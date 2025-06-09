«Мировая столица моделей» Сидзуока, где производятся модели Гандамов и мини-внедорожники

Путеводительпо Японии

Город Сидзуока, расположенный у подножья горы Фудзи, самой высокой горы Японии, является лидером по производству пластиковых моделей. Мы хотели бы познакомить вас с историей «духа производства», воплощённого в Gunpla, Mini 4WD и радиоуправляемых автомобилях, которые полюбились детям и взрослым как в Японии, так и за рубежом.

Телефонные автоматы и почтовые ящики в виде пластиковых моделей

В городе Сидзуока вас приятно удивят памятники, установленные на вокзалах, в правительственных учреждениях и в центральных районах города. Информационные щиты, телефоны-автоматы и почтовые ящики выглядят как ещё не собранные пластиковые модели. Когда вы открываете коробку с моделью, вы видите пластиковую раму c деталями, и так же выглядят городские объекты в Сидзуоке, напоминая о том волнении, с которым вы в детстве приступали к сборке.

В городе Сидзуока расположено десять компаний-производителей моделей, включая производственную базу BANDAI SPIRITS, которая выпускает пластиковые модели Gunpla из популярного аниме Mobile Suit Gundam. Здесь находится и главный офис компании Tamiya, известной своими полноприводными и радиоуправляемыми автомобилями Mini 4WD. Их доля в общенациональном объёме поставок пластиковых моделей составляет более 80%. Город заявил о себе как о «мировой столице моделизма», и эта идея настолько сильна, что в 2022 году при мэрии создан отдел по развитию бизнеса пластиковых моделей. Чтобы рекламировать город в этом качестве, в 15 местах установлены пластиковые памятники.



Слева вверху – пластиковый памятник поезду синкансэн (сиденья и табло с указанием места назначения поезда) в ресторанной зоне, примыкающей к станции. Справа вверху – пластиковый памятник-пепельница в зоне для курения у северного выхода со станции. Внизу – слева находится пластиковый памятник модели почтового ящика, справа – пластиковый памятник «Мировая столица моделей»



Почтовый ящик в виде модели у здания мэрии Сидзуоки, он функционирует как ящик для почтовых отправлений

Представитель компании Tamiya по связям с общественностью заявил: «Продажи пластиковых моделей выросли из-за спроса на использующиеся дома товары, вызванного пандемией COVID-19. В частности, у родителей и детей появилось больше возможностей собирать модели вместе, совмещая развлечение и обучение, и продажи остаются высокими».

В то же время начался бум отдыха в кемпингах, и всё больше людей стали привозить с собой радиоуправляемые машины, чтобы развлекаться на природе с семьёй и друзьями. Нередко люди среднего и старшего возраста, у которых вновь проснулась страсть к моделям, покупают товары, которые были им недоступны в детстве.



Модель Hot Shot, выпущенная в 1985 году, вызвала бум радиоуправляемых машин в середине 1980-х годов. Её современные модели по-прежнему популярны среди самых разных возрастных групп

В городе Сидзуока создан парк развлечений Shizuoka Hobby Square возле южного выхода со станции JR Сидзуока, он служит базой для распространения моделей. Помимо демонстрации шедевров каждого производителя и популярных пластиковых моделей, вы также сможете узнать об истории и производственном процессе модельной индустрии, а также увидеть такие ценные экспонаты, как формы и чертежи Gunpla. В магазине здесь продаются новые продукты и предметы, которые придутся по вкусу любителям моделей, это хорошее место для поиска сувениров.



