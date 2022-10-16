Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опроса

Захватывающие истории, неповторимые индивидуальности персонажей, прекрасные фоновые рисунки, великолепная музыка – всё это обеспечило работам Studio Ghibli место в сердцах любителей мультипликации не только в Японии, но и во всём мире. Компания LINE Research опросила японских пользователей, чтобы узнать, какие произведения у них самые любимые.

Компания LINE Research опросила мужчин и женщин от 10 до 70 лет, задав вопросы об их любимых фильмах Studio Ghibli.

Первые два места заняли «Мой сосед Тоторо» (48,5%) и «Унесённые призраками» (44,5%), они многократно транслировались по ТВ и любимы всеми поколениями. Оба фильма получили сильную поддержку со стороны женщин. «Небесный замок Лапута» и «Ведьмина служба доставки» заняли 3-е и 4-е места почти с одинаковым уровнем поддержки. После 5-го места в диапазоне 20% следуют «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке».

10 самых любимых фильмов Studio Ghibli

Место Название Уровень одобрения (%) 1 Мой сосед Тоторо 48,5 2 Унесённые призраками 44,5 3 Небесный замок Лапута 36,4 4 Ведьмина служба доставки 36,3 5 Навсикая из долины ветров 27,2 6 Принцесса Мононоке 23.1 7 Ходячий замок 18,9 8 Рыбка Поньо на утёсе 15.2 9 Порко Россо 14,9 10 Шёпот сердца 12,0

Опрос LINE Research (n=5254) / возможны несколько ответов (до 5)

«Мой сосед Тоторо» занимает 1-е место как в общем рейтинге, так и среди предпочтений у людей 30-70 лет. Действие фильма происходит в Японии примерно в 195501960-е годы, и он особенно популярен среди людей в возрасте 60-70 лет (почти 60% поддержки), у которых детство пришлось на эту эпоху.



«Мой сосед Тоторо» (© Studio Ghibli)

У людей от 10 до 30 лет на первом месте оказались «Унесённые призраками». В частности, у людей 20-29 лет уровень поддержки составил более 50%.



«Унесённые призраками» (© Studio Ghibli)

Рейтинг после 2-го места сильно меняется в зависимости от возраста. Похоже, он сильно зависит от того, в какое время респонденты их видели, когда были детьми или сами воспитывали детей.

Среди подростков особо популярны произведения 2000-х годов – «Рыбка Поньо на утёсе» (2008 г.) заняла 4-е место, «Арриэтти из страны лилипутов» (2010 г.) на 7-м месте, и 8-е место заняло «Возвращение кота» (2002 г.).



«Рыбка Поньо на утёсе» (©Studio Ghibli)

У людей 20-29 лет особенно популярен «Ходячий замок» (2004), он занял четвёртое место с уровнем поддержки более 30%.



«Ходячий замок» (© Studio Ghibli)

Среди людей в возрасте от 30 до 50 лет высокую поддержку, более 40%, получила «Ведьмина служба доставки» (1989). Он понравился более 50% женщин в возрасте 30-39 лет – возможно, потому, что они сопереживают истории взросления главной героини, Кики. Среди людей 30-39 лет более высокие места в рейтинге по сравнению с другими возрастными группами занимают произведения 90-х годов, такие как «Принцесса Мононоке» (1997) и «Шёпот сердца» (1995).



«Ведьмина служба доставки» (©Studio Ghibli)



«Принцесса Мононоке» (© Studio Ghibli)

У людей 40-50 лет высокие места заняли произведения 80-х годов, такие как «Небесный замок Лапута» (1986) и «Навсикая в долине ветров» (1984). Оба произведения более популярны среди мужчин, при этом «Лапуту» высоко оценили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, а «Навсикаю» – мужчины в возрасте от 40 до 59 лет.



«Небесный замок Лапута» (©Studio Ghibli)



«Навсикая из долины ветров» (©Studio Ghibli)

«Могила светлячков» (1988) вошла в первую десятку у людей старше 40 лет, и особенно у людей старше 60.

Фотография к заголовку: «Мой сосед Тоторо» (© Studio Ghibli)

Статьи по теме