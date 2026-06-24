«Ла Коллина Оми-хатиман»: сладости среди безмятежных сельских пейзажей

Путеводительпо Японии

«Ла Коллина» находится на юго-восточном берегу озера Бива, в городе Оми-хатиман. Сегодня «Ла Коллина», созданная на обширной территории бывшего комплекса отдыха и досуга, стала одной из главных достопримечательностей префектуры Сига, привлекающей посетителей сладостями и идиллическими сельскими пейзажами.

Пейзажи словно из фильмов студии «Гибли»

«Ла Коллина Оми-хатиман» у подножия горы Хатиман к юго-востоку от озера Бива – это не простая кондитерская. Открывшись в 2015 году, этот комплекс уже девять лет подряд занимает первое место среди туристических объектов префектуры Сига. Он пользуется популярностью и у японских, и у иностранных туристов, а в 2025 году получил премию Cool Japan Award.

«Ла Коллина» – флагманский магазин группы «Танэя», производителя сладостей, основанного в 1872 году. Он расположен на обширном участке площадью 11,5 гектара, окружённом природой. Изначально компания славилась традиционными японскими сладостями – кури-мандзю (булочки с начинкой из каштана и пасты из белой фасоли), монака (хрустящие вафельные облатки с бобовой пастой) и дораяки (бобовая паста между двумя небольшими блинчиками). После Второй мировой войны компания расширила ассортимент, включив кондитерские изделия западного типа, а с 1980-х годов начала открывать магазины в универмагах по всей Японии. Бренд «Club Harie» известен прежде всего баумкухеном – традиционным немецким слоёным десертом, а также другими тортами и печеньем. «Ла Коллина» (по-итальянски – «холм») – настоящий рай для сладкоежек. В этом фирменном магазине представлены самые разные сладости компании, а также предлагаются экскурсии по производству, где можно увидеть, насколько тщательно здесь подходят к изготовлению сладостей.



Вход и главный магазин (© Nippon.com)



Стенд в магазине знакомит с ассортиментом сладостей, представленных на всей территории «Ла Коллины» (© Nippon.com)

Ещё одна особенность «Ла Коллины» – её уникальная архитектура и арт-объекты. Архитектор и историк архитектуры Фудзимори Тэрунобу спроектировал здания так, чтобы они гармонично вписывались в горный пейзаж и сельскую атмосферу, крыши главного здания и входного комплекса даже покрыты травой. Внутри представлен широкий выбор сладостей «Танэя» и «Club Harie», а в кафе на верхнем этаже подают свежие дораяки и напитки. Выбор сувениров здесь настолько велик, что непременно захочется задержаться подольше.



Традиционные японские сладости от «Танэя» отлично подходят в качестве сувениров (© Nippon.com)



Используемые для изготовления сладостей деревянные формы выставлены как произведения искусства (© Nippon.com)

Помимо главного магазина, на просторном участке среди рисовых террас и заливных полей расположено множество зданий, многие из которых покрыты травой. Здесь можно увидеть уникальные сооружения – цилиндрическое здание фабрики, напоминающее ломтик баумкухена, головной офис с характерной медной крышей и причудливые земляные башни с небольшими дверцами и окошками. В социальных сетях эти сказочные пейзажи часто сравнивают с пейзажами из фильмов студии «Гибли».



Дорожки напоминают сельские тропы (© Nippon.com)



Покрытые дёрном здания гармонично вписываются в природный ландшафт (© Nippon.com)



Повсюду встречаются крошечные фотогеничные дверные проёмы (© Nippon.com)

Экскурсии по фабрике сладостей

Особой популярностью в «Ла Коллине» пользуются свежие мини-баумкухены. Они с самого начала стали хитом, а после открытия в 2023 году Baum Factory их можно попробовать прямо на месте – свежими и ещё тёплыми.

В дословном переводе с немецкого Baumkuchen означает «пирог-дерево» и известен своим слоистым срезом, напоминающим годичные кольца дерева. Для его изготовления лёгкое тесто наносят на цилиндр, вращающийся внутри печи, постепенно добавляя новые тонкие слои.



Специализированная Baum Factory (вверху) производит около 1000 мини-баумкухенов в день. Через стеклянные окна посетители могут наблюдать за всем процессом – от приготовления теста до упаковки (© Nippon.com)

Баумкухены «Club Harie» оставляют на ночь, чтобы они стали более влажными, но сразу после выпечки они особенно лёгкие и воздушные. Попробовать такой баумкухен можно только здесь, прямо на фабрике и в день выпечки, а тем, кто своими глазами увидел все трудоёмкие этапы производства, он кажется ещё вкуснее.



