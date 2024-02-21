Фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» получил премию BAFTA в категории анимационного кино

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Лондон, 19 февраля (Jiji Press). «Мальчик и цапля» японского мастера аниме Миядзаки Хаяо стал первой японской работой, получившей награду Британской академии кино и телевизионных искусств как лучший анимационный фильм.

В новом фильме студии Ghibli мальчик, потерявший мать во время Второй мировой войны, отправился в эпическое путешествие в сопровождении загадочной цапли в мир живых и мёртвых.

Прежде чем получить премию BAFTA на церемонии награждения в Лондоне в воскресенье, первый полнометражный фильм Миядзаки за 10 лет получил премию «Золотой глобус» в категории анимационных фильмов в январе и две премии «Энни» за лучшую анимацию персонажей и раскадровку соответственно в 17 февраля.

Общественное внимание сосредоточено на том, получит ли он приз за лучший анимационный полнометражный фильм на церемонии вручения премии Оскар в следующем месяце в Беверли-Хиллз, на которую он был номинирован.

На церемонии BAFTA биографический фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о человеке, известном как «отец ядерной бомбы», получил семь наград, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

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