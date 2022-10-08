緻密に練られたストーリー、個性豊かで魅力的な登場人物、美しい背景画、壮大な音楽 ― 日本のみならず世界で高く評価されているスタジオジブリの作品。LINEリサーチが好きな作品を調査したところ、「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」の2作品は年代を問わず幅広い世代から人気があった。
LINEリサーチが10～60代の男女を対象に好きなスタジオジブリの映画作品を聞いた。
全体TOPの「となりのトトロ」48.5%、2位「千と千尋の神隠し」44.5%の2作品は、これまでにテレビ放送された回数も多く、世代の偏りなく愛されている。どちらも女性からの支持が高めだった。3位と4位の「天空の城ラピュタ」「魔女の宅急便」はほぼ同率でランクイン。5位以降は「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」が2割台で続いた。
好きなスタジオジブリの映画作品 TOP10
|順位
|作品名
|支持率（%）
|1
|となりのトトロ
|48.5
|2
|千と千尋の神隠し
|44.5
|3
|天空の城ラピュタ
|36.4
|4
|魔女の宅急便
|36.3
|5
|風の谷のナウシカ
|27.2
|6
|もののけ姫
|23.1
|7
|ハウルの動く城
|18.9
|8
|崖の上のポニョ
|15.2
|9
|紅の豚
|14.9
|10
|耳をすませば
|12.0
LINEリサーチ調べ（n=5254） / 5作品までの複数回答
総合トップの「となりのトトロ」は30～60代で1位。同作品は昭和30年代前半の日本を舞台としており、その時代に幼少期を過ごした60代からは6割弱と特に高い支持を集めた。
10代と20代は「千と千尋の神隠し」が1位に。特に20代で5割超の高い割合だった。
2位以降は、年代によってラインナップが異なる。自分の子ども時代や、子育て時代に見た作品に思い入れが多いようだ。
10代は、4位「崖の上のポニョ」（2008年）、7位「借りぐらしのアリエッティ」（2010年）、8位「猫の恩返し」（2002年）な2000年代の作品が多くランクイン。
20代では、「ハウルの動く城」（2004年）が3割超の高い割合で4位に。
30代、40代は、「魔女の宅急便」（1989年）が4割超の高い支持を得た。主人公の少女キキの成長物語への共感からか、30代女性では5割超だった。30代は「もののけ姫」（1997年）や「耳をすませば」（1995年）など、90年代作品が他の年代よりも高い割合でランクイン。
40代では、「天空の城ラピュタ」（1986年）、「風の谷のナウシカ」（1984年）など80年代の作品が高い割合でランクイン。2作品とも、男性のほうが高めの割合で、「天空の城ラピュタ」は30～40代男性、「風の谷のナウシカ」は40～50代男性の割合が高かった。
40代以上では「火垂るの墓」（1988年）がランクイン。特に60代で割合が高めだった。
バナー写真 : 「となりのトトロ」©スタジオジブリ