Фильму «Унесённые призраками» – 20 лет: расшифровка смыслов

В 2021 году исполняется 20 лет с момента выхода на экраны фильма «Унесённые призраками» режиссёра Миядзаки Хаяо, и его работа по-прежнему очаровывает зрителей. Долгое время он занимал первое место по кассовым сборам в Японии, и через 20 лет он снова привлёк к себе внимание в связи с тем, что уступил первое место по сборам киноверсии манги о бесконечном поезде «Клинок, поражающий демонов». В 2016 году он получил высокую оценку за рубежом, заняв 4-е место в рейтинге «100 великих фильмов XXI века», спонсируемом британской BBC.

Почему Тихиро превратилась в Сэн?

Почему этот анимационный фильм называется «Божественное сокрытие» (в русской версии – «Унесённые призраками»)?

Главную героиню зовут Тихиро, это десятилетняя девочка. По словам режиссёра Миядзаки, Хаяо, он выбрал её потому, что нынешние десятилетние «весьма упорны».

О ней ещё можно сказать, что она растёт у родителей, принадлежащих к среднему классу. Это видно и по полноприводной «Ауди», и по бумажным пакетам из дорогого универмага, и по тому, что в сравнительно молодом возрасте они смогли позволить себе купить отдельный дом за городом. И родители, и Тихиро эгоистичны, невежливы и склонны немедленно удовлетворять свои желания. Их можно назвать стереотипными японцами периода экономического процветания, когда многие наслаждались жизнью и игнорировали традиционную японскую духовную культуру.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Тихиро («тысяча саженей») превращается в Сэн («тысяча») из-за того, что Юбаба, владелица купальни, отнимает её настоящее имя. Юбаба подчиняет Тихиро себе, отняв у неё часть её имени.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Здесь можно вспомнить и первую книгу о Гарри Поттере, «Гарри Поттер и философский камень»: когда стремящийся уберечь философский камень от Волан-де-Морта Гарри в разговоре с Дамблдором говорит «Тот, вы знаете кто», Дамблдор называет имя Волан-де-Морта и убеждает Гарри использовать правильные слова для называемого, поскольку опасение назвать что-то своим именем заставляет людей бояться себя.

Имена очень важны. В исторических примерах мы видим, что присвоение и лишение имён связано с отношениями господства и подчинения.

В японской традиции считается, что слова обладают духовной силой, котодама. Идея состоит в том, что определённые слова обладают особой силой, и путём произношения их можно по-разному влиять на реальный мир. Можно сказать, что идея котодама и сейчас живёт в активном творчестве по созданию стихов танка и хайку в Японии.

«Божественное сокрытие» и путешествие в иной мир

Выражение «божественное сокрытие» (камикакуси) означает внезапное исчезновение человека без какой-то понятной причины. Поскольку причин исчезновения никто не знает, этот акт приписывается божествам, или же таким переносом ответственности за исчезновения на богов люди стремились примириться с действительностью.

Чаще всего пропадали дети, и родители этого очень боялись. В реальности проблема заключалась в том, что в старину в Японии были нередки случаи торговли людьми, поэтому за такими исчезновениями часто могло стоять похищение. Похоже, что память об этих страхах не стёрлась и спустя очень долгое время.

Случившееся с Тихиро в концепциях религиоведения соответствует путешествию в иной мир. Речь идет о переходе из реального мира в другой, прохождении через него и возвращении в реальный мир. В истории человечества мы можем увидеть описания посещений рая, ада – это типичные примеры таких путешествий.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

В этом фильме путешествие в иной мир начинается, когда отец по ошибке сворачивает на просёлок. Такое развитие сюжета, когда ошибаются дорогой и попадают в иной мир, сами того не замечая, очень напоминает «Божественную комедию» Данте.

Впрочем, путешествие Тихиро не настолько масштабно, как у Данте –вместо этого она оказывается в удивительно хорошо показанном духовном мире, характерном для Японии.

Старое дерево и молния

Первое, что замечает семья, по ошибке свернув не на ту дорогу, – это старая криптомерия-суги на фоне голубого неба, ворота-тории, прислонённые к ней, и каменные святилища, сложенные под ними. Всё это связано с верой японцев в богов.