В торговом центре Shizuoka Hobby Square на третьем этаже South Pot Shizuoka вас встретит гигантский Гандам



Ностальгическая подборка популярных произведений прошлых лет и новых продуктов



Здесь также представлены чертежи и формы, поясняющие процесс производства Gunpla

Сидзуока – родина пластиковых моделей Гандамов, которые обрели мировую известность

В начальных и средних школах города на уроках активно используют пластиковые модели в качестве учебных материалов. Одним из производителей, активно участвующих в организации занятий по моделированию из пластика для учащихся начальной школы, является компания BANDAI SPIRITS, производственная база которой, Bandai Hobby Center (район Аой), расположена недалеко от железнодорожной станции Хигаси-Сидзуока. Существует учебный курс Gunpla Academia, который посвящён обучению «удовольствию от производства» через опыт сборки Gunpla. Он внедряется по всей стране.

Помимо комплекта для сборки, школам, которые запросят этот курс, будет бесплатно предоставлен набор учебных материалов, включая видеозапись экскурсии по заводу и рабочие листы. С октября 2021 года он проводился в более чем 9400 школах по всей стране, общее число участников составило 667 000 человек.



Хобби-центр Bandai



Пробный набор, используемый в Gundam Academia. Ecopla Ver. справа изготовлен из переработанных рамок моделей и используется в образовании

С момента выхода Gunpla в продажу в 1980 году было продано более 800 миллионов единиц. Сотрудники Bandai Hobby Center одеты в рабочую одежду, созданную по образцу униформы Вооружённых сил Земной Федерации, и когда они работают над планированием и дизайном продукции, то полностью погружаются в мир Гандама.

На первом этаже стоит ряд моделей Gunpla разных поколений, а на втором этаже через стекло можно увидеть производственную линию завода. После вспышки COVID-19 экскурсии по заводу были приостановлены, но их планируется проводить на новом заводе, который построили в январе 2025 года (дата начала проведения экскурсий будет определена позднее).



На третьем этаже, где работают сотрудники в униформе, даже есть дверь, оформленная в стиле интерьера космического линкора «Белая база»



Вестибюль на первом этаже, где выставлены Gunpla прошлых лет



Художественное оформление коробок можно осмотреть на втором этаже

«Дух мастерства», привитый мастерами, собранными Иэясу

Токугава Иэясу (1542-1616), первый сёгун рода Токугава, оказал большое влияние на развитие производства в городе Сидзуока.

В юности Иэясу провёл 12 лет в качестве заложника в Сумпу (современный город Сидзуока), пока ему не исполнилось 19 лет. Он получил эту территорию во владение в возрасте 40 лет, а затем переехал туда из Хамамацу, и в 17 году Тэнсё (1589) построил замок Сумпу. В следующем году он получил в управление Эдо, но как только он установил контроль над всей страной и основал сёгунат Токугава, он вскоре передал пост сёгуна своему сыну Хидэтаде и вернулся в замок Сумпу в 1607 году. Реальная власть в сёгунате принадлежала ему до конца жизни.



Статуя Токугавы Иэясу на площади у северного выхода станции Сидзуока



Пластиковый памятник на мосту Дзёдо у внешнего рва замка Сумпу создан по мотивам доспехов Киндами-гусоку, которые носил Иэясу в молодые годы

Помимо работ по расширению и реконструкции замка Сумпу, Иэясу собрал плотников, скульпторов, лакировщиков и мастеров по металлу со всей страны, чтобы восстановить святилище Сидзуока Сэнгэн, где он когда-то возносил молитвы о победе в битве. После его смерти во 2 году Гэнна (1616) на его первой могиле было построено святилище Кунодзан Тосёгу (район Суруга).

Постройки Иэясу тщательно оберегали многие поколения сёгунов, их неоднократно перестраивали и реконструировали, благодаря чему в Сумпу постоянно жили ремесленники. Используя богатые лесные ресурсы Сумпу, они делали множество вещей, прививая людям дух ремесленного мастерства. Сегодня существует 10 префектурных «местных ремёсел», которые передаются из поколения в поколение, в том числе искусство плетения сложных изделий из бамбука суруга такэ сэнсудзи дзайку.



