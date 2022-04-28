Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Токива (преф. Ямагути)

Путеводительпо Японии

Парк Токива расположен у водохранилища Токива, построенного в XVII веке для ирригационных целей. В основанном в 1925 году обширном многоцелевом парке сегодня растёт 3200 деревьев сомэй ёсино и многих других сортов сакуры.

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