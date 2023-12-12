Анимационный фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» возглавил кассовые сборы выходного дня в Северной Америке
НовостиКультура Манга и анимэ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 11 декабря (Jiji Press). «Мальчик и цапля», последний фильм японского режиссёра Миядзаки Хаяо, возглавил кассовые сборы в Северной Америке во время своего дебютного уик-энда, завершившегося в воскресенье, собрав 12,8 миллиона долларов.
Американские СМИ сообщили, что этот фильм стал первым фильмом Миядзаки, занявшим первое место в стране.
По данным Box Office Mojo, информационного сайта о кино, фильм собрал 97 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру, в том числе 56 миллионов долларов в Японии.
10 декабря фильм был выбран в номинации «Лучший анимационный фильм» на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. В ноябре он получил награду за лучший анимационный фильм от Нью-Йоркского кружка кинокритиков.
«Годзилла минус один», еще один японский фильм, занял третье место в рейтинге кассовых сборов выходного дня в Северной Америке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- «Как вы будете жить?»: книга, вдохновившая Миядзаки Хаяо на создание фильма «Мальчик и цапля»
- «Мальчик и цапля»: Миядзаки Хаяо увлекает зрителей в мир историй
- На экраны выходит новый фильм Миядзаки Хаяо: обзор кассового успеха предыдущих фильмов студии Ghibli
- Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опроса
- В ноябре 2022 года откроется «Парк Гибли» в Айти: миры Лапуты и Тоторо
- Миядзаки Хаяо и его наставник Оцука Ясуо: 58 лет в мире аниме
- Студия «Гибли» вчера, сегодня и завтра
- Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новости
- Будущее японских аниме
- Фотографии из музея студии «Гибли» в Митаканомори
- Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзаки – взгляд сквозь призму паназиатизма