Если присмотреться к старой криптомерии, мы увидим, что верхушка ствола сломана. Подобные старые деревья попадаются в святилищах в любой части страны, такие деревья растут в окрестностях святилища Камигамо в Киото и в центре святилища Касуга-тайся в Нара. Эти старые деревья очень важны, о чём говорит их расположение на территории святилищ.

В чём важность этих деревьев? Дело в том, что в древности эти деревья считали местом, куда нисходит божество. О каком же божестве речь? Это молния, то есть из-за удара молнии ломается верхушка дерева, это дерево, на которое снизошло божество, и потому оно является очень священным существом, которым дорожили.

В Ветхом Завете также говорится, что, когда Моисей получил десять заповедей на горе Синай, грянул гром, а в индийской мифологии Индра изначально – бог грома. Однако и в авраамических, и в индийских религиях происхождение божества от бога грома уже забыто – бога отделили от природных явлений и подняли до уровня абсолютной сущности, превосходящей человеческое понимание.

Бесчисленные японские боги

Однако в Японии отношения между богами и природой, в том числе и с молнией, сохранялись долгое время. Одним из подтверждений является то, что количество богов указывают с использованием счётного слова «столп» (柱, хасира) – например, в Касуга-тайся почитают «пять столпов», то есть пять божеств. Причина в том, что божества считали снисходящими на землю с неба по подобию столба. «Праздник священных столпов» Омбасира-мацури в святилище Сува-тайся в префектуре Нагано, которое считается старейшим святилищем в Японии, является лучшим примером таких представлений.

По этой же причине японцы признавали и ценили духовную значимость деревьев. Когда в Японию с континента пришёл буддизм, первые буддийские статуи стали делать из камфорного дерева (кусуноки), поскольку это дерево считалось «божественным» (кусу – 神々しい, божественный, ки – дерево), и по той же причине Тоторо, являющийся, вероятно, духом священного дерева в фильме «Мой сосед Тоторо» Миядзаки Хаяо также живёт в камфорном дереве святилища.

В отношении японских богов применяется характерное выражение яоёродзу, «бесчисленные» (八百万, букв. «восемь сотен десятков тысяч»). Этим японские верования совершенно отличаются от монотеизма. В «Унесённых призраками» бесчисленность богов показана много раз, и в купальне, куда попадает Тихиро, боги повсюду.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Стоит отметить, что эти боги не слишком могучи. Разве что бог какой-то реки, полный грязи и очистившийся благодаря находчивости Тихиро, после чего улетевший домой, был довольно крупным богом, но остальные выглядят как простые люди – более того, большинство из них прибывают группами.

Такое восприятие божеств тоже можно назвать традиционно японским. Конечно, некоторые боги, как Аматэрасу-оомиками, считавшееся предком императоров, представлялись очень могущественными, но многие из божеств, к которым привыкли обычные японцы, находятся поблизости и обладают весьма общительным характеров, как Тоторо, то есть граница между божествами и людьми весьма условна.

Слияние анимизма и передовой мысли

Подобное восприятие божеств в религиоведении называется анимизмом. Анима означает «жизнь», или «дух». Кстати, анимация – это тоже слово, происходящее от слова анима. Общая суть состоит в том, что всё в мире имеет «жизнь» и «дух». Это «всё» включает и камни, горы и реки – то, что обычно считают неодушевлённым, в анимизме обладает собственной жизнью и духом.

Анимизм часто рассматривается как примитивный вид религиозного сознания, однако в Японии он впитался в чрезвычайно передовые буддийские идеи.

Вот типичный пример. Монах Кобо Дайси (Кукай) сказал: «Всё, что состоит из пяти основных элементов – земли, воды, огня, ветра и пустоты, звучит, рассказывая об истине... Окончательный Будда Дайнити-нёрай (санскр. Махавайрочана) – это весь мир, такой как он есть».

Певица Мацутоя Юми, также известная как Юмин, в песне «Если ты окутан добротой» описывает это понятными для всех словами: «Если вы откроете занавеску и окунетесь в нежность тихого солнечного света, всё, что вы увидите – послание вам».

Мастер дзэн Догэн сказал: «Даже черепица и камни могут обрести просветление и стать Буддой». Таким образом, великие люди, принадлежащие к появившемуся в Японии духовному миру, путём слияния анимизма с буддизмом создали передовые идеи, которые невозможно найти больше нигде в мире.

