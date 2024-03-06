Япония введёт систему штрафов для велосипедистов, выдавая им «синий билет»

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press). Правительство Японии во вторник приняло законопроект о введении системы «синих билетов», позволяющей наказывать штрафами велосипедистов за незначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы избежать уголовного преследования.

Ожидается, что штрафы составят от 5000 до 12 000 йен, то есть столько же, сколько и за нарушение правил дорожного движения водителями мотороллеров.

Правительство внесёт законопроект о пересмотре закона о дорожном движении на нынешнюю сессию парламента. В случае принятия он вступит в силу через два года после опубликования.

Система «синих билетов» будет применяться примерно к 115 видам мелких нарушений правил дорожного движения со стороны велосипедистов, таких как игнорирование сигналов светофора и знаков остановки.

Около 20 видов злостных нарушений, таких как вождение в нетрезвом виде и нарушение правил вождения, по-прежнему будут подлежать уголовному наказанию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме