Японский древесный заяц: сокровище Всемирного природного наследия, обитающее на островах Амами-Осима

Острова Амами-Осима, Токуносима являются местом обитания большого количества эндемиков животных и птиц. Среди них – японский древесный заяц, которого даже называют «живой окаменелостью». Мы поделимся с вами особенностями его загадочной жизни, которую около сорока лет изучал фотограф, проживающий на острове Амами-Осима.

Удивительная встреча, изменившая мою жизнь

На японского древесного зайца стали обращать повышенное внимание в связи с визитом на остров Амами-Осима Герцога Эдинбургского Филиппа, президента Всемирного фонда Охраны природы. Целью визита Герцога в октябре 1984 года было увидеть японского древесного зайца. Как сообщали газеты того времени, Его Королевское Высочество вернулся на родину со словами: «Хотелось бы, чтобы условия обитания древнего зайца, необычного животного для всего мира, были сохранены». Именно тогда я впервые узнал о том, что в 1921 году заяц был первым животным, взятым под охрану японского государства.

Действительно ли японский древесный заяц – такое потрясающее животное? Мне захотелось непременно увидеть его своими глазами, и летом 1986 года я поехал на машине по лесной дороге. Ночью, вместе с членами моей семьи я около часа колесил по разбитой дороге, идущей по краю острова Амами-Осима. На середине лесной дороги я увидел нечто, напоминающее черного дьявола, его глаза сверкали красным светом. Я вышел из машины и медленно приблизился к нему: передо мной замер заяц коричневого цвета. До сих пор помню, как я неожиданно для себя закричал: Японский древесный заяц! – и по моей коже побежали мурашки. Это и вправду была удивительная встреча.

Жизнь, окутанная тайной

К тому моменту минуло шесть лет с тех пор, как я вернулся из Токио на Амами-Осима, никаких тем для съемки у меня не было вообще, я потерял уверенность в том, что смогу жить на родине, унылые будни тянулись чередой. Но с той летней встречи я начал регулярно ходить в лес, как будто стал одержим японским древесным зайцем.

В те времена существовало поверье, что в лесах Амами живет дух Кэммун и растут страшные ядовитые растения, бродить по лесу ночью – такое и представить себе было невозможно. Поговаривали, что по ночам на лесную дорогу выходит заяц темно-коричнего цвета с короткими лапами и ушами, который обитает в пещерах и земляных норах, но никаких экспедиций и исследований на эту тему практически не проводилось. Заяц вел ночной образ жизни, и подобные его особенности были окутаны тайной.

Я не владел ноухау фотосъемки животных и действовал наощупь. Я сказал себе: выбери делом своей жизни работу с целью узнать о японском древесном зайце, и когда я начал гнаться за ним, мне захотелось ближе приблизиться к особенностям его жизни. Через полгода после первой встречи, в декабре я, наконец, нашел его нору.

Я действовал путем проб и ошибок, и 9 января 1987 года мне впервые удалось сделать снимок зайца, вылезающего из норы. Увидев, как заяц вылезает из норы, я с большим энтузиазмом захотел узнать больше о его образе жизни. Из чего состоит его повседневная жизнь? Как зайцы выращивают свое потомство? – думал я и продвигался всё глубже и глубже в лес. В густом субтропическом лесу обитали различные животные и произрастали растения, характерные для разных времен года, передо мной разворачивался невиданный доселе мир.

Как я добился успеха, впервые в мире сделав снимок зайца, воспитывающего потомство

Подобное ежедневное хождение по лесу обострило мои пять органов чувств, и когда осенью 1996 года я обнаружил на лесном склоне стену, обмазанную землей, я сразу понял, что это нора японского древесного зайца, о которой мне рассказывали старожилы леса.

Стремясь сделать съемку воспитания потомства у японских древесных зайцев, окутанного тайной, я в течение двух месяцев продолжал снимать, ночуя в лесу. Мне удалось сделать серию снимков и раскрыть особенности их жизни.

По осени самка зайца роет нору, приспособленную для рождения детеныша, отличающуюся от своей собственной, рожает детеныша и закрывает вход в нору. Затем один раз в два дня она приходит по ночам и открывает закрытую нору. Детеныш выбегает из норы, как будто он ждал мать, и начинает пить материнское молоко. Это происходит где-то в течение 2 минут. После этого самка опять в течение где-то 20 минут тщательно заделывает вход в нору и возвращается в свою нору. Подобные действия она повторяет в течение 40 дней и затем возвращается к себе в нору вместе с подросшим детенышем.

В декабре 1998 года видео и фотоматериалы, знакомящие с реальными кадрами воспитания потомства японского древесного зайца, облетели весь мир. Благодаря этому остров Амами-Осима в одно мгновение стал известен всему миру. Впоследствии эти материалы были опубликованы во многих зарубежных медиа, таких как «Уайлд Лайф», «Нешнл Джеографикс» и др., а также в научных журналах в качестве международных публикаций.

Сумевшее выжить ценное животное

В 2021 году острова Амами-Осима и Токуносима вместе с островами Окинава и Ириомотэдзима были внесены в список Всемирного природного наследия. Когда я впервые встретился с японским древесным зайцем 36 лет тому назад, я и подумать не мог, что остров будет внесен в этот список. Я просто продолжал снимать изо всех сил, стремясь приблизиться к образу их жизни и передать облик богатых лесов как среды их обитания.

Когда-то давно леса Амами называли грошовыми, и их нещадно вырубали. Чтобы справиться с ядовитыми змеями, туда завезли мангустов, которых раньше на Амами не было. Было время, когда экологические системы острова находились в критическом состоянии. Однако несмотря на столь опрометчивое поведение людей японский древесный заяц, а также другие ценные представители фауны смогли худо-бедно сохранить свое существование. Теперь от нас зависит, насколько мы сможем создать будущее, в котором они смогут спокойно существовать, не так ли? Я был бы рад, если бы это желание можно было бы, пусть даже немного, передать посредством моих фотографий.

Японский древесный заяц (Лазающий заяц)

Наименование: Отряд: Зайцеобразные Семейство:Зайцевые Род: Лазающие зайцы Вид: Лазающий заяц

Отряд: Зайцеобразные Семейство:Зайцевые Род: Вид: Научное наименование: Pentalagus furnessi

Pentalagus furnessi Английское наименование: Amami rabitt

Amami rabitt Ареал обитания: острова Амами-Осима, Токуносима (префектура Кагосима)

острова Амами-Осима, Токуносима (префектура Кагосима) Размер: 41〜51см

41〜51см Вес: 1.3〜2.7 кг

1.3〜2.7 кг Мех: темно-коричневый

темно-коричневый Категория Красной книги Министерства экологии: Опасность вымирания типа IB (вид с высокой вероятностью вымирания в дикой природе)

Опасность вымирания типа IB (вид с высокой вероятностью вымирания в дикой природе) Примерное количество особей: от 10 024 до 34 429 шт. (Амами-Осима на 2021 г.); от 1525 до 4735 шт. (Токуносима на 2021 г.)

Фото, видео и текст – Хамада Футоси

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