[Видео] Ансамбль воды, света и звука освещает залив Одайба: в Токио открылось крупнейшее в мире шоу фонтанов Tokyo Aqua Symphony

28 марта в Токио в приморском парке Одайба Кайхинкоэн (район Минато) открылся грандиозный фонтан Tokyo Aqua Symphony – масштабное сооружение, построенное правительством Токио с целью создания оживлённой атмосферы в этом районе. В этом видео представлено «водное искусство», которое привлекает внимание иностранных туристов днём и ночью.

Захватывающее зрелище, напоминающее водяной фейерверк

Tokyo Aqua Symphony, «Токийская водная симфония» – это водное шоу на фоне небоскрёбов города, включающее один из крупнейших в мире фонтанов высотой 150 метров и шириной 250 метров. Первые представления включали две темы: «Поиски дракона», где вода танцует под музыку Токийского столичного симфонического оркестра, и шоу, посвященное официальному цветку города – сакуре сорта Сомэй ёсино. 27 апреля в программу был добавлен «Канон» Пахельбеля, и шоу будет обновляться и изменяться в зависимости от сезона. Иностранные туристы, посещающие Одайбу, высоко оценили дневные представления, отметив, что они дарят освежающую возможность спастись от жары, а ночные представления позволяют испытать ощущения, какие бывают при виде фейерверков.



Огромный фонтан на фоне небоскрёбов как будто соперничает высотой с Токийской башней (фото Сёдзи Такэси)



150-метровый столб воды устремляется в небо (фото Сёдзи Такэси)

В дни с большим количеством посетителей представления проходят с 11:00 до 21:00, примерно по 10 минут развлекательной программы каждый час, кроме 16:00. Представления могут быть приостановлены из-за погодных условий или технического обслуживания, поэтому, пожалуйста, уточняйте информацию перед посещением. Расписание представлений смотрите на официальном сайте (на английском языке).

Самое известное место для обзора – смотровая площадка рядом со Статуей Свободы. Огромный фонтан, возвышающийся перед ней, и Радужный мост и Токийская башня на заднем плане создают гарантированно фотогеничный вид. Видом можно полюбоваться также из сферической смотровой комнаты «Хатитама» на 25-м этаже здания штаб-квартиры Fuji Television (FCG Building), а отель Hilton Tokyo Odaiba предлагает номера, где вы можете наслаждаться захватывающим видом в полном одиночестве. Кроме того, с началом круизов и появлением традиционных японских плавучих ресторанов якатабунэ, предлагающих виды с воды, появляется ещё больше способов полюбоваться видами Одайбы, и, похоже, этот район станет ещё более оживлённым.



Ночные круизы позволяют наблюдать за пейзажами вблизи (фото Сёдзи Такэси)

Видеосъемка и монтаж: Сёдзи Такэси

Текст подготовлен редакцией Nippon.com