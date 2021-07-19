Пожилому водителю, обвиняемому в смертельной автомобильной аварии в Токио, грозит семилетний срок
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Токио, 15 июля (Jiji Press). Прокуратура потребовала приговорить бывшего высокопоставленного чиновника правительства Японии к семи годам тюремного заключения. 90-летний Иидзука Кодзо обвиняется в резонансной автокатастрофе со смертельным исходом, произошедшей в Токио в 2019 году.
В заявлении прокуроров, обнародованном во время судебного разбирательства по делу бывшего чиновника в Окружном суде Токио, говорится, что ошибка водителя при выполнении базовых действий по управлению автомобилем представляет собой грубую небрежность. Прокуратура требует максимального срока тюремного заключения за небрежное вождение, повлекшее за собой смерть или травму.
Автокатастрофа произошла в оживленном районе Икэбукуро токийского специального района Тосима в апреле 2019 года. Автомобиль Иидзуки Кодзо потерял управление, в результате чего погибли 31-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Еще девять человек получили ранения.
В своем заключительном выступлении сторона защиты утверждала, что Идзука Кодзо не виновен, поскольку авария была вызвана неисправностью автомобиля, а не поведением водителя. Суд должен вынести решение 2 сентября.
В прокуратуре заявили, что авария произошла из-за того, что пожилой мужчина по ошибке нажал на педаль газа вместо педали тормоза, и что его автомобиль был полностью исправен.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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