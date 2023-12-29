[Фото] Море – источник природных богатств

Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

Берега Хоккайдо, самого северного острова Японии, омываются водами Тихого океана, Японского и Охотского морей. Фотограф Мидзукоси Такэси живёт в восточной части Хоккайдо на берегу озера Куссяро. Несмотря на свои 85 лет, он продолжает путешествовать по острову, запечатлевая его ландшафты. Первая статья серии посвящена морям, омывающим Хоккайдо.

Очертания Хоккайдо, самого северного острова Японии, на протяжении долгого времени оставалась неизвестны. Впервые Хоккайдо появился на карте мира в 1621 году благодаря приехавшему в Японию итальянскому священнику-иезуиту Иерониму де Анжелису (1567-1623). На этой карте Хоккайдо в три раза превосходил по величине главный остров Японии Хонсю и носил название «Эдзо».

Хоккайдо отделён от Хонсю проливом Цугару. Некоторые районы Хоккайдо расположены всего в 20 километрах от полуострова Симокита и полуострова Цугару на Хонсю, однако добраться на Хоккайдо было сложно – летом этому препятствовали частые туманы, зимой – северо-западный ветер с азиатского континента. Поэтому очертания Хоккайдо стали известны только в середине XIX века, после шести экспедиций под руководством исследователя и картографа Мацуура Такэсиро (1818-1888).

Дрейфующие льды

Хоккайдо окружён тремя морями – Японским морем, Охотским морем и Тихим океаном, каждое из которых имеет уникальные особенности.

В Японском море с юга на север протекает Цусимское течение. Оно влияет на зимние ветра и приносит обильные снегопады на западное побережье страны и в горные районы. Охотское море, омывающее северо-восток Хоккайдо, в зимне-весенний период превращается в бескрайнее белое поле из дрейфующего льда. В Тихом океане холодное течение Оясио, чёрное от многочисленного планктона, направляется на юг, привлекая огромные косяки лосося, сайры, сардин и других рыб.

Из этих трёх морей наиболее типичным для Хоккайдо, на мой взгляд, является Охотское море. Я живу на берегу озера Куссяро в 30 километрах от Охотского моря, поэтому обычно не ощущаю его присутствия за единственным исключением – каждый год при приближении дрейфующего льда к берегу острова температура воздуха резко падает. Куссяро – это глубокое кальдерное озеро, оно не замерзает быстро, но при приближении дрейфующего его поверхность начинает покрываться тонким льдом, превращаясь в белоснежное поле.

В последнее время в связи с глобальным потеплением Охотское море уже не замерзает полностью. Льда стало меньше, а период, в течение которого лёд находится возле берегов Хоккайдо – короче. Я живу на Хоккайдо 35 лет. 30-градусные морозы, раньше считавшиеся обычным явлением, теперь случаются редко. Зимы стали более комфортными, но мне грустно осознавать, что суровая природа острова постепенно исчезает.

Влияние реки Амур

Дрейфующие льды в районе 43 градусов северной широты, где расположено Охотское море, - весьма необычное явление. На той же самой широте находится Средиземноморье и американский город Бостон. С помощью научных исследований, спутниковых снимков и совместных проектов учёных из России и других стран удалось частично прояснить механизм возникновения льда.

Особенность Охотского моря заключается в том, что больше нигде в мире, включая южное полушарие, дрейфующие льды не достигают таких низких широт. Вероятно, это обусловлено топографией Охотского моря, а также влиянием реки Амур, протекающей через Сибирь и Дальний Восток России. Огромный объём воды, попадающей в Охотское море из реки Амур, становится основой для дрейфующего льда. Попробуйте льдину на вкус – и вы поймёте, что она состоит не из солёной морской воды, а из пресной. Однажды весной, возвращаясь из путешествия на озеро Байкал, я заехал в Хабаровск, а оттуда направился в окрестности устья реки Амур. Река оказалась настолько широкой, что я с трудом мог различить противоположный берег. Огромный поток воды, усиленный весенним таянием снегов, поразил меня до глубины души.

В ноябре слой пресной речной воды ищ Амура, расположенный над более солёной морской водой Охотского моря, начинает замерзать. По мере похолодания площадь замёрзшей поверхности постепенно расширяется. В конце января дрейфующие льды Охотского моря, подгоняемые северо-западным ветром, достигают берегов Хоккайдо.

Над серебристой неподвижной поверхностью из льда и снега царит тишина, но ранним утром и в часы заката на ней появляются живые существа, принесённые вместе со льдинами.

Фауна дрейфующих льдов

В Охотском море, помимо белоплечих орланов, орланов-белохвостов и других хищных птиц, зимуют тюлени и их родственники.

Здесь можно увидеть немногочисленных морских котиков, дальневосточную нерпу, рожающую малышей на дрейфующем льду, и полосатых тюленей. Дальневосточная нерпа обычно держится ближе к берегу, а полосатые тюлени чаще встречаются в открытом море. Скорее всего, это обусловлено разницей в потребляемом ими корме.

Пропитание этих и других представителей дикой фауны, включая исчезающие виды, обеспечивается благодаря фитопланктону, приносимому дрейфующим льдом. Фитопланктон служит пищей для зоопланктона и мелкой рыбы, которая привлекает минтай, кальмаров и других морских обитателей. Эта цепочка превращает Охотское море в одну из самых богатых экосистем в мире.

На побережье Хоккайдо со стороны Охотского моря мало утёсов и рифов, за исключением полуострова Сирэтоко, где гористая местность спускается к морю. Здесь много песчаных пляжей. Бесчисленные песчаные отмели и островки задерживают морскую воду, способствуя образованию прибрежных озёр с солоноватой водой – Куттяро, Сарома, Ноторо и Фурэн. Весной и осенью эта болотистая зона служит перевалочным пунктом для множества мигрирующих гусей и уток.

Текст и фотографии Мидзукоси Такэси

Фотография к заголовку: невероятное природное явление – сайра, выброшенная на берег озера Уторо. Наутро вся рыба исчезла, смытая волнами (© Мидзукоси Такэси)

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