Святилище Кунодзан Тосёгу, построенное как первая гробница Иэясу. В центре находится павильон поклонения и главный павильон



Интерьер павильона поклонения украшен резьбой и золотыми украшениями, которые создали искусные мастера



На территории выставлены пластиковые модели, а также паломнические штампы святилища в виде рамки модели

Мечта одного пилота у истоков индустрии моделей

Модельная индустрия началась с Аосимы Дзиро, первого пилота частной авиации города Сидзуока.

В 1924 году он основал Научно-исследовательский институт авиации Аосима и, используя собственные познания в области авиации и методы деревообработки, применяемые в его родном городе Сидзуока, в 1932 году выпустил деревянную модель самолёта с резиновым двигателем. Надвигалась война, и его модель выбрали в качестве учебного материала для школ, чтобы развивать авиационную технику. Так она стала популярна во всей стране. В 1940 году был создан кооператив авиамодельной промышленности префектуры Сидзуока, председателем которого стал Аосима.



Выставка, посвящённая Аосиме Дзиро, в Shizuoka Hobby Square

После войны Генеральный штаб войск Союзников издал приказ о запрете на авиацию, который запрещал производство и испытания самолётов. В тех условиях, когда сложно было выпускать даже модели самолётов, индустрия моделирования восстанавливалась, переключившись на выпуск деревянных кораблей.

С конца 1950-х годов начали импортировать пластиковые модели, в которых форма объектов воспроизводилась с большой точностью, и популярность деревянных моделей пошла на спад. Тогда модельные компании Сидзуоки также перешли на производство пластиковых моделей. Хотя изначально компании испытывали трудности в связи с переходом на совершенно другой материал, они продемонстрировали свой традиционный дух ремесленного производства и заняли своё место в мировой модельной индустрии.

Компания Aoshima Bunka Kyozai Co., Ltd. (торговая марка Aoshima), которая начиналась как Aoshima Aircraft Research Institute, и в наши дни является одним из ведущих производителей пластиковых моделей в Сидзуоке. Они предлагают популярную серию моделей «Rakupla», которые не требуют склеивания или покраски.



Компания Aoshima возобновила производство деревянных моделей самолётов в 1950 году. Внизу представлена ​​модель Red Wing, выпущенная в 1955 году, а слева вверху – первая пластиковая модель компании Aoshima, Speedboard Bluebird, выпущенная в 1961 году



Нынешняя флагманская серия Aoshima, Rakupla, продаётся благодаря простоте сборки и высокому качеству воспроизводимого внешнего вида

Компания Tamiya: от лесозаготовительной компании к производителю моделей с мировой известностью

Прогресс послевоенной индустрии моделирования можно проследить и в истории компании Tamiya, которая покорила мир своими радиоуправляемыми и полноприводными моделями Mini. Её предшественником была компания Tamiya Shoji Limited Partnership, которая была основана как лесозаготовительная компания в 1946 году, через год после окончания войны. Компания начала заниматься изготовлением моделей как учебных материалов в 1948 году, а пять лет спустя полностью перешла на производство деревянных моделей.

Первая пластиковая модель компании, линкор «Ямато» в масштабе 1/800, выпущенный в 1960 году, продавалась не очень хорошо, но два года спустя танк «Пантера» в масштабе 1/35, с двигателем, работающим на батареях, стал хитом продаж, что привело к созданию в компании подразделения по литью пластика.

В 1976 году компания выпустила электрический радиоуправляемый Porsche 934 Turbo. Под влиянием бума суперкаров, который произошёл в конце 1970-х годов, в начале 1980-х годов радиоуправляемые машины также стали очень популярны.



Слева вверху – ранняя деревянная модель; справа вверху – линкор «Ямато» 1/800; внизу – танк «Пантера» 1/35



Справа налево: первая радиоуправляемая машина Porsche 934 Turbo, за ней следуют хиты Porsche 935 Turbo и Tyrrell P34

Первой автомобильной моделью Mini 4WD был Ford Ranger 4x4, выпущенный в 1982 году. В 1986 году компания выпустила модель «Mini 4WD Racing», которая имела уменьшенный дорожный просвет и была быстрее, и это, в сочетании с детскими журналами комиксов, вызвало первый бум продаж. С тех пор всё большую популярность приобретают новые продукты, такие как серии «Fully Cowled Mini 4WD» и «Mini 4WD PRO». Даже сегодня станции Mini 4WD с собственными трассами можно найти по всей стране, а официальные гонки, проводимые Tamiya, каждый раз привлекают более 1000 участников, как детей, так и взрослых.

