14 июля 2023 года на экраны выйдет первый за 10 лет полнометражный мультфильм Миядзаки Хаяо «Как вам живётся?». После выхода своей предыдущей работы «Ветер крепчает» (2013) режиссёр объявил, что уходит из полнометражного кино, но оказалось, что в 2017 году он начал работать над новым фильмом. Здесь мы рассмотрим кассовые успехи фильмов студии Ghibli, где работает Миядзаки Хаяо.

Наибольшие кассовые сборы Studio Ghibli принёс фильм «Унесённые призраками» (2001) – 31,68 миллиарда йен, включая ретроспективные показы. В течение 20 лет он оставался лидером по кассовым сборам в стране и обрёл мировую известность, представляя не только студию Ghibli, но и вообще японское кино, и только в 2021 году этот рекорд побил «Клинок, рассекающий демонов: бесконечный поезд» (40,43 миллиарда йен). Фильм получил премию «Золотой медведь» на Берлинском международном кинофестивале в 2002 году и премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм в 2003 году.

Второе место занимает «Принцесса Мононокэ» (20,18 млрд йен, включая ретроспективные показы). Все фильмы до 5-го места в рейтинге («Ветер крепчает») имели кассовые сборы более 10 миллиардов йен, и все они сняты Миядзаки Хаяо.

Первая десятка фильмов Ghibli по кассовым сборам

(Работы, выпущенные после 2000 года, выделены жёлтым цветом)

Место Название, режиссёр, дата выхода Сборы 1 Унесённые призраками, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2001 г. 31,68 млрд йен 2 Принцесса Мононокэ, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 1997 г. 20,18 млрд йен 3 Ходячий замок, режиссёр Миядзаки Хаяо, ноябрь 2004 г. 19,6 млрд йен 4 Рыбка Поньо на утёсе, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2008 г. 15,5 млрд йен 5 Ветер крепчает, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 2013 г. 12,02 млрд йен 6 Арриэтти из страны лилипутов, режиссёр Ёнэбаяси Хиромаса, июль 2010 г. 9,25 млрд йен 7 Сказания Земноморья, режиссёр Миядзаки Горо, июль 2006 г. 7,84 млрд йен 8 Возвращение кота, режиссёр Морита Хироюки, июль 2002 г. 6,46 млрд йен 9 Порко Россо, режиссёр Миядзаки Хаяо, июль 1992 г. 4,76 млрд йен 10 Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко, режиссёр Такахата Исао, июль 1994 г. 4,47 млрд йен

Создано редакцией Nippon.com на основе информации из прошлых cjj,otybq и сайтов о кино

Похоже, что коммерческий успех не всегда совпадает с долговременной популярностью среди зрителей. Согласно опросу, проведенному LINE Research в 2022 году, в Японии «Мой сосед Тоторо» называли самым любимым фильмом Studio Ghibli, хотя он принёс всего 1,17 миллиарда йен в прокате, 1/27 от сборов «Унесённых призраками». Фильмы, занявшие с третьего по пятое места в рейтинге популярности, «Небесный замок Лапута» (1,16 млрд иен), «Ведьмина служба доставки» (3,65 млрд йен) и «Навсикая из долины ветров» (2,21 млрд йен) также не вошли в первую десятку по кассовым сборам.

Популярность Studio Ghibli определили большие хиты – «Принцесса Мононокэ», выпущенная в конце 1990-х годов, и «Унесённые призраками», вышедший на экраны в начале 2000-х, и первые восемь мест по кассовым сборам занимают работы, вышедшие после «Принцессы Мононокэ». В рейтинге же самых любимых фильмов лидируют в том числе и работы Ghibli начала 80-х годов. Несмотря на то, что они не имели больших кассовых сборов, их уже много лет транслируют по телевидению почти каждый год в период летних каникул. Многие родители с удовольствием смотрят их вместе со своими детьми, и старые фильмы студии стали классикой, любовь к ним связывает разные поколения.



Мой сосед Тоторо (©Studio Ghibli)

Фотография к заголовку: «Унесённые призраками» (слева), «Принцесса Мононокэ» (справа вверху), «Ходячий замок» (справа внизу) (© Studio Ghibli)

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