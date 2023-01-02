Японский древесный заяц: сокровище Всемирного природного наследия, обитающее на островах Амами-Осима

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Острова Амами-Осима, Токуносима являются местом обитания большого количества эндемиков животных и птиц. Среди них – японский древесный заяц, которого даже называют «живой окаменелостью». Мы поделимся с вами особенностями его загадочной жизни, которую около сорока лет изучал фотограф, проживающий на острове Амами-Осима.
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Удивительная встреча, изменившая мою жизнь

На японского древесного зайца стали обращать повышенное внимание в связи с визитом на остров Амами-Осима Герцога Эдинбургского Филиппа, президента Всемирного фонда Охраны природы. Целью визита Герцога в октябре 1984 года было увидеть японского древесного зайца. Как сообщали газеты того времени, Его Королевское Высочество вернулся на родину со словами: «Хотелось бы, чтобы условия обитания древнего зайца, необычного животного для всего мира, были сохранены». Именно тогда я впервые узнал о том, что в 1921 году заяц был первым животным, взятым под охрану японского государства.

Действительно ли японский древесный заяц – такое потрясающее животное? Мне захотелось непременно увидеть его своими глазами, и летом 1986 года я поехал на машине по лесной дороге. Ночью, вместе с членами моей семьи я около часа колесил по разбитой дороге, идущей по краю острова Амами-Осима. На середине лесной дороги я увидел нечто, напоминающее черного дьявола, его глаза сверкали красным светом. Я вышел из машины и медленно приблизился к нему: передо мной замер заяц коричневого цвета. До сих пор помню, как я неожиданно для себя закричал: Японский древесный заяц! – и по моей коже побежали мурашки. Это и вправду была удивительная встреча.

Японский древесный заяц, смотрящий в объектив фотоаппарата

Японский древесный заяц, смотрящий в объектив фотоаппарата

Жизнь, окутанная тайной

К тому моменту минуло шесть лет с тех пор, как я вернулся из Токио на Амами-Осима, никаких тем для съемки у меня не было вообще, я потерял уверенность в том, что смогу жить на родине, унылые будни тянулись чередой. Но с той летней встречи я начал регулярно ходить в лес, как будто стал одержим японским древесным зайцем.

В те времена существовало поверье, что в лесах Амами живет дух Кэммун и растут страшные ядовитые растения, бродить по лесу ночью – такое и представить себе было невозможно. Поговаривали, что по ночам на лесную дорогу выходит заяц темно-коричнего цвета с короткими лапами и ушами, который обитает в пещерах и земляных норах, но никаких экспедиций и исследований на эту тему практически не проводилось. Заяц вел ночной образ жизни, и подобные его особенности были окутаны тайной.

Я не владел ноухау фотосъемки животных и действовал наощупь. Я сказал себе: выбери делом своей жизни работу с целью узнать о японском древесном зайце, и когда я начал гнаться за ним, мне захотелось ближе приблизиться к особенностям его жизни. Через полгода после первой встречи, в декабре я, наконец, нашел его нору.

Я действовал путем проб и ошибок, и 9 января 1987 года мне впервые удалось сделать снимок зайца, вылезающего из норы. Увидев, как заяц вылезает из норы, я с большим энтузиазмом захотел узнать больше о его образе жизни. Из чего состоит его повседневная жизнь? Как зайцы выращивают свое потомство? – думал я и продвигался всё глубже и глубже в лес. В густом субтропическом лесу обитали различные животные и произрастали растения, характерные для разных времен года, передо мной разворачивался невиданный доселе мир.

Японский древесный заяц перед своей норой в скале, которую я обнаружил в первый раз. Отсюда всё и началось. Стараясь изо всех сил, я совершал много ошибок, и это место надолго запомнилось мне как локация, где я впервые достиг успеха, фотографируя японского древесного зайца

Японский древесный заяц перед своей норой в скале, которую я обнаружил в первый раз. Отсюда всё и началось. Стараясь изо всех сил, я совершал много ошибок, и это место надолго запомнилось мне как локация, где я впервые достиг успеха, фотографируя японского древесного зайца

Как я добился успеха, впервые в мире сделав снимок зайца, воспитывающего потомство

Подобное ежедневное хождение по лесу обострило мои пять органов чувств, и когда осенью 1996 года я обнаружил на лесном склоне стену, обмазанную землей, я сразу понял, что это нора японского древесного зайца, о которой мне рассказывали старожилы леса.

Детеныш зайца в закрытой норе (в красном кружке) ждет в течение 48 часов, когда его мать, защищая его от ядовитых змей, откроет выход

Детеныш зайца в закрытой норе (в красном кружке) ждет в течение 48 часов, когда его мать, защищая его от ядовитых змей, откроет выход

Стремясь сделать съемку воспитания потомства у японских древесных зайцев, окутанного тайной, я в течение двух месяцев продолжал снимать, ночуя в лесу. Мне удалось сделать серию снимков и раскрыть особенности их жизни.

По осени самка зайца роет нору, приспособленную для рождения детеныша, отличающуюся от своей собственной, рожает детеныша и закрывает вход в нору. Затем один раз в два дня она приходит по ночам и открывает закрытую нору. Детеныш выбегает из норы, как будто он ждал мать, и начинает пить материнское молоко. Это происходит где-то в течение 2 минут. После этого самка опять в течение где-то 20 минут тщательно заделывает вход в нору и возвращается в свою нору. Подобные действия она повторяет в течение 40 дней и затем возвращается к себе в нору вместе с подросшим детенышем.

