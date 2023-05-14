Рост числа травм и смертельных случаев в ДТП с участием велосипедов в Японии: 69 985 случаев в 2022 году

Рост числа травм и смертельных случаев в ДТП с участием велосипедов в Японии: 69 985 случаев в 2022 годуОбщество
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Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей ежегодно снижается, и в результате среди ДТП растёт доля велосипедных аварий, которые составили 23,3% всех аварий, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.
При подсчёте учитываются те ДТП, в которых велосипедист был виновником либо потерпевшим в аварии. Случаи, когда в ДТП с обеих сторон участвуют велосипедисты, засчитываются как один случай ДТП. С 2012 года, когда в ДТП с участием велосипедов пострадал 132 051 человек, число таких случаев уменьшалось, достигнув 67 673 в 2020 году, однако оно стало расти в 2021 и 2022 годах.
Анализ несчастных случаев, произошедших за пять лет с 2018 по 2022 год, показывает, что наибольшее количество ДТП среди учащихся школ начальной, средней и старшей ступени, происходит в июне. Полицейское управление предполагает, что, когда дети и школьники начинают ходить в школу в апреле и начинают ездить в школу на велосипеде, со временем они к этому привыкают, у них снижается бдительность и они с большей вероятностью могут попасть в аварию.
Из 1985 погибших в ДТП около трёх четвертей приходится на аварии с участием других транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, велосипедов и т. д.). Около четверти были одиночными авариями. Примерно 60 % погибших имели травмы головы, а уровень смертности у тех, кто не использовал шлем (0,54 % от числа пострадавших) был примерно в 2,6 раза выше, чем среди тех, кто ехал в шлеме (0,21 %).
Фотография к заголовку: PIXTA
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