С конца 1980-х годов компания начала создавать зарубежные отделения в США, Европе и Азии. В 1994 году компания открыла свой единственный зарубежный производственный центр в Себу на Филиппинах и стала одним из крупнейших в мире производителей моделей.



У Mini 4WD много поклонников за рубежом, особенно в Азии



Компания Tamiya известна не только своими моделями, но также инструментами и красками

Модельная индустрия влияет на автомобильную промышленность

Модели используются и в образовательных целях, и модельные компании наладили хорошие отношения с автопроизводителями и другими организациями, которые изготавливают реальные транспортные средства, служащие прототипами моделей. Иллюстрацией таких связей являются три болида F1 в вестибюле главного офиса Tamiya (район Суруга).

Машины Tyrrell P34 Six Wheeler (1976-1977), единственная шестиколёсная машина в истории Формулы-1, и угольно-чёрный Lotus 91 Ford (1982), известный среди поклонников как John Player Special, также были популярны в виде пластиковых моделей и радиоуправляемых машинок. А у стоящего рядом Lotus 102B на переднем крыле большими буквами написано название «TAMIYA».



Слева направо: Lotus 102B, Lotus 91, Tyrrell P34

Lotus 102B был выпущен в 1991 году, когда Lotus переживал спад. Обе компании договорились о спонсорском контракте по просьбе Lotus, которая испытывала финансовые трудности, так что это действительно отношения взаимной поддержки.

Собирая пластиковые модели, радиоуправляемые автомобили и мини-полноприводные автомобили, дети развивают желание иметь настоящую машину, получают удовольствие от вождения и интерес к технологиям, лежащим в основе машин, и в конечном итоге покупают настоящую машину, когда становятся взрослыми. Сейчас, когда люди в Японии всё чаще отказываются от автомобилей, модели могут сыграть важную роль в воспитании следующего поколения водителей. Об этом косвенно говорит то, что среди гонщиков и инженеров, которые работают в автомобильной промышленности, немало любителей радиоуправляемых моделей.



В вестибюле главного офиса компании Tamiya выставлены настоящие транспортные средства, послужившие прототипами для пластиковых моделей и радиоуправляемых машин



Исторический музей и выставочный зал Tamiya, показанные на фотографии, можно посетить бесплатно, если вы забронируете билет заранее на официальном сайте

В Центре традиционного ремесла Сумпу (округ Суруга) есть модельная мастерская от компании Tamiya, где вы можете получить опыт изготовления аксессуаров и брелков, а также пластиковых моделей Mini 4WD и динозавров.

В Центре есть четыре мастерские, где вы можете познакомиться с традиционными ремёслами земли Суруга, а также галерея экспонатов, сувенирный магазин, кафе и многое другое. В мастерской вы сможете понаблюдать за работой мастеров, так что вы погрузитесь в процесс создания пластиковой модели, одновременно наблюдая за традиционными технологиями, которые привели к появлению индустрии моделей.



В Центре традиционного ремесла Сумпу мастерские и галереи устроены вокруг стильного внутреннего двора



Слева – примеры искусства плетения из бамбука, справа – японские ткани, окрашенные о традиционным технологиям



Мастера плетения из бамбука демонстрируют свои удивительные навыки



Модельная мастерская, где вы сможете освоить сборку моделей, при этом Tamiya предоставляет все необходимые инструменты

Интервью, текст и фотографии: Хасино Юкинори (редакционный отдел Nippon.com)

Фотография к заголовку: Пластиковые монументы в городе Сидзуока