С апреля в Японии вводится новая система штрафов за нарушения правил дорожного движения велосипедистами

В связи с ростом числа ДТП с участием велосипедистов в апреле 2026 года вводится новая система штрафов за нарушения правил дорожного движения, совершённые велосипедистами.

Рост количества столкновений велосипедистов с пешеходами

В Японии за мелкие нарушения правил дорожного движения люди могут платить штрафы, чтобы избежать уголовного преследования. Эта система называется «синим билетом», поскольку уведомления о нарушениях печатаются на синей бумаге. С апреля она будет применяться и к велосипедистам в возрасте 16 лет и старше.

Согласно данным Национального полицейского агентства, основные нарушения и соответствующие штрафы для велосипедистов, подпадающих под действие системы «синих штрафных квитанций», перечислены ниже. Езда на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения является уголовным преступлением.

Основные нарушения и штрафы, связанные с ездой на велосипеде (с апреля 2026 г.)

Использование смартфона во время езды на велосипеде: 12 000 йен

Въезд на железнодорожный переезд при опущенных шлагбаумах: 7000 йен.

Проезд на красный свет: 6000 йен

Езда в неправильном направлении, езда по тротуарам и т. д.: 6000 йен

Езда на велосипеде с зонтом в руках: 5000 йен

Езда на велосипеде в наушниках: 5000 йен

Езда на велосипеде без фонаря: 5000 йен

Езда вдвоём на одном велосипеде, рядом друг с другом и т. д.: 3000 йен.

Когда велосипедисты едут по тротуару, сотрудники полиции обычно не выписывают штраф, а дают указания и предупреждают. Однако в случаях, когда велосипед движется быстро и либо пугает пешеходов, либо вынуждает их остановиться, или когда велосипедисты продолжают ехать по тротуару после предупреждения сотрудника полиции, может быть выписан штраф.

Введение штрафов связано с увеличением числа жалоб на велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения – например, когда они смотрят в смартфоны, используют наушники, едут по встречной полосе или игнорируют светофоры.

Количество ДТП с участием велосипедистов, повлёкших за собой гибель или травмы, увеличивалось три года подряд, начиная с 2021 года, превысив 70 000 случаев в 2023 году. В то время как общее число дорожно-транспортных происшествий ежегодно снижается, доля аварий с участием велосипедистов растёт, увеличившись на 23,2% в 2024 году. Кроме того, в 75% аварий с участием велосипедистов имело место нарушение правил дорожного движения со стороны велосипедиста.

За последние десять лет выросло количество столкновений с участием велосипедистов и пешеходов. Эту тенденцию определили такие факторы, как использование велосипедистами тротуаров, где ходят пешеходы, а также рост нарушений со стороны велосипедистов (например, проезд на красный свет или несоблюдение правил безопасной езды), и увеличение числа пожилых людей среди велосипедистов и пешеходов.

