«Мальчик и цапля» претендует на «Оскар» в категории анимации

Фильм «Мальчик и цапля» Миядзаки Хаяо был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. Сможет ли он сравниться с «Унесёнными призраками» и принести знаменитому режиссёру вторую победу в этой категории?

Последний фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Он уже получил аналогичные призы от критиков в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также вызвал ажиотаж вокруг соперничества за «Оскар», получив 7 января премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм, став первой работой не на английском языке, удостоенной такой чести. На премию Annie Awards в области анимации он был номинирован в семи категориях.

Фильмы Миядзаки четыре раза номинировались на «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм, если учитывать и этот последний фильм, а «Унесённые призраками» выиграли эту премию в 2003 году.



Мальчик Махито во время путешествия в другой мир встречает странных персонажей (© Studio Ghibli, 2023)

«Мальчик и цапля» – двенадцатый полнометражный фильм Миядзаки. Первоначально режиссёр планировал отойти от дел после завершения фильма 2013 года «Ветер крепчает», но передумал и вернулся к кинопроизводству. Миядзаки также написал сценарий нового фильма. Японское название «Как вы будете жить?» (Кимитати ва до икиру ка) взято из классической детской книги журналиста и редактора Ёсино Гэндзабуро, которая в своё время произвела на Миядзаки сильное впечатление. Однако фильм не является адаптацией романа, несмотря на заимствованное название.



Миядзаки Хаяо черпал вдохновение из японской детской классики (© Studio Ghibli, 2023)

Место действия фильма – Япония военного времени. Мать мальчика Махито погибла во время американской бомбардировки, он живёт с мачехой, которая пропала, и отправляется на её поиски, в ходе которых странная цапля приводит его в загадочный мир.

Фильм вышел в прокат в США 8 декабря 2023 года. По данным сайта Box Office Mojo, он возглавлял рейтинг фильмов страны первые семь дней после выхода на экраны. По состоянию на 5 февраля его общие кассовые сборы составили около 45 миллионов долларов в США и 165 миллионов долларов по всему миру.



«Мальчик и цапля» имел успех в Японии и во всём мире (© Studio Ghibli, 2023)

Церемония вручения премии Annie Awards состоится 17 февраля, а результаты премии «Оскар» будут объявлены 10 марта.

Основные зарубежные награды и номинации фильмов Миядзаки Хаяо

Порко Россо (1992)

Лучший полнометражный фильм на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси

Унесённые призраками (2001)

Золотой медведь на Берлинском международном кинофестивале

Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards

Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Annie Awards

Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»

Ходячий замок Хаула (2004)

Золотая Оселла за выдающийся технический вклад на Венецианском кинофестивале

Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards

Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»

Рыбка Поньо на утёсе (2008)

Принимал участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Ветер крепчает (2013)

Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards

Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар»

Мальчик и цапля (2023)

Лучший анимационный фильм по версии New York Film Critics Circle Awards

Лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Лучший анимационный полнометражный фильм на церемонии вручения премии «Золотой глобус»

Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии Annie Awards (результаты будут объявлены 17 февраля).

Номинация на лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии «Оскар» (результаты будут объявлены 10 марта).

Изображение к заголовку: кадр из фильма «Мальчик и цапля» (© 2023 Studio Ghibli)

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