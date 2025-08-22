Мемориальный музей репатриации в Майдзуру хранит воспоминания о сибирском плене
Майдзуру: место, где репатрианты начали свою послевоенную жизнь
«Мемориальный музей репатриации в Майдзуру появился из чувств тех, кто возвращался из сибирского плена и из других мест и сделал здесь первые шаги в Японии после войны».
Первые слова куратора меня очень удивили. Оказывается, порт Майдзуру, расположенный на севере префектуры Киото, омываемой Японским морем, за период с 1945 по 1958 год принял около 660 000 репатриантов.
15 августа 1945 года император Хирохито (посмертное имя – Сёва) объявил по радио о принятии Потсдамской декларации и окончании войны. В этом году многие СМИ выпускают специальные репортажи, посвящённые 80-летию окончания войны, но для тех, кто был интернирован в Сибири, кто по-настоящему ощутил конец войны лишь тогда, когда ступил на землю своей родины, 80 лет со дня её окончания ещё не исполнилось. Для кого-то война закончилась 77 лет назад, а для кого-то – 69 лет назад.
То же относится и к жителям Майдзуру, которые на протяжении 13 лет приветствовали всё новых и новых репатриантов словами «Добро пожаловать домой!» и угощали их чаем и сладким картофелем – всё это время они пока не могли по-настоящему прочувствовать, что война действительно закончилась и наступило мирное время.
В 1980-х годах пережившие сибирский плен люди, ощущая приближение старости, стали высказывать желание построить мемориальный музей в Майдзуру, где началась их послевоенная жизнь, и привлечь туда множество людей, чтобы отблагодарить город Майдзуру, который так тепло их принял, за его доброту. В результате пожертвования от репатриантов, живущих по всей стране, и жителей Майдзуру составили 74 миллиона йен.
Получив субсидию в размере 20 миллионов йен от префектуры Киото, город построил Мемориальный музей репатриации Майдзуру общей стоимостью 240 миллионов йен, который открылся в 1988 году. Музею передали в дар более 16 000 исторических экспонатов и документов, и в настоящее время более 1000 из них представлены в постоянной экспозиции.
Военный порт стал портом приёма сибирских военнопленных
Город Майдзуру состоит из двух частей, восточной и западной. Западный Майдзуру процветал как город при замке княжества Танабэ земли Танго, а восточная часть Майдзуру развивалась как военно-морская база (тиндзюфу) и порт японского военного флота.
Базы ВМФ тиндзюфу были учреждены в Ёкосука (префектура Канагава), Курэ (префектура Хиросима) и Сасэбо (префектура Нагасаки), а база в Майдзуру стала последней, единственной со стороны Японского моря и открылась в 1901 году в период роста напряжённости в отношениях с Россией. Как и ожидалось, она сыграла важную роль в Русско-японской войне (1904-1905), разразившейся три года спустя. Благодаря своему географическому положению, Майдзуру стал местом проживания множества сибирских военнопленных после войны, здесь осело 460 000 человек, или около 70% от 660 000 репатриантов, высадившихся в Майдзуру.
Интернированные в Сибири были в основном японскими солдатами, разоружёнными в Маньчжурии и на Сахалине. Советская армия загружала их в поезда с криками «Домой!», но в результате они оказались в трудовых лагерях системы ГУЛАГ в Сибири, на северо-востоке России.
Там их использовали в качестве рабочей силы для освоения Сибири – например, на лесозаготовках, добыче угля и строительстве железных дорог. Зимой их зачастую заставляли работать на открытом воздухе по 10 часов подряд в суровых условиях, при температуре ниже -30°C.
Во многих лагерях давали пищу только дважды в день: ломоть чёрного кислого ржаного хлеба, немного сушёных овощей и пустой суп. Постоянное голодание приводило к тому, что интернированные начинали спорить о ом, что кому-то достался кусок хлеба больше, чем другому, а в совокупности с антисанитарными условиями лагерный быт привёл к гибели около 60 000 человек, или 10% от примерно 600 000 заключённых в Сибири.
Отчаянная борьба за выживание
В 2015 году 570 из многочисленных исторических экспонатов и документов музея были зарегистрированы в реестре ЮНЕСКО «Память мира».
Один из самых ценных исторических документов – «Берёзовый дневник», повествующий о тяготах жизни в ГУЛАГе и отчаянной тоске по родине. Дневник, написанный чернилами из растворённой в воде сажи и пером из пустой банки, содержит 200 стихотворений хайку и танка, написанных на 36 листах бересты. Его привёз из Сибири Сэно Сю, вернувшийся в Майдзуру в 1947 году.
В ГУЛАГе ведение дневника или записок считалось шпионажем, записи конфисковывали. Даже если удавалось их сохранить, их отбирали советские солдаты при проверке во время посадки на суда для репатриации. Бывало даже, что записи изымали американские военные уже при высадке в Майдзуру – как документы, которые могли пролить свет на происходящее в Советском Союзе.
«Берёзовый дневник» умещался на ладони, он был всего 9 см в высоту и 12,5 см в ширину, поэтому его чудом удалось сохранить, и сейчас он продолжает доносить до нас ужасы войны.