По часовой стрелке, слева вверху: упаковки прошлых лет представлены вдоль экскурсионного маршрута; знаменитый торт баумкухен и чашка чая; кафе на верхнем этаже; архитектура самого пространства напоминает ломтик торта (© Nippon.com)



По часовой стрелке, вверху: магазин на первом этаже с широким ассортиментом сладостей; популярный «Баум-ман» – необычный мандзю с баумкухеном; при желании можно купить и целый гигантский баумкухен (© Nippon.com)

В сувенирном магазине, напоминающем гараж, расположен филиал пекарни «Жубли лё Тан» бренда «Club Harie» из города Хиконэ. По соседству расположены фуд-корт и фуд-трак, где подают и десерты, и сытные блюда, в том числе окова – приготовленный на пару клейкий рис с говядиной оми, местный деликатес – суп с красным конняку, мягкое мороженое и напитки. Лёгкий обед здесь оставит достаточно места для сладостей до конца визита.



По часовой стрелке, вверху: двухэтажный автобус из Лондона занимает центральное место в сувенирном магазине; широкий выбор памятных безделушек; среди предлагаемых сладостей – выпечка с сыром и бобовой пастой ан (© Nippon.com)



Кафе бренда «Курихяппон», специализирующегося на бисквите кастелла, созданном под влиянием португальской традиции, украшено балками из каштанового дерева, отсылая к названию бренда (© Nippon.com)

Сладости можно попробовать в спокойной обстановке на открытой террасе среди полей. Представитель по связям с общественностью Уэхара Юка отмечает, что посетители заведения очарованы природными пейзажами, которые разительно меняются в зависимости от времени года. Многие возвращаются в «Ла Коллину» именно ради них.



Вид на парк и горы с верхнего этажа фуд-корта (© Nippon.com)

Гармония с природой – ключ к успеху

Нынешняя зелёная территория «Ла Коллины» до 2009 года была занята бывшим оздоровительно-досуговым комплексом, созданным в рамках системы косэй-нэнкин – японского пенсионного страхования работников: здесь находились гостиница, бассейн и тренировочная площадка для гольфа. Компания, занявшаяся реконструкцией этого участка, исходила из принципа: чтобы продолжать производить безопасные продукты питания, необходимо учиться у природы. Поэтому проект начался с восстановления традиционного сельского ландшафта сатояма в родном для компании Оми-Хатимане. Сначала здесь снова и снова расчищали землю, вспахивали почву и высаживали деревья.

Сейчас сотрудники вручную выращивают органический рис и более 450 видов диких растений. На территории также проводятся различные экскурсии и мастер-классы, где можно поучаствовать в посадке деревьев или выращивании риса на террасных полях. «Ла Коллина» – это не просто рай для любителей сладостей; здесь посетители могут ощутить природу всеми органами чувств. Неудивительно, что на фоне растущего интереса к устойчивому образу жизни это место стало главной достопримечательностью префектуры Сига.



Работники сами собирают урожай (© Nippon.com)

Уэхара с гордостью говорит: «Купцы Оми-Хатимана дорожили принципом «санпо-ёси» – «хорошо продавцу, хорошо покупателю, хорошо обществу». Думаю, именно благодаря тому, что компания с момента основания сохраняла верность этому духу, нам удалось создать место, которое радует людей».

Неподалёку от «Ла Коллины» расположены канал Хатиман-бори, некогда обеспечивавший процветание купцов Оми благодаря водному транспорту, и синтоистское святилище Химурэ-Хатимангу, давшее название городу Оми-Хатиман. Вдоль сандо – дороги, ведущей к святилищу, – также находятся магазины «Танэя» и «Club Harie», где царит классическая атмосфера. Здесь можно не только насладиться знаменитыми сладостями Оми, но и окунуться в историческую атмосферу старого города.



Канал Хатиман-бори по пути к святилищу Химурэ-Хатимангу и старинный атмосферный магазин «Танэя Химурэ» (© Nippon.com)

«Ла Коллина Оми-хатиман»

Адрес: 615-1 Kitanoshō-chō, Ōmihachiman, Shiga Prefecture

Открыто: с 9:00 до 18:00 (фуд-корт: с 10:00 до 17:00)

Закрыто: 1 января

Как добраться: 10 минут от станции JR Оми-хатиман на автобусе «Оми Тэцудо» до остановки «Китаносё La Collina».

Официальный сайт: https://taneya.jp/la_collina/

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com