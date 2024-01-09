Фильм «Мальчик и цапля» Миядзаки Хаяо получил «Золотой глобус»

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Лос-Анджелес, 7 января (Jiji Press). 83-летний японский режиссёр анимационных фильмов Миядзаки Хаяо получил премию «Золотой глобус» США за свой последний полнометражный фильм «Мальчик и цапля».

Фильм с японским названием «Ка вы будете жить?» (Кимитати ва до икиру ка) стал первой японской работой, получившей премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

Полнометражный анимационный фильм, снятый Миядзаки после 10-летнего перерыва, рассказывает о мальчике в военное время, который после потери матери отправляется в приключение в фантастический мир под предводительством цапли.

Японский композитор Хисаиси Дзё, работавший над фильмом, был номинирован на приз за лучшую оригинальную музыку, хотя и не получил его.

В категории лучшего анимационного фильма также номинировались фильм японского режиссера Макото Синкая «Судзумэ» и совместная японско-американская работа «The Super Mario Bros. Movie». Половина из шести номинированных работ в этой категории была связана с Японией.

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