Величественная природа Хоккайдо в объективе Мидзукоси Такэси

[Фото] Сезонные контрасты флоры Хоккайдо в фотоработах Мидзукоси Такэси

Общество Экология Туризм

Всемирно известному фотографу гор Мидзукоси Такэси уже 88 лет, но он по-прежнему верен своему призванию. Его снимки раскрывают перед нами удивительное богатство и сезонное многообразие флоры Хоккайдо.
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Остров Хоккайдо отделён от главного острова Хонсю проливом Цугару. По нему проходит линия Блэкистона, названная в честь английского натуралиста Томаса Блэкистона, который в 1860-е годы несколько лет прожил в Хакодатэ. Линия служит границей распространения фауны, однако не влияет на деление растительного мира.

Молодая зелень в июне

Молодая зелень в июне

Буковые деревья, характерные для широколиственных лесов умеренного климатического пояса, широко распространены в регионе Тохоку (остров Хонсю) и в южной части Хоккайдо. В 1928 году буковый лес Утасай в посёлке Куромацунай, расположенном между Хакодатэ и Саппоро, получил статус национального памятника природы как самый северный естественный ареал произрастания бука. Впоследствии в верховьях реки Сираи, в 8 километрах севернее Утасай, была обнаружена ещё одна первобытная буковая роща. А дицентра иноземная, признанная королева высокогорной флоры, встречается не только в Северных Альпах на острове Хонсю, но и на в горном массиве Дайсэцудзан, на высокогорье полуострова Сирэтоко и в других горах Хоккайдо. Ареал обитания этих растений обусловлен множеством факторов, включая среднемесячную температуру, уровень осадков и состав почв, а также тесно связан с геологической историей региона.

Смешанный лес

Леса Хоккайдо формировались под воздействием масштабных геологических процессов и колебаний климата. Изучение ископаемых остатков и древней пыльцы показало, что в древние времена на Хоккайдо преобладали субтропические леса. На смену ледниковому периоду пришло резкое потепление климата, и около 6 000 лет назад на Хоккайдо появились современные смешанные леса. Хвойные породы представлены деревьями сибирской тайги, а лиственные – видами, характерными для Хонсю и южных регионов. Курчавый дуб мидзунара, японский багрянник, липа, вяз, маньчжурский ясень и другие лиственные породы соседствуют с сахалинской пихтой, аянской елью и елью Глена. Такой тип лесных массивов – одна из главных особенностей природы Хоккайдо.

Смешанный лес, покрывающий горный массив Дайсэцудзан

Смешанный лес, покрывающий горный массив Дайсэцудзан

Богатство северной флоры

Курильский бамбук саза, образующий густой подлесок – ещё одна яркая примета лесов Хоккайдо. В полумраке тенистых массивов, куда не пробиваются солнечные лучи, он образует непроходимые заросли. Из-за это семена аянской ели и других крупных пород могут укореняться только на стволах упавших деревьев. Подобные специфические условия сформировали уникальное природное разнообразие лесов Хоккайдо.

Лизихитон камчатский распускается сразу после таяния снегов

Лизихитон камчатский распускается сразу после таяния снегов

Лилейники в парке диких цветов Косимидзу на территории национального парка Абасири расцветают в середине июня

Лилейники в парке диких цветов Косимидзу на территории национального парка Абасири расцветают в середине июня

Лесной ковёр из цветущих триллиумов и ветрениц

Лесной ковёр из цветущих триллиумов и ветрениц

По берегам рек и озёр встречаются заболоченные леса с рощами ольхи и ивы, а в долинах горных ручьёв растут японский багрянник, ясень и вязы. Благодаря обилию вулканов на Хоккайдо много зон с вулканической почвой. Здесь растёт зубчатый дуб, на протяжении всей зимы сохраняющий на ветках крупные жёлтые листья. В прибрежных районах Токати и Томакомаи густые дубовые рощи заглушают шум морского прибоя. После оползней и пожаров на опустошённой земле первой появляется берёза. Её элегантная белоснежная кора ассоциируется с северной природой и высокогорьями.

Цветущая сиверсия

Цветущая сиверсия

Пушистые семена отцветшей сиверсии

Пушистые семена отцветшей сиверсии

Алые листья сиверсии осенью

Алые листья сиверсии осенью

Лимонная вешенка на валежнике. Грибной сезон начинается на Хоккайдо в сентябре

Лимонная вешенка на валежнике. Грибной сезон начинается на Хоккайдо в сентябре

Стрекоза, попавшая в ловушку насекомоядной росянки

Стрекоза, попавшая в ловушку насекомоядной росянки

Алая рябина, жёлтая листва вербы и берёзы Эрмана и зелёные кроны кедрового стланика расцвечивают осенними красками склоны горного массива Дайсэцудзан

Алая рябина, жёлтая листва вербы и берёзы Эрмана и зелёные кроны кедрового стланика расцвечивают осенними красками склоны горного массива Дайсэцудзан

Цветущий рай летом и безжизненное царство зимой

Больше всего на Хоккайдо меня привлекает альпийская растительность. В горах на большой высоте встречаются береза Эрмана и рябина.

Берёза Эрмана на границе леса в горах

Берёза Эрмана на границе леса в горах

Когда преодолеваешь рубеж, где проходит граница леса, крупные породы деревьев сменяются низким кедровым стлаником высотой около метра. В этой зоне крайне суровый климат, однако в руслах ручьёв, где даже летом остаётся снег, распускаются альпийские цветы. В горах Дайсэцудзан встречается куропаточья трава, произрастающая в Арктике и других северных районах. Это растение служит напоминанием о далёких временах, когда сюда доходили ледники. Летом альпийская тундра, покрытая мхами, лишайниками и карликовыми кустарниками, на короткое время превращается в цветущий рай, но зимой здесь воцаряется белоснежный мир, беспощадный ко всему живому. Такие сезонные контрасты и уникальные пейзажи – неиссякаемый источник вдохновения.

Сквозь снег пробиваются ярко-зелёные стебли хвоща

Сквозь снег пробиваются ярко-зелёные стебли хвоща

Уже в середине ноября горы в восточной части Хоккайдо покрываются плотным снежным покровом

Уже в середине ноября горы в восточной части Хоккайдо покрываются плотным снежным покровом

Фотоальбом Мидзукоси Такэси «Земля айну: Хоккайдо глазами волка» (издательство «Хоккайдо Симбун», формат В4, 204 страницы, цена 6 050 иен) содержит 180 фотографий, снятых в разных уголках Хоккайдо в течение полувека (1972 – 2022). Названием книги автор хотел передать своё восхищение природой Хоккайдо – края, который наверняка был самым красивым уголком на планете сто лет назад, когда здесь ещё водился японский волк. Фотографии снабжены научными комментариями Оно Юго, почётного профессора университета Хоккайдо, специалиста в сфере физической географии. В серии тематических статей «Природа Хоккайдо на фотографиях Мидзукоси Такэси», написанной при сотрудничестве с издательством «Хоккайдо Симбун», мы рассказываем о некоторых работах из этого фотоальбома.

Фотографии и текст статьи: Мидзукоси Такэси

Фотография к заголовку: двойная белая радуга над границей леса с зарослями кедрового стланника

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