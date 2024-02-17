«Мальчик и цапля» претендует на «Оскар» в категории анимации

«Мальчик и цапля» претендует на «Оскар» в категории анимацииКультура Манга и анимэ
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Последний фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Он уже получил аналогичные призы от критиков в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также вызвал ажиотаж вокруг соперничества за «Оскар», получив 7 января премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм, став первой работой не на английском языке, удостоенной такой чести. На премию Annie Awards в области анимации он был номинирован в семи категориях.
Фильмы Миядзаки четыре раза номинировались на «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм, если учитывать и этот последний фильм, а «Унесённые призраками» выиграли эту премию в 2003 году.
«Мальчик и цапля» – двенадцатый полнометражный фильм Миядзаки. Первоначально режиссёр планировал отойти от дел после завершения фильма 2013 года «Ветер крепчает», но передумал и вернулся к кинопроизводству. Миядзаки также написал сценарий нового фильма. Японское название «Как вы будете жить?» (Кимитати ва до икиру ка) взято из классической детской книги журналиста и редактора Ёсино Гэндзабуро, которая в своё время произвела на Миядзаки сильное впечатление. Однако фильм не является адаптацией романа, несмотря на заимствованное название.
Место действия фильма – Япония военного времени. Мать мальчика Махито погибла во время американской бомбардировки, он живёт с мачехой, которая пропала, и отправляется на её поиски, в ходе которых странная цапля приводит его в загадочный мир.
Фильм вышел в прокат в США 8 декабря 2023 года. По данным сайта Box Office Mojo, он возглавлял рейтинг фильмов страны первые семь дней после выхода на экраны. По состоянию на 5 февраля его общие кассовые сборы составили около 45 миллионов долларов в США и 165 миллионов долларов по всему миру.
Церемония вручения премии Annie Awards состоится 17 февраля, а результаты премии «Оскар» будут объявлены 10 марта.
Основные зарубежные награды и номинации фильмов Миядзаки Хаяо
Порко Россо (1992)
- Лучший полнометражный фильм на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси
Унесённые призраками (2001)
- Золотой медведь на Берлинском международном кинофестивале
- Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards
- Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
- Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Annie Awards
- Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»
Ходячий замок Хаула (2004)
- Золотая Оселла за выдающийся технический вклад на Венецианском кинофестивале
- Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards
- Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»
Рыбка Поньо на утёсе (2008)
- Принимал участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Ветер крепчает (2013)
- Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards
- Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»
Мальчик и цапля (2023)
- Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards
- Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
- Лучший анимационный полнометражный фильм на церемонии вручения премии «Золотой глобус»
- Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии Annie Awards (результаты будут объявлены 17 февраля).
- Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар» (результаты будут объявлены 10 марта).
Изображение к заголовку: кадр из фильма «Мальчик и цапля» (© 2023 Studio Ghibli)
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