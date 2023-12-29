Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

[Фото] Море – источник природных богатств

Общество Экология

Берега Хоккайдо, самого северного острова Японии, омываются водами Тихого океана, Японского и Охотского морей. Фотограф Мидзукоси Такэси живёт в восточной части Хоккайдо на берегу озера Куссяро. Несмотря на свои 85 лет, он продолжает путешествовать по острову, запечатлевая его ландшафты. Первая статья серии посвящена морям, омывающим Хоккайдо.
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Очертания Хоккайдо, самого северного острова Японии, на протяжении долгого времени оставалась неизвестны. Впервые Хоккайдо появился на карте мира в 1621 году благодаря приехавшему в Японию итальянскому священнику-иезуиту Иерониму де Анжелису (1567-1623). На этой карте Хоккайдо в три раза превосходил по величине главный остров Японии Хонсю и носил название «Эдзо».

Хоккайдо отделён от Хонсю проливом Цугару. Некоторые районы Хоккайдо расположены всего в 20 километрах от полуострова Симокита и полуострова Цугару на Хонсю, однако добраться на Хоккайдо было сложно – летом этому препятствовали частые туманы, зимой – северо-западный ветер с азиатского континента. Поэтому очертания Хоккайдо стали известны только в середине XIX века, после шести экспедиций под руководством исследователя и картографа Мацуура Такэсиро (1818-1888).

Дрейфующие льды

Хоккайдо окружён тремя морями – Японским морем, Охотским морем и Тихим океаном, каждое из которых имеет уникальные особенности.

В Японском море с юга на север протекает Цусимское течение. Оно влияет на зимние ветра и приносит обильные снегопады на западное побережье страны и в горные районы. Охотское море, омывающее северо-восток Хоккайдо, в зимне-весенний период превращается в бескрайнее белое поле из дрейфующего льда. В Тихом океане холодное течение Оясио, чёрное от многочисленного планктона, направляется на юг, привлекая огромные косяки лосося, сайры, сардин и других рыб.

Из этих трёх морей наиболее типичным для Хоккайдо, на мой взгляд, является Охотское море. Я живу на берегу озера Куссяро в 30 километрах от Охотского моря, поэтому обычно не ощущаю его присутствия за единственным исключением – каждый год при приближении дрейфующего льда к берегу острова температура воздуха резко падает. Куссяро – это глубокое кальдерное озеро, оно не замерзает быстро, но при приближении дрейфующего его поверхность начинает покрываться тонким льдом, превращаясь в белоснежное поле.

Дрейфующий лёд, прибитый ветром к берегу Охотского моря (© Мидзукоси Такэси)

Дрейфующий лёд, прибитый ветром к берегу Охотского моря (© Мидзукоси Такэси)

В последнее время в связи с глобальным потеплением Охотское море уже не замерзает полностью. Льда стало меньше, а период, в течение которого лёд находится возле берегов Хоккайдо – короче. Я живу на Хоккайдо 35 лет. 30-градусные морозы, раньше считавшиеся обычным явлением, теперь случаются редко. Зимы стали более комфортными, но мне грустно осознавать, что суровая природа острова постепенно исчезает.

Влияние реки Амур

Дрейфующие льды в районе 43 градусов северной широты, где расположено Охотское море, - весьма необычное явление. На той же самой широте находится Средиземноморье и американский город Бостон. С помощью научных исследований, спутниковых снимков и совместных проектов учёных из России и других стран удалось частично прояснить механизм возникновения льда.

Особенность Охотского моря заключается в том, что больше нигде в мире, включая южное полушарие, дрейфующие льды не достигают таких низких широт. Вероятно, это обусловлено топографией Охотского моря, а также влиянием реки Амур, протекающей через Сибирь и Дальний Восток России. Огромный объём воды, попадающей в Охотское море из реки Амур, становится основой для дрейфующего льда. Попробуйте льдину на вкус – и вы поймёте, что она состоит не из солёной морской воды, а из пресной. Однажды весной, возвращаясь из путешествия на озеро Байкал, я заехал в Хабаровск, а оттуда направился в окрестности устья реки Амур. Река оказалась настолько широкой, что я с трудом мог различить противоположный берег. Огромный поток воды, усиленный весенним таянием снегов, поразил меня до глубины души.

В ноябре слой пресной речной воды ищ Амура, расположенный над более солёной морской водой Охотского моря, начинает замерзать. По мере похолодания площадь замёрзшей поверхности постепенно расширяется. В конце января дрейфующие льды Охотского моря, подгоняемые северо-западным ветром, достигают берегов Хоккайдо.

Над серебристой неподвижной поверхностью из льда и снега царит тишина, но ранним утром и в часы заката на ней появляются живые существа, принесённые вместе со льдинами.

Восход солнца над дрейфующим льдом, обогнувшим полуостров Нэмуро и направляющимся на юг, в сторону Тихого океана (© Мидзукоси Такэси)

Восход солнца над дрейфующим льдом, обогнувшим полуостров Нэмуро и направляющимся на юг, в сторону Тихого океана (© Мидзукоси Такэси)

Фауна дрейфующих льдов

В Охотском море, помимо белоплечих орланов, орланов-белохвостов и других хищных птиц, зимуют тюлени и их родственники.

