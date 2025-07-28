Мильфей, шпажки и парфе: новый подход к блюдам из морепродуктов

Путеводительпо Японии

Хотя для многих суси и сасими остаются классикой японской кухни, в Токио появляется всё больше заведений, предлагающих оригинальные и креативные блюда из морепродуктов на радость и гурманам, и любителям эффектных фото в «Инстаграме».

Яркая красота морепродуктов

В популярном японском блюде кайсэндон на подушке из белого риса выкладывают самые разные морепродукты: ломтики тунца и лосося, морского ежа, гребешки. В отличие от лаконичных нигиридзуси, кайсэндон привлекает не только вкусом, но и эффектной подачей и щедрой порцией. Однако в последние годы становятся популярны варианты кайсэндон, которые обращают особое внимание на эстетику сервировки.

Передовой край этой новой моды расположен не в каком-нибудь морском порту, а в центре Токио, на подземном этаже токийского универмага «Даймару», где в ресторане «Сосаку Сусидокоро Такимото» подают слоёный кайсэндон-мильфей «Прелестная мечта» за 1695 йен (все цены в статье указаны с учётом налогов). Название может показаться несколько преувеличенным, но прозрачный квадратный контейнер, наполненный слоями свежих морепродуктов и риса, действительно напоминает сундук с морскими сокровищами.



Внизу: мильфей «Прелестная мечта» стандартного размера; слева вверху: «Дзэйтаку (роскошный)» мильфей (2100 йен), справа – Премиум мильфей с крабом, морским ежом и икрой (2980 йен) (© Nippon.com)

В этом кайсэндон семь слоёв. Верхний слой состоит из деликатесов, таких как морское ушко, икра лосося и мясо краба. Далее, вместо коржей и заварного крема, знакомых по десерту мильфей, слои приправленного уксусом риса перемежаются лососем, треской, ростками горчицы, древесными грибами и прочими ингредиентами.

Прозрачный контейнер позволяет рассмотреть красивые слои со всех сторон, что гарантирует снимкам блюда популярность в «Инстаграме».



Красочность слоёв ростков горчицы и лосося подчёркивается белизной риса. Дно выложено ломтиками маринованного имбиря (© Nippon.com)

Лидер продаж на протяжении четырёх лет

Подземный продуктовый уровень универмага «Даймару» соединён с токийской станцией Яэсу. Он образует 60-метровую «улицу о-бэнто», вдоль которой расположены магазины, предлагающие путешественникам, еду для дальних поездок на поезде. В среднем за год там продаётся более 1000 разных типов бэнто.

И вот уже четыре года подряд победителем этой битвы за потребителя на вокзале становится мильфей «Прелестная мечта». В 2024 году было продано более 60 000 порций.



Прилавок со слоёными суси – мильфей (© Кавамото Дайго)

Дэгути Нобору, менеджер ресторана «Такимото Даймару Токио», объясняет популярность этого блюда, с гордостью говоря: «Конечно, внешний вид важен, но я считаю, что блюдо отличное, поскольку рис и каждая начинка хорошо приправлены, так что блюдо получается сытным. Дело не только во внешности!»

В 2010 году «Такимото» начал продавать «Дзэйтаку мильфей», которые стоили дороже, 2100 йен. Блюдо быстро стало предметом разговоров и популярность его росла, но настоящий успех пришёл около пяти лет назад, когда появился более компактный и доступный вариант – «Прелестная мечта». Он покорил молодых женщин, для которых важны и вкус, и тренды в соцсетях. Теперь это стабильный хит среди постоянных покупателей – явно не просто модное увлечение.



Мильфей «Дзэйтаку» с щедрыми слоями селёдочной икры также пользуется неизменным спросом (© Nippon.com)

Из-за обилия начинки его может быть трудно есть в движущемся поезде, объясняют сотрудники отдела по связям с общественностью «Даймару Токио». «Крышку можно использовать как тарелку и выложить на неё часть начинки. Кроме того, можно перемешать мильфей, чтобы попробовать все слои вместе». К блюду прилагается пакетик с соевым соусом, но оно так хорошо приправлено, что многим соус, похоже, не нужен.



Крышку можно использовать, например, для соевого соуса (© Nippon.com)

От шпажек сасими до парфе из суси

В суси-кафе «В суси-кафе «Канно, расположенном на внешнем рынке Цукидзи, царит оживлённая атмосфера модной блинной Синдзюку. Здесь можно заказать напитки и закусить набором из нигири с тунцом и лососем.

Одно из самых известных лакомств Цукидзи – куситама, или рулет из омлета тамагояки на шпажке. А в этом кафе фирменное блюдо – осасими-гуси, шпажки с тунцом и лососем за 500 йен. Молодым покупателям, похоже, нравится фотографировать красочное блюдо.



Суси-кафе «Канно» расположено у начала улицы Мондзэки-дори, рядом с перекрёстком Цукидзи 4-тёмэ (© Nippon.com)



Осасими-гуси идеально подходит для перекусов на ходу (© Nippon.com)

Ещё одна изюминка этого заведения – суси-парфе. Большая порция стоит 1000 йен, маленькая – 500. Тамагояки в форме сердца подаётся с тунцом, креветками, лососем и кальмарами и посыпается икрой. Это блюдо пользуется успехом у клиентов всех возрастов.

Кафе связано с более традиционным рестораном «Цукидзи Канно», где подают суси и кайсэндон, поэтому качество морепродуктов в нём никогда не вызывает сомнений. Владелица Канно Михо объясняет: «Мы открыли кафе, чтобы иностранные туристы и молодёжь могли насладиться вкусными морепродуктами по разумным ценам, не ограничиваясь стереотипами». Несмотря на небольшие размеры блюд, их качество с лихвой превышает ожидания от скромных цен. Михо со смехом признаётся: «Прибыль – это не то, к чему мы здесь стремимся».



Осасими-гуси и маленькая порция суси-парфе по 500 йен – невероятное соотношение цены и качества (© Nippon.com)

Миниатюрные суси-аксессуары, полные юмора

Время от времени на внешнем рынке Цукидзи в необычном магазине суси «Цукидзи 1935» собирается огромная толпа посетителей. Они здесь не для того, чтобы есть суси, а для того, чтобы носить их.

Ёкадзэ Нацуко говорит, что её любовь к суси так сильна, что сподвигла её на создание украшений из них. Миниатюрные фигурки меньше рисового зёрнышка украшают такие аксессуары, как ожерелья, серьги, ремешки для мобильных телефонов и шариковые ручки.



Серьги нигиридзуси (2200 йен) (© Nippon.com)



Ёкадзэ делится любовью к суси с клиентами (© Nippon.com)

Здесь можно найти гункан-маки с икрой и нигири с тунцом, лососем, креветками или яйцом. Всё это классические красочные ингредиенты суси. Покупателей, которые только что попробовали свежие морепродукты, привлекает яркий прилавок, и многие закупаются забавными сувенирами из Цукидзи.

В Японии молодёжь всё реже ест рыбу, но, увидев эти новые визуально привлекательные блюда, они могут заинтересоваться морепродуктами. Появление таких новых блюд, которые радуют не только вкусом, но и своей красотой, вполне может вернуть моду на морепродукты.



Популярная ручка с суси станет прекрасным украшением кармана рубашки (1650 йен) (© Nippon.com)



Небольшие аксессуары, например брелоки, стоят 1100 йен за штуку или 3300 йен за пять, так что часто их покупают помногу (© Nippon.com)

Фотография к заголовку: Слоёное блюдо из морепродуктов мильфей пользуется успехом у посетителей Токийского вокзала (© Nippon.com)