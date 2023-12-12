Анимационный фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» возглавил кассовые сборы выходного дня в Северной Америке

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Нью-Йорк, 11 декабря (Jiji Press). «Мальчик и цапля», последний фильм японского режиссёра Миядзаки Хаяо, возглавил кассовые сборы в Северной Америке во время своего дебютного уик-энда, завершившегося в воскресенье, собрав 12,8 миллиона долларов.

Американские СМИ сообщили, что этот фильм стал первым фильмом Миядзаки, занявшим первое место в стране.

По данным Box Office Mojo, информационного сайта о кино, фильм собрал 97 миллионов долларов кассовых сборов по всему миру, в том числе 56 миллионов долларов в Японии.

10 декабря фильм был выбран в номинации «Лучший анимационный фильм» на церемонии вручения премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. В ноябре он получил награду за лучший анимационный фильм от Нью-Йоркского кружка кинокритиков.

«Годзилла минус один», еще один японский фильм, занял третье место в рейтинге кассовых сборов выходного дня в Северной Америке.

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