Здесь мне придётся объяснить чуть подробнее. В буддизме, который появился в Индии, провозглашалась идея спасения всех живых существ, то есть считалось, что только обладающие «душой» живые существа могут стать буддами. У прочей природы нет души, и поэтому полагали, что она не может достичь состояния будды. Однако в японском буддизме зародилась идея о просветлении «неживых существ», то есть о том, что природа, в Индии не считавшаяся одушевлённой и потому неспособной стать буддой, рассматривалась так же, как и живое, то есть на самом деле обладающей душой. Эта идея была бы невозможна без анимистического взгляда на природу, существовавшего в сознании японцев.

Тибетский буддизм, являющийся прямым наследником индийского, настаивает на том, что только живые могут стать буддами. Однако в последние годы Далай-лама, верховный лидер тибетского буддийского мира, продемонстрировал глубокое понимание идей японского буддизма и стал склоняться в сторону признания природы как одушевлённой сущности.

При рассмотрении экологических проблем XXI века всем становится ясно, что идея о возможности природы достичь состояния будды и что она находится в том же положении, что и люди, чрезвычайно эффективна в этом отношении.

Важнейшие элементы «Унесённых призраками»

Здесь я выделю важнейшие элементы фильма.

Путешествие Тихиро по другим мирам

В своём странствии Тихиро из реального мира попадает в мир с купальней, потом ещё в один мир, снова в мир с купальней, и возвращается в реальный мир. Ещё один мир здесь – это место, куда она попадает на поезде, который едет среди воды. В этой сцене поезд движется по воде, отражающей довольно унылый пейзаж, а пассажиры, входящие и выходящие из поезда, одеты в старую одежду и выглядят как тени.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Эти особенности наводят на мысли об образе прошлого или о загробной жизни. Маршрут от жизни к смерти и возвращение к жизни тесно связан с глубокими религиозными переживаниями. Тихиро смогла духовно вырасти, возможно, не только из-за опыта тяжёлой работы в купальне, но и потому, что смогла пройти путь от жизни к смерти и обратно.

С момента въезда не на ту дорогу и до возвращения в реальный мир для Тихиро проходит примерно три дня (две ночи), но для её родителей это время ощущалось как очень короткое. Они также не помнят, как их превратили в свиней из-за того, что без разрешения они ели трапезу, приготовленную для богов.

Однако если обратить внимание на разницу повреждений стены во время входа в тоннель и выхода из него, высоту травы и скопившуюся на автомобиле пыль и грязь, то становится не совсем ясно, удалось ли семье Тихиро вернуться в собственное первоначальное пространство-время.

Сад при купальне

В саду купальни цветы четырёх времён года цветут одновременно, то есть там времена года существуют одновременно. Это показывает, что купальня находится не в реальном мире. Миядзаки Хаяо не просто придумал этот приём, так со времён периода Хэйан (794-1192) в японском буддизме Чистой Земли (вера в будду Амиду-нёрай при жизни, перенесение в край вечной радости, Чистую землю силой Амиды) изображали буддийский рай. Миядзаки Хаяо не только в этой работе мастерски использует элементы, вдохновлённые японской традиционной культурой, они присутствуют во многих его произведениях.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Каонаси, «Безлицый»

У Каонаси нет собственного голоса, он проглатывает других и использует их голоса. Нижняя часть туловища у него полупрозрачная – всё это может говорить о том, что он не воспитал в себе настоящее «я».

Во второй половине истории он своими руками, из которых появляется сколько угодно сокровищ, он рассыпает массу денег (на самом деле фальшивых), благодаря чему может съесть и вообще делать всё, что захочет, его фигура обретает непропорциональные жуткие формы с огромным телом и чрезвычайно маленькой головой, напоминающие паука или клеща.



«Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

Гигантское тело и очень маленькая голова, вероятно, символизируют огромные желания и слабую волю, неспособную их контролировать. Кроме того, он выплёвывает ранее проглоченную лягушку в том же виде, с каком проглотил – возможно, это выражение того, что он неспособен сделать по-настоящему своими знания и опыт, которые ему не принадлежат.Сцена, в которой лягушки проглочены, но выплюнуты, может символизировать, что знания и опыт не могут им принадлежать. На самом деле Каонаси может быть аллегорией нас, людей.

Фотография к заголовку: «Унесённые призраками» (© 2001 Studio Ghibli / NDDTM)

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