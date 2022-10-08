緻密に練られたストーリー、個性豊かで魅力的な登場人物、美しい背景画、壮大な音楽 ― 日本のみならず世界で高く評価されているスタジオジブリの作品。LINEリサーチが好きな作品を調査したところ、「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」の2作品は年代を問わず幅広い世代から人気があった。

LINEリサーチが10～60代の男女を対象に好きなスタジオジブリの映画作品を聞いた。

全体TOPの「となりのトトロ」48.5%、2位「千と千尋の神隠し」44.5%の2作品は、これまでにテレビ放送された回数も多く、世代の偏りなく愛されている。どちらも女性からの支持が高めだった。3位と4位の「天空の城ラピュタ」「魔女の宅急便」はほぼ同率でランクイン。5位以降は「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」が2割台で続いた。

好きなスタジオジブリの映画作品 TOP10

順位 作品名 支持率（%） 1 となりのトトロ 48.5 2 千と千尋の神隠し 44.5 3 天空の城ラピュタ 36.4 4 魔女の宅急便 36.3 5 風の谷のナウシカ 27.2 6 もののけ姫 23.1 7 ハウルの動く城 18.9 8 崖の上のポニョ 15.2 9 紅の豚 14.9 10 耳をすませば 12.0

LINEリサーチ調べ（n=5254） / 5作品までの複数回答

総合トップの「となりのトトロ」は30～60代で1位。同作品は昭和30年代前半の日本を舞台としており、その時代に幼少期を過ごした60代からは6割弱と特に高い支持を集めた。

10代と20代は「千と千尋の神隠し」が1位に。特に20代で5割超の高い割合だった。

2位以降は、年代によってラインナップが異なる。自分の子ども時代や、子育て時代に見た作品に思い入れが多いようだ。

10代は、4位「崖の上のポニョ」（2008年）、7位「借りぐらしのアリエッティ」（2010年）、8位「猫の恩返し」（2002年）な2000年代の作品が多くランクイン。

20代では、「ハウルの動く城」（2004年）が3割超の高い割合で4位に。

30代、40代は、「魔女の宅急便」（1989年）が4割超の高い支持を得た。主人公の少女キキの成長物語への共感からか、30代女性では5割超だった。30代は「もののけ姫」（1997年）や「耳をすませば」（1995年）など、90年代作品が他の年代よりも高い割合でランクイン。

40代では、「天空の城ラピュタ」（1986年）、「風の谷のナウシカ」（1984年）など80年代の作品が高い割合でランクイン。2作品とも、男性のほうが高めの割合で、「天空の城ラピュタ」は30～40代男性、「風の谷のナウシカ」は40～50代男性の割合が高かった。

40代以上では「火垂るの墓」（1988年）がランクイン。特に60代で割合が高めだった。

バナー写真 : 「となりのトトロ」©スタジオジブリ