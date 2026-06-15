Новые правила дорожного движения для велосипедистов: несоблюдение указаний дорожных знаков и нарушение правил движения могут повлечь за собой штрафы

Путеводительпо Японии

Велосипеды предоставляют большую свободу передвижения и не требуют водительских прав, но незнание правил может привести к неожиданным опасностям и расходам. В этой статье, подготовленной под руководством юриста, новые правила объясняются на конкретных примерах.

Велосипед – друг человека

В Японии велосипеды есть примерно у каждого второго человека, а уровень их использования составляет 12%. В Европе это является одним из самых высоких показателей для стран после Нидерландов, Германии и Дании(*1). Однако посетителей из стран с развитым велосипедным движением могут удивить условия дорожного движения в городах. Нередко можно увидеть велосипедистов, выезжающих на тротуары и лавирующих между пешеходами. Согласно правилам дорожного движения, велосипеды классифицируются как «транспортное средство», наряду с автомобилями и мотоциклами, но чёткого разделения зон движения между ними и пешеходами нет.

Поправка к Закону о дорожном движении, разрешившая езду на велосипедах по тротуарам, была принята в 1970 году, когда на дорогах погибло рекордное число людей – 16 765 человек. Хонда Сатоси, юрист, специализирующийся на правилах дорожного движения для велосипедистов, поясняет, что это было время стремительной автомобилизации, которая привела к резкому увеличению числа аварий и получила название «дорожная война». Разрешение езды по тротуарам было специальной мерой для повышения безопасности велосипедистов.



В Токио в часы пик пешеходы и велосипедисты переходят дорогу по пешеходному переходу

В последние годы число аварий постепенно снижается, оценочное их число на 2025 год составляет 287 023 случая, при рекордно низком числе смертельных исходов (2547). С другой стороны, доля аварий с участием велосипедистов выросла почти до четверти, при этом особенно наблюдается тенденция к увеличению числа аварий с участием пешеходов. В трёх четвертях случаев смертельных и серьёзных травм, связанных с велосипедами, обнаруживают нарушение правил дорожного движения велосипедистами(*2).

Традиционно полиция выписывала «красные квитанции» (уведомления) за серьёзные или опасные нарушения правил дорожного движения, связанные с ездой на велосипеде. Эта система влечёт за собой уголовное преследование, и в случае признания виновным в суде нарушитель получает судимость. Мелкие нарушения часто ограничивались лишь предупреждением, но с апреля 2026 года была введена система «синих билетов» (уведомления о нарушении правил дорожного движения) для повышения осведомлённости о правилах дорожного движения. Оплата штрафа предотвратит получение судимости, а в случае игнорирования предупреждение приведёт уже к уголовному преследованию.

В Законе о дорожном движении перечислены 113 видов нарушений правил дорожного движения для велосипедистов. К ним относятся, конечно, те, которые непосредственно приводят к авариям, такие как въезд на железнодорожный переезд, когда он закрыт для проезда (штраф 7000 йен), проезд на красный свет (6000 йен) и езда на велосипеде, который находится в плохом техническом состоянии (5000 йен). Однако вошли также и действия, которые мы часто видим в городах: например, езда на велосипеде с сумками, висящими на руле, езда с зонтом в одной руке, или использование наушников, которые затрудняют восприятие окружающих звуков, считается «нарушением правил Комиссии по общественной безопасности» (5000 йен) или «нарушением обязанности безопасного вождения» (6000 йен).

«Синий билет» выписывают нарушителям в возрасте 16 лет и старше, включая иностранцев. Хонда отмечает, что Япония не является участницей Венской конвенции о дорожном движении, поэтому её правила и знаки отличаются от международных стандартов. Мы хотели бы объяснить некоторые моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать нарушений правил по незнанию.



На выезде с улицы с односторонним движением стоит знак «Въезд транспортных средств запрещён». Хотя на большинстве таких улиц есть дополнительный знак «Кроме велосипедов», иностранцам будет трудно его прочитать



Знаки в Германии, Польше и Италии (сверху вниз). Они чётко указывают на то, что движение велосипедов разрешено (Фото AC)

Обратите внимание на особые исключения, касающиеся использования тротуаров

Основные принципы для велосипедов – это движение по проезжей части и движение по левой стороне, то есть движение осуществляется по самой левой стороне дороги, в том же направлении, что и автомобили.

Проезд велосипедов по тротуару разрешён только в местах, обозначенных как такие, где разрешён проезд, или когда это абсолютно необходимо по соображениям безопасности. Правило заключается в медленном движении по обочине тротуара (обычно со скоростью 6-8 км/ч или меньше). Пешеходы имеют приоритет, и использование велосипедного звонка для того, чтобы заставить пешеходов посторониться, является нарушением (штраф 3000 йен). То же самое относится к пешеходным переходам; безопаснее переходить их пешком, ведя велосипед рядом.



Вы можете ехать по тротуару, если на нём есть знак с изображением велосипеда на синем фоне или знак «Только для пешеходов» с оговоркой «и велосипедов» или «проезд на велосипеде разрешён»



Даже на специально отведённых велосипедно-пешеходных дорожках должны строго соблюдаться правила приоритета пешеходов и снижения скорости

В то время как в некоторых странах велосипедистам разрешается проезжать перекрёстки без остановки для проверки безопасности, в Японии действует правило, согласно которому велосипедисты должны полностью остановиться, если установлен знак «Стоп». Поскольку лобовые столкновения составляют 50% всех аварий с участием велосипедистов, несоблюдение требования полной остановки строго карается (штраф в размере 5000 йен).