В мемориале также хранятся и экспонируются адресные книги живших в лагерях и их письма, адресованные к семьям. Излагая на бумаге свои чувства, они снова и снова выражали свою привязанность к родным городам и семьям и продолжали терпеть до тех пор, пока не настанет долгожданное «Домой!», хотя и не знали, когда придёт этот день.
Здесь можно увидеть и те скудные развлечения, которые помогали людям отвлечься от тягот повседневной жизни. Изготовленные вручную костяшки маджонга хорошо иллюстрируют ремесленные умения японцев и привычку к кропотливой работе. Вероятно, такие маленькие радости и помогли выжить многим людям, оказавшимся в таких суровых условиях.
«Матери на причале» и «жёны на причале» в Майдзуру
В первое время после войны суда с репатриантами принимали 18 портов по всей стране, но с 1950 года они стали приходить только в Майдзуру. Каждый раз, когда швартовался корабль, причалы заполняли семьи и друзья репатриантов со всей страны.
Среди них были и те, кто много раз приезжал в Майдзуру, несмотря на отсутствие имён их родственников в списке пассажиров, в надежде, что «а вдруг» они всё же окажутся там. Некоторые женщины буквально вцеплялись в выходящих пассажиров с вопросами о своих сыновьях или мужьях. Они впоследствии получили название «матери на причале» и «жёны на причале».
В течение шести лет, начиная с 1950 года, Хасино Исэ ездила из Токио в Майдзуру каждый раз, когда прибывало репатриационное судно, ожидая возвращения сына, пропавшего без вести в Маньчжурии. Популярная песня «Мать на причале» (Кисибэ-но хаха), написанная на тему её поездок, стала хитом в 1954 году. В 1970-х годах был сделан римейк песни в новом популярном тогда стиле, и она снова стала хитом. По ней также были сняты фильм и телесериал.
В конце концов, Исэ скончалась в 1981 году, так и не встретившись с сыном. Похоже, для неё война так и не закончилась никогда.
Город доносит до нас голоса тех, кто выжил после плена
Когда Мемориальный музей репатриации в Майдзуру впервые открылся, его стали посещать группы репатриантов и их семьи, и ежегодное количество посетителей составляло более 200 000 человек, что вызывало восторг у жителей небольшого города, в котором тогда жило около 80 000 человек.
По мере того, как воспоминания о войне уходили всё дальше в прошлое, число посетителей сократилось, опустившись ниже 100 000 в 2010 году. Однако усилия города по увеличению числа посетителей, включая включение в реестр «Память мира», увенчались успехом, и Майдзуру, «город репатриации», вновь привлекает внимание. В 2022 году по всей стране показывали фильм об узниках Сибири «Из лагеря с любовью», и в музее отмечают заметный рост числа посетителей из числа молодого поколения.
По мере старения тех, кто ещё хранит память о войне, возникает ещё одна проблема – передача воспоминаний следующему поколению. С 2004 года город проводит курсы подготовки рассказчиков, а с 2011 года посещение Мемориального музея репатриации Майдзуру стало частью программы изучения родного города для учащихся шестых классов.
Город поручил Ассоциации рассказчиков историй о репатриации Майдзуру, некоммерческой организации, созданной выпускниками курса, проводить лекции, и в мемориальном зале постоянно дежурят два рассказчика.
Представитель ассоциации, Кацусима Кацухико, бывший офицер Морских сил самообороны, служивший на базе Майдзуру, говорит, что ему пришлось стать первопроходцем, и он как бы попал на передовую в деле передачи знаний. Он знает тему, поскольку всё это коснулось его семьи, и вместе с тем он горячо желает мира, а птому считает, что может как-то способствовать этому как рассказчик. Он говорит, что они – не столько гиды, сколько представители репатриантов, которые прошли через такие тяжёлые испытания, и они стремятся помочь посетителям не только узнать исторические факты, но и глубоко задуматься о войне и мире, восприняв это как часть собственной жизни и задав себе вопрос: «А что бы я делал на месте репатриантов из сибирского плена?».
В последние годы Майдзуру привлекает внимание туристов благодаря популярности «Парка красных кирпичей Майдзуру», устроенного в здании складов времён военно-морской базы, и экскурсионного катера, курсирующего по заливу, где швартуются эсминцы, по местам, связанным с военно-морским флотом. Если вы окажетесь здесь, обязательно посетите Мемориальный музей репатриации в Майдзуру. Это место, где можно ещё раз задуматься об ужасах войны и ценностях мира.
Мемориальный музей репатриации Майдзуру
- Адрес: 1584 Hira Maizuru-shi Kyoto Pref.
- Часы работы: с 9:00 до 17:00 (вход до 16:30)
- Закрыто: каждую среду (или следующий рабочий день, если на среду приходится государственный праздник), новогодние праздники (с 29 декабря по 1 января)
- Входной билет: 400 йен для взрослых, 150 йен для студентов.
Интервью, текст и фотографии: Хасино Юкинори (редакция Nippon.com)
Фотография к заголовку: макет барака в лагере системы ГУЛАГ, показывающий быт интернированных в Сибири