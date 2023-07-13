На экраны выходит новый фильм Миядзаки Хаяо: обзор кассового успеха предыдущих фильмов студии Ghibli

На экраны выходит новый фильм Миядзаки Хаяо: обзор кассового успеха предыдущих фильмов студии GhibliКультура
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Наибольшие кассовые сборы Studio Ghibli принёс фильм «Унесённые призраками» (2001) – 31,68 миллиарда йен, включая ретроспективные показы. В течение 20 лет он оставался лидером по кассовым сборам в стране и обрёл мировую известность, представляя не только студию Ghibli, но и вообще японское кино, и только в 2021 году этот рекорд побил «Клинок, рассекающий демонов: бесконечный поезд» (40,43 миллиарда йен). Фильм получил премию «Золотой медведь» на Берлинском международном кинофестивале в 2002 году и премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм в 2003 году.
Второе место занимает «Принцесса Мононокэ» (20,18 млрд йен, включая ретроспективные показы). Все фильмы до 5-го места в рейтинге («Ветер крепчает») имели кассовые сборы более 10 миллиардов йен, и все они сняты Миядзаки Хаяо.
Первая десятка фильмов Ghibli по кассовым сборам
(Работы, выпущенные после 2000 года, выделены жёлтым цветом)
|Место
|Название, режиссёр, дата выхода
|Сборы
|1
|Унесённые призраками, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2001 г.
|31,68 млрд йен
|2
|Принцесса Мононокэ, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 1997 г.
|20,18 млрд йен
|3
|Ходячий замок, режиссёр Миядзаки Хаяо, ноябрь 2004 г.
|19,6 млрд йен
|4
|Рыбка Поньо на утёсе, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2008 г.
|15,5 млрд йен
|5
|Ветер крепчает, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2013 г.
|12,02 млрд йен
|6
|Арриэтти из страны лилипутов, режиссёр Ёнэбаяси Хиромаса, июль 2010 г.
|9,25 млрд йен
|7
|Сказания Земноморья, режиссёр Миядзаки Горо, июль 2006 г.
|7,84 млрд йен
|8
|Возвращение кота, режиссёр Морита Хироюки, июль 2002 г.
|6,46 млрд йен
|9
|Порко Россо, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 1992 г.
|4,76 млрд йен
|10
|Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко, режиссёр Такахата Исао, июль 1994 г.
|4,47 млрд йен
Создано редакцией Nippon.com на основе информации из прошлых cjj,otybq и сайтов о кино
Похоже, что коммерческий успех не всегда совпадает с долговременной популярностью среди зрителей. Согласно опросу, проведенному LINE Research в 2022 году, в Японии «Мой сосед Тоторо» называли самым любимым фильмом Studio Ghibli, хотя он принёс всего 1,17 миллиарда йен в прокате, 1/27 от сборов «Унесённых призраками». Фильмы, занявшие с третьего по пятое места в рейтинге популярности, «Небесный замок Лапута» (1,16 млрд иен), «Ведьмина служба доставки» (3,65 млрд йен) и «Навсикая из долины ветров» (2,21 млрд йен) также не вошли в первую десятку по кассовым сборам.
Популярность Studio Ghibli определили большие хиты – «Принцесса Мононокэ», выпущенная в конце 1990-х годов, и «Унесённые призраками», вышедший на экраны в начале 2000-х, и первые восемь мест по кассовым сборам занимают работы, вышедшие после «Принцессы Мононокэ». В рейтинге же самых любимых фильмов лидируют в том числе и работы Ghibli начала 80-х годов. Несмотря на то, что они не имели больших кассовых сборов, их уже много лет транслируют по телевидению почти каждый год в период летних каникул. Многие родители с удовольствием смотрят их вместе со своими детьми, и старые фильмы студии стали классикой, любовь к ним связывает разные поколения.
Фотография к заголовку: «Унесённые призраками» (слева), «Принцесса Мононокэ» (справа вверху), «Ходячий замок» (справа внизу) (© Studio Ghibli)
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