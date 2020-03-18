100 лучших мест любования сакурой в Японии: берег реки Хинокинай (Акита)
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Город Какунодатэ известен как Маленький Киото северо-восточного региона Тохоку, здесь хорошо сохранились традиционные кварталы самурайских усадеб букэясики. «Плакучая» сидарэдзакура в этом районе, а также сакуры сомэй-ёсино вдоль 2-километрового участка берега реки Хинокинай вошли в список 100 лучших мест цветения сакуры в Японии.
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Плакучие вишни вдоль улицы величественных самурайских особняков родом из Киото; три саженца были частью приданого, который привела с собой невеста из столицы, когда она вышла замуж за местного феодала в XVII веке. Из 450 деревьев сидарэдзакура, которые в настоящее время растут в районе букэясики, 162 являются национальными памятниками природы.
Сакуры сомэй-ёсино у берегов реки Хинокинай посадили местные жители в 1934 году в ознаменование рождения наследного принца, сейчас – почётного императора Акихито. Весь город Какунодатэ оживает во время весеннего праздника сакуры.
Берег реки Хинокинай (Акита)
- Сорта: сомэи-ёсино (берег реки), сидарэдзакура (район букэясики)
- Количество деревьев: 400 вдоль берегов реки и 450 в районе букэясики
- Период цветения: с конца апреля до начала мая
- Часы работы: 24 часа.
- Вход свободный
- Адрес: Kakunodatemachi, Senboku-shi, Akita
- Вебсайт: Город Сэмбоку (на англ. яз.)
Другие ближайшие места любования сакурой
- Парк Мато (Акита)
Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация Тадзавако-Какунодатэ