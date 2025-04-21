«Рыбный проповедник» Уэда Кацухико воспевает морепродукты, чтобы увеличить их потребление

Путеводительпо Японии

Традиционная японская диета богата морепродуктами. Однако в последние годы потребление рыбы в Японии снизилось. Ветеран рыбной торговли Уэда Кацухико высказывает свое мнение по этому вопросу и предлагает способы, как повернуть эту тенденцию вспять.

Рекордные аукционы по продаже тунца на фоне падения потребления рыбы

Новогодний аукцион по продаже тунца на рынке Тоёсу, главном месте оптовой торговли свежими морепродуктами в Токио, стал живой традицией. В этом году на аукционе 5 января 276-килограммовый тунец из Ома, Аомори, был продан за 207 миллионов йен, второй по величине показатель после голубого тунца, ушедшего за 333,6 миллиона йен в 2019 году. Победу одержала крупная оптовая компания Yamayuki и Onodera Group, которые уже пятый год подряд сотрудничают, чтобы заполучить тунца по самой высокой цене. Голубой тунец был подан в ресторане суси Ginza Onodera и других торговых точках, принадлежащих Onodera Group.



Первого тунца 2025 года показали представителям СМИ перед аукционом (© Кавамото Дайго)

На первом аукционе морепродуктов Toyosu Market 350-граммовый лоток зелёного морского ежа бафун уни из Хоккайдо ушёл за рекордные 7 миллионов йен. Однако такая экстравагантность не означает, что перспективы японской рыбной промышленности радужны.

Уловы основных видов морепродуктов, таких как тихоокеанская сайра, лосось и японский кальмар, в последние годы сократились. В то время как элитные продукты, такие как голубой тунец и морской ёж – деликатесы, занимающие видное место в меню суси – вызывают ажиотаж, другие виды морепродуктов, традиционно потребляемые в домашних условиях, сокращаются по мере того, как рыба в целом исчезает с обеденных столов страны. Разнообразная японская кухня из морепродуктов переживает очевидный упадок, а удар принимают на себя рыболовецкие гавани, рыбные рынки и рыбаки.



Зелёный морской ёж продаётся по цене 20 000 йен за грамм, что дороже золота (© Кавамото Дайго)

Сезонная ловля рыбы

Показателем падения уловов служит тихоокеанская сайра – давний осенний деликатес в Японии. Хотя уловы восстановились после рекордно низкого уровня в 17 910 тонн в 2022 году, рост был скромным: в 2023 и 2024 годах рыболовецкие флотилии добыли лишь десятую часть от рекордных 343 000 тонн, выловленных в 2008 году. Это привело к росту цен. Не так давно жирную сайру можно было купить менее чем за 100 йен, а в последнее время даже тощая рыба стоит более 200 йен. Улов японского лосося, сосредоточенный на Хоккайдо, упал еще сильнее. Поскольку импорт из Чили и Норвегии все чаще появляется на рынке, недостатка в лососе на полках магазинов нет. Однако икра импортной рыбы не годится для переработки в такие продукты, как икура, любимая начинка для суси, или судзико, так называют соленую икру в ястыках.



Много сайры, пойманной в этом сезоне, небольших размеров (© Кавамото Дайго)



Цены на икура растут на фоне сокращения уловов лосося на внутреннем рынке (© Кавамото Дайго)

Уловы обычного кальмара сурумэ-ика также упали до рекордно низкого уровня. Как и в случае с тихоокеанской сайрой, уловы составляют лишь десятую часть от того, что было 20 лет назад, что приводит к росту цен. Когда-то одного кальмара можно было купить в супермаркете всего за 100 йен, но теперь это не так. Сегодня сасими из кальмаров, предлагаемые в ближайшей идзакая, часто готовят из более распространённых и менее затратных сортов, таких как красный кальмар.

Котани Кадзухико, который 40 лет проработал закупщиком в крупной сети супермаркетов, обеспокоен сложившейся ситуацией, утверждая, что «падение уловов основных видов морепродуктов ведет к снижению потребления рыбы». Сейчас Котани работает консультантом, который стремится повернуть эту тенденцию вспять. «Потребители воздерживаются от покупок, если чувствуют, что качество не соответствует цене, ожидая, что появится что-то лучше и доступнее. Именно в этот период колебаний обычай есть рыбу исчезает». Если эта тенденция сохранится, молодое поколение потеряют доступ к общим традициям, таким как вкус сайры осенью.



Сайра на гриле с солью – сезонное лакомство, которое исчезает с обеденных столов в Японии (© Pixta)

Повторяющаяся проблема

Отказ от употребления морепродуктов – явление не новое. Согласно ежегодным отчетам Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, потребление морепродуктов на душу населения достигло пика в 2001 году – 40,2 килограмма, и с каждым годом снижалось, сократившись до 21,4 килограмма в 2023 году. Это тот же уровень, который наблюдался примерно 50 лет назад.

Потребление мяса, напротив, продолжает неуклонно расти. В 2011 году оно превысило потребление рыбы, и этот разрыв продолжает увеличиваться. Отказ Японии от рыбы идёт вразрез с глобальной тенденцией роста потребления морепродуктов, которое, по данным Агентства по рыболовству, удвоилось за последние полвека и не показывает признаков замедления.

