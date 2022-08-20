Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2022 году: самая низкая смертность в ДТП за полугодие за всю историю

Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2022 году: самая низкая смертность в ДТП за полугодие за всю историюОбщество
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За первое полугодие в ДТП погибло 652 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, что на 32 меньше, чем за тот же период прошлого года, их было 56,3% от общего числа погибших (на 0,8 пункта меньше, чем за тот же период прошлого года).
С 2014 года количество смертей в ДТП снижается девятый год подряд, но в последние годы важной причиной снижения, похоже, является самоизоляция из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Если посмотреть на количество смертей по видам передвижения, то мы увидим, что больше всего людей погибло при передвижении пешком (413 чел., 35,7%) во время езды на автомобиле (390, 33,7%), далее следуют мотоциклисты (195, 16,8%). 154 человека (13,3%) ехали на велосипеде. Передвигавшиеся пешком пожилые люди в возрасте 65 лет и старше примерно в половине случаев погибли, переходя дорогу за пределами пешеходных переходов.
Количество смертей с участием пожилых водителей в возрасте 75 лет и старше составило 162, увеличившись на 6 по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Коэффициент смертей в ДТП с участием пожилых водителей составил 2,7 на 100 тысяч людей, имеющих водительские права, это более чем вдвое превышает коэффициент в 1,1 у водителей более молодого возраста. В 28,3% случаев повлёкших смерть ДТП с участием пожилых водителей происшествие было связано с ошибками в управлении, из них в 14,5% (22 случая) – ошибки в управлении рулём, в 7,9% (12 случаев) водители перепутали педали газа и тормоза.
Количество смертельных ДТП с участием нетрезвых водителей составило 54, уменьшившись на 18 по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Фотография к заголовку: PIXTA
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