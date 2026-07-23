[Фото] Животные Хоккайдо в естественной среде обитания

Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

На этих снимках животные Хоккайдо – медведи, совы, журавли и олени – предстают во всём своём великолепии. Из-за большой глубины пролива Цугару, отделяющего Хоккайдо от Хонсю, природа северного острова заметно отличается от природы остальной Японии.

Природа Хоккайдо разительно отличается от природы главного японского острова Хонсю, расположенного южнее. Во время последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, уровень моря понизился примерно на 100 метров, и район мыса Соя, самой северной точки Хоккайдо, стал частью сухопутного моста, по которому животные с Евразийского континента проникали на остров. Сегодня пролив Цугару, отделяющий Хоккайдо от Хонсю, достигает 400 метров в глубину, а течение в нём очень сильное. Это помешало животным перебраться на Хонсю, поэтому многие виды, обитающие на Хоккайдо, встречаются только в этом регионе. Эта зоогеографическая граница получила название «линия Блэкистона» – в честь английского натуралиста Томаса Блэкистона (1832–1891), первым обратившего внимание на этот феномен.

Всеядный бурый медведь

В Японии обитают два вида медведей: азиатский чёрный медведь к югу от линии Блэкистона и бурый медведь к северу от неё. Бурые медведи всеядны. Около 90% их рациона составляет растительная пища, однако они также ловят лосося и форель, поднимающихся по рекам на нерест, поедают муравьёв и других насекомых, а также охотятся на животных, в том числе на эдзоских пятнистых оленей, численность которых в последние годы заметно выросла. Накопив достаточно жира, медведи впадают в зимнюю спячку, а самки в это время рожают в берлогах одного или двух медвежат. В апреле, когда сходит снег, медвежата выходят из берлоги и остаются с матерью на протяжении первого года жизни. Пережив вместе с матерью ещё одну зимнюю спячку, следующей весной медвежата покидают её и начинают самостоятельную жизнь.

Сегодня бурые медведи обитают только на Хоккайдо, однако их ископаемые останки находят и на Хонсю. Масуда Рюити, профессор Университета Хоккайдо, специалист по зоогеографии, проанализировал ДНК бурых медведей Хоккайдо и выделил три генетические линии Хоккайдо: южную, восточную и центрально-северную. Южная линия Хоккайдо близка к ископаемым бурым медведям, останки которых были найдены на Хонсю. Хотя прямых доказательств пока нет, предполагается, что её представители тысячи лет назад проникли в Японию с Корейского полуострова через Цусимский пролив, а затем пересекли линию Блэкистона и достигли Хоккайдо.

Сам я никогда не видел бурых медведей южной линии Хоккайдо, однако слышал, что по размерам и характеру они несколько отличаются от своих сородичей из восточной и северной частей острова. Понимание того, что сегодня можно проследить путь древних медведей вплоть до их миграции с Евразийского континента, придаёт научным исследованиям особое романтическое измерение.

Совы Хоккайдо

На Хоккайдо обитает несколько видов сов – от широко распространённых эдзоских неясытей, ушастых сов и восточных совок до редко встречающихся полярных сов и филинов.

Размах крыльев рыбного филина Блэкистона, обитающего только на Хоккайдо и имеющего статус государственного памятника природы Японии, достигает почти двух метров. Эта величественная птица, крупнейшая сова Японии, почитается коренным народом айнов как котан кор камуй – божество, оберегающее деревню.

Однажды мне довелось встретить пару рыбных филинов Блэкистона в небольшой горной долине на полуострове Сирэтоко. Я с теплотой вспоминаю, как, вернувшись в палатку после захода солнца, погрузился в глубокий сон под убаюкивающие голоса филинов, звучавшие для меня словно колыбельная.

Японский журавль – один из самых ярких символов Хоккайдо. Хотя в период Эдо (1603–1868) японских журавлей можно было изредка встретить даже на Хонсю, в начале XX века этот вид считался вымершим. Однако в 1924 году в труднодоступных уголках болот Кусиро было обнаружено около десятка журавлей. Благодаря успешным природоохранным мерам сегодня японских журавлей время от времени можно увидеть и за пределами восточного Хоккайдо. За столетие, прошедшее с момента повторного обнаружения этих птиц, их численность выросла до 1927 особей по состоянию на январь 2025 года.

На языке айнов эдзоский пятнистый олень называется юк. Это слово, означающее «дичь» или «мясо», свидетельствует о том, что эти олени служили айнам источником пищи. После сильных снегопадов в период Мэйдзи (1868–1912) виду угрожало исчезновение, однако в последние годы, благодаря расширению травянистых угодий, численность стад резко выросла. Сегодня, однако, увеличение их популяции создаёт новые проблемы: олени становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, а также наносят ущерб сельскому хозяйству, вытаптывая и поедая посевы.

Эдзоский волк когда-то обитал в лесах и болотах Хоккайдо, но в период Мэйдзи был истреблён человеком. Сегодня, встречаясь с величественными животными Хоккайдо в их естественной среде обитания, я вновь осознаю, что каждый вид уникален и незаменим.

Фотография к заголовку: бурый медведь, ловящий горбушу (© Мидзукоси Такэси)

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