Вопросы кулинарии

Почему рыба теряет свою привлекательность? Опрос общественного мнения, проведённый MAFF в 2019 году, дает некоторое представление об этом: участники выбрали в качестве основных ответов «Моя семья хочет есть мясо», «Это дорого» и «Готовить слишком сложно». Такие ответы были получены даже на фоне того, что общество всё больше узнает о полезных питательных веществах, содержащихся в морепродуктах, таких как EPA и DHA. Однако MAFF отмечает, что это не приводит к увеличению потребления рыбы.

Это не означает, что меньше людей, чем раньше, любят есть рыбу. Японская ассоциация рыболовства провела в 2022 году исследование тенденций потребления и предпочтений среди детей разного возраста и выяснила, что 74,8% респондентов заявили, что их семьи любят есть морепродукты. Однако, когда речь зашла о приготовлении рыбы в домашних условиях, этот показатель снизился до 30,2%, что говорит о том, что трудности в приготовлении морепродуктов могут способствовать снижению этого показателя.

Стоит отметить, что 86,7% респондентов заявили, что любят есть мясо, а 50,4% – что любят его готовить, что свидетельствует о значительном отставании от морепродуктов.



Сотрудники магазина морепродуктов Sakanaya Marukama в районе Китакамакура чистят и разделывают рыбу для покупателей (© Nippon.com)

Поворот к лучшему

Уэда Кацухико, бывший сотрудник Агентства по рыболовству, ставший «рыбным евангелистом», считает, что причиной снижения потребления рыбы является акцент на сложности приготовления и другие общие недоразумения.

Уэда называет шесть причин, по которым люди не решаются готовить рыбу: затраты времени и сил, неприятный запах морепродуктов, отходы, незнание рецептов, отвращение к костям, а также то, что мясо считается более доступным. Метод Уэды заключается в том, чтобы показать, как искусно приготовить рыбу, и познакомить с простыми в приготовлении рецептами. «Если мы сможем переломить эти предубеждения, – заявляет Уэда, – люди сразу же станут их поклонниками».



Уэда Кацухико в ресторане Sakanaya Marukama (© Nippon.com)

Уэда продемонстрировал доказательства своей концепции на кулинарном мастер-классе на рынке Тоёсу в августе 2024 года, где он показал примерно 30 родителям и детям, как превратить целую японскую ставриду в блюдо. Участники сидели и заворожённо смотрели, как Уэда чистит рыбу, искусно нарезает её на сасими, а затем использует внутренности для приготовления рагу.

Затем участники попробовали приготовить те же блюда. По окончании мастер-класса в комментариях один из родителей воскликнул: «Мой сын вообще не любит рыбу, но он с удовольствием поглотил всё со словами, как это вкусно». Другой прокомментировал: «Думаю, мы будем есть больше морепродуктов дома». Один ребёнок с улыбкой заявил: «Это было так просто!»



Уэда Кацухико с поварским ножом в руке вдумчиво общается со своей аудиторией (© Кавамото Дайго)

Разнообразие рыбной кухни Японии

Несколько раз в месяц Уэда приходит в магазин морепродуктов Sakanaya Marukama, расположенный в районе Китакамакура в Канагаве, чтобы пообщаться с покупателями. Во время каждого визита он рассказывает о новых способах приготовления и употребления рыбы, уделяя особое внимание процессу, а не просто предлагая рецепты.

«Когда вы чистите рыбу, место и способ разделки влияют на вкус, – утверждает Уэда. – Нельзя ограничиваться тем, чтобы сделать все быстро и просто. У каждой приправы есть своя роль и время, когда её следует добавлять. Например, если в тушёную рыбу сначала добавить соль или соевый соус, она станет жёсткой. Но если сначала добавить сакэ или сахар, а затем тушить, то рыба получится более воздушной». Понимание того, как готовить морепродукты, позволяет домашним поварам максимально эффективно использовать продукты, которые у них есть, чтобы готовить блюда быстро и с меньшим количеством отходов, что даст меньше неприятных запахов на кухне и ощущение не зря потраченных денег.



Уэда возле Sakanaya Marukama (© Nippon.com)

Уэда понимает, что перспективы увеличения потребления рыбы сталкиваются с нелегкой борьбой. Даже при обильных уловах сардин и тихоокеанской ставриды, предоставляющих покупателям постоянный выбор вкусных и недорогих морепродуктов, нет никаких признаков того, что потребление рыбы перешло на «чёрную иглу». «Рыбная промышленность должна оценить текущую ситуацию и работать над устранением своих недостатков, – настаивает Уэда. – Это не гламурная работа, но она важна и должна выполняться со всей серьёзностью».

В соответствии со своим лозунгом «Возрождение Японии через морепродукты», Уэда говорит, что хочет, чтобы люди получили представление о разнообразии морепродуктов в Японии. «Рыба, которую мы едим в Японии, чрезвычайно разнообразна, каждый регион и даже порт может похвастаться своими фирменными блюдами и способами приготовления. Я надеюсь, что посетители Японии будут не только есть суси, но и попробуют рыбные блюда, наполненные местным колоритом, и даже научатся их готовить, если смогут».

То, что получено только в процессе обучения, может вскоре забыться, но Уэда утверждает, что «с хорошей едой вкусы и текстуры остаются с нами на всю жизнь». Наслаждаясь изобилием рыбы в Японии и знакомясь с разнообразными способами приготовления морепродуктов, вы не только сохраните японскую культуру морепродуктов, но и принесете пользу обществу, обогатив жизнь людей.



Уэда Кацухико чистит пойманную рыбу (© Nippon.com)

Фотография к заголовку: Традиционный рыботорговец Уэда Кацухико демонстрирует свое мастерство в чистке и приготовлении рыбы (© Nippon.com)