Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

[Фото] Животные Хоккайдо в естественной среде обитания

Экология Туризм

На этих снимках животные Хоккайдо – медведи, совы, журавли и олени – предстают во всём своём великолепии. Из-за большой глубины пролива Цугару, отделяющего Хоккайдо от Хонсю, природа северного острова заметно отличается от природы остальной Японии.
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Природа Хоккайдо разительно отличается от природы главного японского острова Хонсю, расположенного южнее. Во время последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, уровень моря понизился примерно на 100 метров, и район мыса Соя, самой северной точки Хоккайдо, стал частью сухопутного моста, по которому животные с Евразийского континента проникали на остров. Сегодня пролив Цугару, отделяющий Хоккайдо от Хонсю, достигает 400 метров в глубину, а течение в нём очень сильное. Это помешало животным перебраться на Хонсю, поэтому многие виды, обитающие на Хоккайдо, встречаются только в этом регионе. Эта зоогеографическая граница получила название «линия Блэкистона» – в честь английского натуралиста Томаса Блэкистона (1832–1891), первым обратившего внимание на этот феномен.

Всеядный бурый медведь

В Японии обитают два вида медведей: азиатский чёрный медведь к югу от линии Блэкистона и бурый медведь к северу от неё. Бурые медведи всеядны. Около 90% их рациона составляет растительная пища, однако они также ловят лосося и форель, поднимающихся по рекам на нерест, поедают муравьёв и других насекомых, а также охотятся на животных, в том числе на эдзоских пятнистых оленей, численность которых в последние годы заметно выросла. Накопив достаточно жира, медведи впадают в зимнюю спячку, а самки в это время рожают в берлогах одного или двух медвежат. В апреле, когда сходит снег, медвежата выходят из берлоги и остаются с матерью на протяжении первого года жизни. Пережив вместе с матерью ещё одну зимнюю спячку, следующей весной медвежата покидают её и начинают самостоятельную жизнь.

Играющие медвежата (© Мидзукоси Такэси)

Играющие медвежата (© Мидзукоси Такэси)

Медведица с медвежатами высматривает лосося и форель (© Мидзукоси Такэси)

Медведица с медвежатами высматривает лосося и форель (© Мидзукоси Такэси)

Сегодня бурые медведи обитают только на Хоккайдо, однако их ископаемые останки находят и на Хонсю. Масуда Рюити, профессор Университета Хоккайдо, специалист по зоогеографии, проанализировал ДНК бурых медведей Хоккайдо и выделил три генетические линии Хоккайдо: южную, восточную и центрально-северную. Южная линия Хоккайдо близка к ископаемым бурым медведям, останки которых были найдены на Хонсю. Хотя прямых доказательств пока нет, предполагается, что её представители тысячи лет назад проникли в Японию с Корейского полуострова через Цусимский пролив, а затем пересекли линию Блэкистона и достигли Хоккайдо.

Сам я никогда не видел бурых медведей южной линии Хоккайдо, однако слышал, что по размерам и характеру они несколько отличаются от своих сородичей из восточной и северной частей острова. Понимание того, что сегодня можно проследить путь древних медведей вплоть до их миграции с Евразийского континента, придаёт научным исследованиям особое романтическое измерение.

Мирно дремлющий бурый медведь (© Мидзукоси Такэси)

Мирно дремлющий бурый медведь (© Мидзукоси Такэси)

Совы Хоккайдо

На Хоккайдо обитает несколько видов сов – от широко распространённых эдзоских неясытей, ушастых сов и восточных совок до редко встречающихся полярных сов и филинов.

Эдзоская неясыть зимой (© Мидзукоси Такэси)

Эдзоская неясыть зимой (© Мидзукоси Такэси)

Размах крыльев рыбного филина Блэкистона, обитающего только на Хоккайдо и имеющего статус государственного памятника природы Японии, достигает почти двух метров. Эта величественная птица, крупнейшая сова Японии, почитается коренным народом айнов как котан кор камуй – божество, оберегающее деревню.

Однажды мне довелось встретить пару рыбных филинов Блэкистона в небольшой горной долине на полуострове Сирэтоко. Я с теплотой вспоминаю, как, вернувшись в палатку после захода солнца, погрузился в глубокий сон под убаюкивающие голоса филинов, звучавшие для меня словно колыбельная.

