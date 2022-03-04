Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Оги (преф. Сага)

Путеводительпо Японии

Нынешний парк Оги первоначально был садом Набэсимы Мотосигэ, правителя княжества Оги, жившего в начале XVII века. Считается, что именно при нём сад украсили деревьями сакуры сомэй ёсино, которых сейчас в парке насчитывается около 3000.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский