как хорошо быть живым. И он берёт в качестве стартовой точки «Как вы будете жить? живётся?», роман, обращённый к следующему поколению в те времена, когда перспективы были далеки от радужных. Вероятно, он почерпнул что-то подобное и из «Книги потерянных вещей», действие которой происходит в военное время.

То, что Миядзаки совместил в фильме под названием «Как вы будете жить?» элементы двух произведений, наводит на мысль, что в нашу эпоху в предвкушении катастрофы он создал для зрителей нечто вроде «детской литературы», говоря им, что они могут всё переделать. Режиссёр Миядзаки Хаяо, блуждавший в сказочном лабиринте на протяжении 82 лет, продолжает рассказывать свои собственные истории и создаёт всё новые шедевры, которые войдут в историю кино. Его последняя работа, свободная от всех ограничений, делает нас сильнее и наполняет надеждой на лучшее.

Фотография к заголовку: Плакат к новому после десятилетнего перерыва фильма Миядзаки Хаяо фильму «Как вы будете жить?» (Мальчик и цапля), Токио, 18 июля 2023 г. (© Jiji)

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