Здесь можно увидеть немногочисленных морских котиков, дальневосточную нерпу, рожающую малышей на дрейфующем льду, и полосатых тюленей. Дальневосточная нерпа обычно держится ближе к берегу, а полосатые тюлени чаще встречаются в открытом море. Скорее всего, это обусловлено разницей в потребляемом ими корме.

На мысе Киритаппу (Хоккайдо) всё чаще встречаются каланы (© Мидзукоси Такэси)

На мысе Киритаппу (Хоккайдо) всё чаще встречаются каланы (© Мидзукоси Такэси)

Пропитание этих и других представителей дикой фауны, включая исчезающие виды, обеспечивается благодаря фитопланктону, приносимому дрейфующим льдом. Фитопланктон служит пищей для зоопланктона и мелкой рыбы, которая привлекает минтай, кальмаров и других морских обитателей. Эта цепочка превращает Охотское море в одну из самых богатых экосистем в мире.

Разбитые волнами дрейфующие льдины (© Мидзукоси Такэси)

Разбитые волнами дрейфующие льдины (© Мидзукоси Такэси)

На побережье Хоккайдо со стороны Охотского моря мало утёсов и рифов, за исключением полуострова Сирэтоко, где гористая местность спускается к морю. Здесь много песчаных пляжей. Бесчисленные песчаные отмели и островки задерживают морскую воду, способствуя образованию прибрежных озёр с солоноватой водой – Куттяро, Сарома, Ноторо и Фурэн. Весной и осенью эта болотистая зона служит перевалочным пунктом для множества мигрирующих гусей и уток.

Вид на гору Рисири (остров Рисири) с топей Саробэцу на берегу Японского моря (© Мидзукоси Такэси)

Вид на гору Рисири (остров Рисири) с топей Саробэцу на берегу Японского моря (© Мидзукоси Такэси)

Выгоревшая на солнце морская трава контрастирует с водорослями на берегу полуострова Сирэтого (© Мидзукоси Такэси)

Выгоревшая на солнце морская трава контрастирует с водорослями на берегу полуострова Сирэтого (© Мидзукоси Такэси)

Дикая морская капуста комбу длиной более 3 метров во время отлива (© Мидзукоси Такэси)

Дикая морская капуста комбу длиной более 3 метров во время отлива (© Мидзукоси Такэси)

Чайки на берегу Охотского моря (© Мидзукоси Такэси)

Чайки на берегу Охотского моря (© Мидзукоси Такэси)

Японские зелёные голуби, пьющие морскую воду, мигрируют на Хоккайдо, чтобы выращивать птенцов в лесах на побережье Тихого океана (© Мидзукоси Такэси)

Японские зелёные голуби, пьющие морскую воду, мигрируют на Хоккайдо, чтобы выращивать птенцов в лесах на побережье Тихого океана (© Мидзукоси Такэси)

Лосось, плывущий на нерест вверх по течению из Охотского моря в реки Сирэтоко (© Мидзукоси Такэси)

Лосось, плывущий на нерест вверх по течению из Охотского моря в реки Сирэтоко (© Мидзукоси Такэси)

Горбуша пытается ускользнуть от бурого медведя (© Мидзукоси Такэси)

Горбуша пытается ускользнуть от бурого медведя (© Мидзукоси Такэси)

Радуга из морских брызг, поднимаемых сильным ветром в Охотском море (© Мидзукоси Такэси)

Радуга из морских брызг, поднимаемых сильным ветром в Охотском море (© Мидзукоси Такэси)

В восточной части Хоккайдо под влиянием холодных ветров над холодным течением Оясио часто появляются туманы (© Мидзукоси Такэси)

В восточной части Хоккайдо под влиянием холодных ветров над холодным течением Оясио часто появляются туманы (© Мидзукоси Такэси)

На мысе Эримо горы Хидака спускаются прямо в Тихий океан (© Мидзукоси Такэси)

На мысе Эримо горы Хидака спускаются прямо в Тихий океан (© Мидзукоси Такэси)

Белоснежный орлан в полёте над дрейфующими льдинами. Зимой половина мировой популяции белоснежного орлана собирается на Хоккайдо (© Мидзукоси Такэси)

Белоснежный орлан в полёте над дрейфующими льдинами. Зимой половина мировой популяции белоснежного орлана собирается на Хоккайдо (© Мидзукоси Такэси)

Текст и фотографии Мидзукоси Такэси

Фотография к заголовку: невероятное природное явление – сайра, выброшенная на берег озера Уторо. Наутро вся рыба исчезла, смытая волнами (© Мидзукоси Такэси)

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Мидзукоси Такэси
Изд-во «Хоккайдо симбун» 2022
ISBN: 978-4-86721-079-6

Хоккайдо сто лет назад, когда волки Эдзо свободно ходили по острову, был, несомненно, одним из красивейших мест в мире, о чем свидетельствуют фотографии из этой коллекции. Некоторые из этих фотографий представлены в статье. Половина из 180 фотографий альбома были сфотографированы в соответствии с концепцией, разработанной экспертом по физической географии и почётным профессором Университета Хоккайдо Оно Юго, который также предоставил научные комментарии.

Хоккайдо природа