[Фото] Сезонные контрасты флоры Хоккайдо в фотоработах Мидзукоси Такэси

Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

Всемирно известному фотографу гор Мидзукоси Такэси уже 88 лет, но он по-прежнему верен своему призванию. Его снимки раскрывают перед нами удивительное богатство и сезонное многообразие флоры Хоккайдо.

Остров Хоккайдо отделён от главного острова Хонсю проливом Цугару. По нему проходит линия Блэкистона, названная в честь английского натуралиста Томаса Блэкистона, который в 1860-е годы несколько лет прожил в Хакодатэ. Линия служит границей распространения фауны, однако не влияет на деление растительного мира.

Буковые деревья, характерные для широколиственных лесов умеренного климатического пояса, широко распространены в регионе Тохоку (остров Хонсю) и в южной части Хоккайдо. В 1928 году буковый лес Утасай в посёлке Куромацунай, расположенном между Хакодатэ и Саппоро, получил статус национального памятника природы как самый северный естественный ареал произрастания бука. Впоследствии в верховьях реки Сираи, в 8 километрах севернее Утасай, была обнаружена ещё одна первобытная буковая роща. А дицентра иноземная, признанная королева высокогорной флоры, встречается не только в Северных Альпах на острове Хонсю, но и на в горном массиве Дайсэцудзан, на высокогорье полуострова Сирэтоко и в других горах Хоккайдо. Ареал обитания этих растений обусловлен множеством факторов, включая среднемесячную температуру, уровень осадков и состав почв, а также тесно связан с геологической историей региона.

Смешанный лес

Леса Хоккайдо формировались под воздействием масштабных геологических процессов и колебаний климата. Изучение ископаемых остатков и древней пыльцы показало, что в древние времена на Хоккайдо преобладали субтропические леса. На смену ледниковому периоду пришло резкое потепление климата, и около 6 000 лет назад на Хоккайдо появились современные смешанные леса. Хвойные породы представлены деревьями сибирской тайги, а лиственные – видами, характерными для Хонсю и южных регионов. Курчавый дуб мидзунара, японский багрянник, липа, вяз, маньчжурский ясень и другие лиственные породы соседствуют с сахалинской пихтой, аянской елью и елью Глена. Такой тип лесных массивов – одна из главных особенностей природы Хоккайдо.

Богатство северной флоры

Курильский бамбук саза, образующий густой подлесок – ещё одна яркая примета лесов Хоккайдо. В полумраке тенистых массивов, куда не пробиваются солнечные лучи, он образует непроходимые заросли. Из-за это семена аянской ели и других крупных пород могут укореняться только на стволах упавших деревьев. Подобные специфические условия сформировали уникальное природное разнообразие лесов Хоккайдо.

По берегам рек и озёр встречаются заболоченные леса с рощами ольхи и ивы, а в долинах горных ручьёв растут японский багрянник, ясень и вязы. Благодаря обилию вулканов на Хоккайдо много зон с вулканической почвой. Здесь растёт зубчатый дуб, на протяжении всей зимы сохраняющий на ветках крупные жёлтые листья. В прибрежных районах Токати и Томакомаи густые дубовые рощи заглушают шум морского прибоя. После оползней и пожаров на опустошённой земле первой появляется берёза. Её элегантная белоснежная кора ассоциируется с северной природой и высокогорьями.

Цветущий рай летом и безжизненное царство зимой

Больше всего на Хоккайдо меня привлекает альпийская растительность. В горах на большой высоте встречаются береза Эрмана и рябина.

Когда преодолеваешь рубеж, где проходит граница леса, крупные породы деревьев сменяются низким кедровым стлаником высотой около метра. В этой зоне крайне суровый климат, однако в руслах ручьёв, где даже летом остаётся снег, распускаются альпийские цветы. В горах Дайсэцудзан встречается куропаточья трава, произрастающая в Арктике и других северных районах. Это растение служит напоминанием о далёких временах, когда сюда доходили ледники. Летом альпийская тундра, покрытая мхами, лишайниками и карликовыми кустарниками, на короткое время превращается в цветущий рай, но зимой здесь воцаряется белоснежный мир, беспощадный ко всему живому. Такие сезонные контрасты и уникальные пейзажи – неиссякаемый источник вдохновения.

Фотоальбом Мидзукоси Такэси «Земля айну: Хоккайдо глазами волка» (издательство «Хоккайдо Симбун», формат В4, 204 страницы, цена 6 050 иен) содержит 180 фотографий, снятых в разных уголках Хоккайдо в течение полувека (1972 – 2022). Названием книги автор хотел передать своё восхищение природой Хоккайдо – края, который наверняка был самым красивым уголком на планете сто лет назад, когда здесь ещё водился японский волк. Фотографии снабжены научными комментариями Оно Юго, почётного профессора университета Хоккайдо, специалиста в сфере физической географии. В серии тематических статей «Природа Хоккайдо на фотографиях Мидзукоси Такэси», написанной при сотрудничестве с издательством «Хоккайдо Симбун», мы рассказываем о некоторых работах из этого фотоальбома.

Фотографии и текст статьи: Мидзукоси Такэси

Фотография к заголовку: двойная белая радуга над границей леса с зарослями кедрового стланника