Наиболее распространённый дорожный знак – «СТОП» (ИрасутоAC). Для удобства иностранцев всё чаще используется с переводом на английский язык. Если есть линия остановки, следует перед ней совершить полную остановку

При дорожной сигнализации, различающейся для пешеходов и транспортных средств, где зелёный свет для проезжей части и пешеходных переходов включается в разное время, вы должны следовать пешеходному сигналу, если вы находитесь на тротуаре, и сигналу для транспортных средств, если вы находитесь на проезжей части. Будьте внимательны, так как переезд по проезжей части вместе с пешеходами расценивается как проезд на красный свет.



При движении по проезжей части продолжайте движение только тогда, когда горит зелёный свет светофора для транспортных средств. При повороте налево будьте осторожны, чтобы не столкнуться с другими транспортными средствами (иллюстрация Сато Тадаси)



Дорожная сигнализация с раздельным указанием для пешеходов и транспортных средств приходится примерно 5% всех сигналов (Фото AC). К этому типу относятся, например, пешеходные переходы с пересекающимися полосами, при переходе которых по диагонали необходимо спешиться и вести велосипед рядом с собой

Также важно помнить о действующем в Японии правиле двухэтапного правого поворота для велосипедов. Оно заключается в том, что для правого поворота нужно проехать перекрёсток прямо, повернуть направо и дождаться зелёного согнала светофора, прежде чем продолжить движение. В некоторых странах перед поворотом направо нужно съехать на правую сторону дороги, но в Японии действует принцип двухэтапного правого поворота на перекрёстках. Даже если вы спешите, крутые правые повороты и пересечение перекрёстка по диагонали строго запрещены (штраф в размере 6000 йен).



При выполнении двухэтапного правого поворота нужно проехать перекрёсток прямо и дождаться, пока не загорится зелёный свет светофора в направлении вашего движения. Останавливаться следует так, чтобы не создавать помех для следующих за вами транспортных средств (иллюстрация Сато Тадаси)

Сейчас использование мобильного телефона во время езды на велосипеде считается опасным – так же, как и при управлении автомобилем. Разговор по телефону или пристальное рассматривание экрана могут закончиться «синим билетом» и штрафом в размере до 12 000 йен, а авария, произошедшая из-за использования смартфона, – «красным билетом». Если вам нужно поговорить по телефону или рассмотреть карту в приложении, всегда для этого следует останавливаться в безопасном месте.

Ещё одно нарушение, которое может привести к ещё более серьёзным авариям, – это вождение в нетрезвом состоянии. Это абсолютно недопустимое правонарушение, за которое выписывается «красный билет» и назначаются крайне суровые наказания, аналогичные тем, что предусмотрены для водителей. Отказ от прохождения теста на алкотестере, предлагаемого сотрудником полиции, также является серьёзным нарушением.



Даже при использовании держателя для смартфона не пользуйтесь телефоном и не смотрите в него во время вождения (PIXTA)

Какие последствия влечёт за собой получение «синего билета»?

По данным Национального полицейского агентства, в месяц после введения системы «синих билетов» по всей стране было выписано 2147 «синих» и 833 «красных билетов»(*3). При этом общее число арестов сократилось на 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество выданных предупреждений и инструкций увеличилось примерно на 35% и составило 135 855. По всей видимости, целью этой политики было сосредоточение внимания на нарушениях, которые могут привести к серьёзным авариям, и повышение осведомлённости о правилах дорожного движения.

В последнее время внимание общественности привлекли новостные сообщения о случаях мошенничества с «синими билетами», когда лица, выдающие себя за полицейских, обманом заставляли людей отдавать наличные деньги под видом штрафов. В действительности штрафы оплачиваются не сразу на месте, а в течение семи дней, начиная со следующего дня, в финансовом учреждении. Во время взыскания штрафов сотрудники проверяют личность нарушителя, сверяя документы, удостоверяющие личность, и связываясь с членами его семьи. Иностранные граждане должны знать, что им необходимо иметь при себе паспорт или вид на жительство.



Полицейские остановили велосипедиста, который едет с зонтом в руке. 1 апреля 2026 г., город Окаяма (Sanyo Shimbun/Kyodo)

В последнее время в Токио растёт число «особо определённых малых велосипедов с двигателем», куда входят и электросамокаты. Хотя это и разновидность мопеда, на них могут ездить лица старше 16 лет, и при этом не требуются водительские права. Сервисы проката велосипедов, которыми могут пользоваться в том числе иностранные туристы, предлагают модели, которым разрешено передвигаться по тротуарам. Такие малые транспортные средства удобны, но вместе с тем высокая частота нарушений правил дорожного движения с этим транспортом стала социальной проблемой. В 2024 году число задержаний превысило 40 000, в среднем 1,8 задержаний на транспортное средство, что значительно превышает показатель для велосипедов(*4).

В Японии борьба с ДТП продолжается уже более полувека. Давайте ездить на велосипедах безопасно, как следует изучив правила дорожного движения, которые служат для нашей защиты.



Самокат с максимальной скоростью 20 км/ч из класса «особо определённых малых велосипедов с двигателем». Он оснащён функцией переключения скоростей, и в режиме 6 км/ч на нём разрешено передвигаться по тротуарам

Руководство при написании статьи: Хонда Сатоси

Адвокат. Занимается вопросами корпоративного права в юридической фирме Torikai General Law Office. Ежедневно ездит на работу и обратно на велосипеде, преодолевая расстояние в 20 километров. В настоящее время пишет серию статей о правилах езды на велосипеде для журнала ENJOY SPORTS BICYCLE Велосипедной ассоциации.

Интервью, текст и фотографии (если не указано иное) – редакционный отдел Nippon.com

Иллюстрация к заголовку: Сато Тадаси