Самка, кормящая детеныша перед его норой. Нора - в районе одного метра глубиной, в ней есть пространство, устланное упавшей листвой, где самка рожает детеныша. Через некоторое время после родов самка заходит в нору покормить малыша, затем постепенно он сам начинает выходить из норы и питаться материнским молоком

Самка, кормящая детеныша перед его норой. Нора - в районе одного метра глубиной, в ней есть пространство, устланное упавшей листвой, где самка рожает детеныша. Через некоторое время после родов самка заходит в нору покормить малыша, затем постепенно он сам начинает выходить из норы и питаться материнским молоком

Зайчиха-мать проверяет перед детской норой, как обстоят дела у ее детеныша

Зайчиха-мать проверяет перед детской норой, как обстоят дела у ее детеныша

В декабре 1998 года видео и фотоматериалы, знакомящие с реальными кадрами воспитания потомства японского древесного зайца, облетели весь мир. Благодаря этому остров Амами-Осима в одно мгновение стал известен всему миру. Впоследствии эти материалы были опубликованы во многих зарубежных медиа, таких как «Уайлд Лайф», «Нешнл Джеографикс» и др., а также в научных журналах в качестве международных публикаций.

Детеныш зайца, ожидающий свою мать перед «детской норкой». По мере приближения времени покидания норы детеныш сам выходит из нее, прогуливается по близости, тренируясь в передвижениях по лесу. Удостоверившись в уровне усвоения данных навыков, зайчиха-мать приводит детеныша в свою норку

Детеныш зайца, ожидающий свою мать перед «детской норкой». По мере приближения времени покидания норы детеныш сам выходит из нее, прогуливается по близости, тренируясь в передвижениях по лесу. Удостоверившись в уровне усвоения данных навыков, зайчиха-мать приводит детеныша в свою норку

Сумевшее выжить ценное животное

В 2021 году острова Амами-Осима и Токуносима вместе с островами Окинава и Ириомотэдзима были внесены в список Всемирного природного наследия. Когда я впервые встретился с японским древесным зайцем 36 лет тому назад, я и подумать не мог, что остров будет внесен в этот список. Я просто продолжал снимать изо всех сил, стремясь приблизиться к образу их жизни и передать облик богатых лесов как среды их обитания.

Когда-то давно леса Амами называли грошовыми, и их нещадно вырубали. Чтобы справиться с ядовитыми змеями, туда завезли мангустов, которых раньше на Амами не было. Было время, когда экологические системы острова находились в критическом состоянии. Однако несмотря на столь опрометчивое поведение людей японский древесный заяц, а также другие ценные представители фауны смогли худо-бедно сохранить свое существование. Теперь от нас зависит, насколько мы сможем создать будущее, в котором они смогут спокойно существовать, не так ли? Я был бы рад, если бы это желание можно было бы, пусть даже немного, передать посредством моих фотографий.

Заяц, потягивающийся на площадке из мха. Обычно он всегда выглядит, как шар, но, заходя в нору, он распрямляется, чтобы протиснуться через узкий проход

Заяц, потягивающийся на площадке из мха. Обычно он всегда выглядит, как шар, но, заходя в нору, он распрямляется, чтобы протиснуться через узкий проход

Японский древесный заяц, отдыхающий на поляне

Японский древесный заяц, отдыхающий на поляне

Нора, использующая расщелину в скале

Нора, использующая расщелину в скале

Заяц, спускающийся по склону. У него большие и острые когти, видимо, это результат эволюции, как реакция на жизнь в лесах Амами, где много резких склонов

Заяц, спускающийся по склону. У него большие и острые когти, видимо, это результат эволюции, как реакция на жизнь в лесах Амами, где много резких склонов

Мать и детеныш щиплют траву на поляне

Мать и детеныш щиплют траву на поляне

Редкий вид с белой шерстью на кончиках лап, которого называют «в белых носочках». Почему рождаются такие зайцы, остается загадкой

Редкий вид с белой шерстью на кончиках лап, которого называют «в белых носочках». Почему рождаются такие зайцы, остается загадкой

Мать и детеныш у детской норы

Мать и детеныш у детской норы

Японский древесный заяц (Лазающий заяц)

  • Наименование: Отряд: Зайцеобразные Семейство:Зайцевые Род: Лазающие зайцы Вид: Лазающий заяц
  • Научное наименование: Pentalagus furnessi
  • Английское наименование: Amami rabitt
  • Ареал обитания: острова Амами-Осима, Токуносима (префектура Кагосима)
  • Размер: 41〜51см
  • Вес: 1.3〜2.7 кг
  • Мех: темно-коричневый
  • Категория Красной книги Министерства экологии: Опасность вымирания типа IB (вид с высокой вероятностью вымирания в дикой природе)
  • Примерное количество особей: от 10 024 до 34 429 шт. (Амами-Осима на 2021 г.); от 1525 до 4735 шт. (Токуносима на 2021 г.)

Фото, видео и текст – Хамада Футоси

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