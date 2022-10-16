Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опроса

Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опросаКультура Общество
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Компания LINE Research опросила мужчин и женщин от 10 до 70 лет, задав вопросы об их любимых фильмах Studio Ghibli.
Первые два места заняли «Мой сосед Тоторо» (48,5%) и «Унесённые призраками» (44,5%), они многократно транслировались по ТВ и любимы всеми поколениями. Оба фильма получили сильную поддержку со стороны женщин. «Небесный замок Лапута» и «Ведьмина служба доставки» заняли 3-е и 4-е места почти с одинаковым уровнем поддержки. После 5-го места в диапазоне 20% следуют «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке».
10 самых любимых фильмов Studio Ghibli
|Место
|Название
|Уровень одобрения (%)
|1
|Мой сосед Тоторо
|48,5
|2
|Унесённые призраками
|44,5
|3
|Небесный замок Лапута
|36,4
|4
|Ведьмина служба доставки
|36,3
|5
|Навсикая из долины ветров
|27,2
|6
|Принцесса Мононоке
|23.1
|7
|Ходячий замок
|18,9
|8
|Рыбка Поньо на утёсе
|15.2
|9
|Порко Россо
|14,9
|10
|Шёпот сердца
|12,0
Опрос LINE Research (n=5254) / возможны несколько ответов (до 5)
«Мой сосед Тоторо» занимает 1-е место как в общем рейтинге, так и среди предпочтений у людей 30-70 лет. Действие фильма происходит в Японии примерно в 195501960-е годы, и он особенно популярен среди людей в возрасте 60-70 лет (почти 60% поддержки), у которых детство пришлось на эту эпоху.
У людей от 10 до 30 лет на первом месте оказались «Унесённые призраками». В частности, у людей 20-29 лет уровень поддержки составил более 50%.
Рейтинг после 2-го места сильно меняется в зависимости от возраста. Похоже, он сильно зависит от того, в какое время респонденты их видели, когда были детьми или сами воспитывали детей.
Среди подростков особо популярны произведения 2000-х годов – «Рыбка Поньо на утёсе» (2008 г.) заняла 4-е место, «Арриэтти из страны лилипутов» (2010 г.) на 7-м месте, и 8-е место заняло «Возвращение кота» (2002 г.).
У людей 20-29 лет особенно популярен «Ходячий замок» (2004), он занял четвёртое место с уровнем поддержки более 30%.
Среди людей в возрасте от 30 до 50 лет высокую поддержку, более 40%, получила «Ведьмина служба доставки» (1989). Он понравился более 50% женщин в возрасте 30-39 лет – возможно, потому, что они сопереживают истории взросления главной героини, Кики. Среди людей 30-39 лет более высокие места в рейтинге по сравнению с другими возрастными группами занимают произведения 90-х годов, такие как «Принцесса Мононоке» (1997) и «Шёпот сердца» (1995).
У людей 40-50 лет высокие места заняли произведения 80-х годов, такие как «Небесный замок Лапута» (1986) и «Навсикая в долине ветров» (1984). Оба произведения более популярны среди мужчин, при этом «Лапуту» высоко оценили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, а «Навсикаю» – мужчины в возрасте от 40 до 59 лет.
«Могила светлячков» (1988) вошла в первую десятку у людей старше 40 лет, и особенно у людей старше 60.
Фотография к заголовку: «Мой сосед Тоторо» (© Studio Ghibli)
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