Рыбный филин Блэкистона дремлет днём на ветке (© Мидзукоси Такэси)

Рыбный филин Блэкистона дремлет днём на ветке (© Мидзукоси Такэси)

Приближаясь к добыче, совы летят бесшумно. Даже огромный рыбный филин Блэкистона беззвучно скользит в ночном небе (© Мидзукоси Такэси)

Приближаясь к добыче, совы летят бесшумно. Даже огромный рыбный филин Блэкистона беззвучно скользит в ночном небе (© Мидзукоси Такэси)

Рыбный филин Блэкистона вонзает когти в форель (© Мидзукоси Такэси)

Рыбный филин Блэкистона вонзает когти в форель (© Мидзукоси Такэси)

Японский журавль – один из самых ярких символов Хоккайдо. Хотя в период Эдо (1603–1868) японских журавлей можно было изредка встретить даже на Хонсю, в начале XX века этот вид считался вымершим. Однако в 1924 году в труднодоступных уголках болот Кусиро было обнаружено около десятка журавлей. Благодаря успешным природоохранным мерам сегодня японских журавлей время от времени можно увидеть и за пределами восточного Хоккайдо. За столетие, прошедшее с момента повторного обнаружения этих птиц, их численность выросла до 1927 особей по состоянию на январь 2025 года.

Японский журавль парит высоко в небе (© Мидзукоси Такэси)

Японский журавль парит высоко в небе (© Мидзукоси Такэси)

Семья японских журавлей на заснеженном поле (© Мидзукоси Такэси)

Семья японских журавлей на заснеженном поле (© Мидзукоси Такэси)

Брачный танец журавлей. Брачный период у этих птиц наступает каждый год примерно в феврале (© Мидзукоси Такэси)

Брачный танец журавлей. Брачный период у этих птиц наступает каждый год примерно в феврале (© Мидзукоси Такэси)

На языке айнов эдзоский пятнистый олень называется юк. Это слово, означающее «дичь» или «мясо», свидетельствует о том, что эти олени служили айнам источником пищи. После сильных снегопадов в период Мэйдзи (1868–1912) виду угрожало исчезновение, однако в последние годы, благодаря расширению травянистых угодий, численность стад резко выросла. Сегодня, однако, увеличение их популяции создаёт новые проблемы: олени становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, а также наносят ущерб сельскому хозяйству, вытаптывая и поедая посевы.

Пятнистые олени под полной луной (© Мидзукоси Такэси)

Пятнистые олени под полной луной (© Мидзукоси Такэси)

Пятнистые олени мчатся по замёрзшей поверхности озера Фурэн (© Мидзукоси Такэси)

Пятнистые олени мчатся по замёрзшей поверхности озера Фурэн (© Мидзукоси Такэси)

Пятнистые олени добывают траву из-под снега (© Мидзукоси Такэси)

Пятнистые олени добывают траву из-под снега (© Мидзукоси Такэси)

Лебеди на озере Куссяро зимой (© Мидзукоси Такэси)

Лебеди на озере Куссяро зимой (© Мидзукоси Такэси)

Лебеди зимним утром (© Мидзукоси Такэси)

Лебеди зимним утром (© Мидзукоси Такэси)

Северные пищухи обитают в горных каменистых районах, таких как хребты Дайсэцу и Хидака (© Мидзукоси Такэси)

Северные пищухи обитают в горных каменистых районах, таких как хребты Дайсэцу и Хидака (© Мидзукоси Такэси)

Эдзоский волк когда-то обитал в лесах и болотах Хоккайдо, но в период Мэйдзи был истреблён человеком. Сегодня, встречаясь с величественными животными Хоккайдо в их естественной среде обитания, я вновь осознаю, что каждый вид уникален и незаменим.

Фотография к заголовку: бурый медведь, ловящий горбушу (© Мидзукоси Такэси)

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«Природа Айну мосир глазами волков» (Аину мосири: ооками га мита хоккайдо)

Мидзукоси Такэси
Изд-во «Хоккайдо симбун» 2022
ISBN: 978-4-86721-079-6

Хоккайдо сто лет назад, когда волки Эдзо свободно ходили по острову, был, несомненно, одним из красивейших мест в мире, о чем свидетельствуют фотографии из этой коллекции. Некоторые из этих фотографий представлены в статье. Половина из 180 фотографий альбома были сфотографированы в соответствии с концепцией, разработанной экспертом по физической географии и почётным профессором Университета Хоккайдо Оно Юго, который также предоставил научные комментарии.

Хоккайдо фотография животные