Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Макино (преф. Коти)

Путеводительпо Японии

Парк Макино назван в честь Макино Томитаро, уроженца Сакавы, которого считают отцом японской ботаники. Помимо сомэй ёсино, в парке есть множество других сортов цветущей сакуры, некоторые из которых, такие как оосимадзакура, сэндайядзакура и вакакиносакура, были идентифицированы самим Макино и получили свои названия от него.

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