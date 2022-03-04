Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Оги (преф. Сага)

Культура Туризм

Нынешний парк Оги первоначально был садом Набэсимы Мотосигэ, правителя княжества Оги, жившего в начале XVII века. Считается, что именно при нём сад украсили деревьями сакуры сомэй ёсино, которых сейчас в парке насчитывается около 3000.
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Около 5000 бамбуковых фонарей со свечами создают в разгар сезона ханами неповторимый пейзаж, даря посетителям незабываемые впечатления от ночного любования цветами. Парк Оги известен не только великолепными цветущими вишнями, но и ранними летними азалиями, и светлячками. Ещё одна достопримечательность – гигантское 350-летнее хвойное дерево, крона которого сформирована в куб со стороной площадью 55 квадратных метров.

Парк Оги (преф. Сага)

Достопримечательности рядом с парком Оги

Фотография к заголовку: © город Оги

туризм сакура Сага