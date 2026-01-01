[Фото] Последние лошади Юрури: пейзажи необитаемого острова возле Хоккайдо, где живут дикие лошади

В Японии есть небольшой остров, где живут только дикие лошади. Он называется Юрури и расположен очень близко к полуострову Нэмуро, самой восточной точке Хоккайдо. Высаживаться на остров разрешено только исследователям. В год Лошади фотограф Окада Ацуси, посвятивший свою фотографическую работу запечатлению жизни выносливых диких лошадей, выживающих в суровых условиях севера, делится своими работами.

Вместе – теплее

Зимой на острове постоянно царит мороз. На заснеженных лугах лошади сбиваются в тесную группу, выдыхая белый пар. В ветреные дни они спускаются в долины, чтобы спастись от холода, а солнечные дни проводят в тишине на заснеженных равнинах. Снежный покров никогда не бывает слишком толстым, и лошади легко раскапывают карликовый бамбук, который служит их основным кормом.

Почти вся береговая линия острова, простирающаяся примерно на восемь километров, состоит из скал, а равнины покрывают луга. Лошади разучились реагировать на людей, которых видят очень редко: они не подходят, выпрашивая еду, и не убегают. Они просто спокойно наблюдают.

Ближайший к Юрури рыболовецкий порт на Хоккайдо находится в 2,6 километрах. Оттуда Юрури кажется длинным и плоским, словно тонкий диск, покоящийся на воде. Однако с весны до конца лета, когда почти ежедневно образуется морской туман, остров исчезает из виду, и он заслуженно получил прозвище «остров-призрак».

Окада получил разрешение на посещение острова в конце лета 2011 года после почти двух лет переговоров с муниципалитетом Нэмуро и другими сторонами. Его доставили туда на небольшой местной лодке, предназначенной для сбора гигантских съедобных водорослей комбу – важного продукта морского промысла Хоккайдо. На острове он обнаружил лошадей, живущих на полной свободе, ни от чего и ни от кого не зависящих.

Сети конских троп ветвятся, как прожилки листьев

На острове нет ни дорог, ни домов. Единственное сооружение на этом изолированном острове – маяк Юрурисима, расположенный почти в центре острова. Луч света от маяка, пронзающий ночную тьму, обладает поэтическим очарованием. Временами Окада ориентировался по этому лучу и лунному свету, когда искал группы лошадей ночью, а потом вместе с ними встречал рассвет.

При взгляде сверху видно, что поверхность острова испещрена сложной сетью линий, напоминающей прожилки листьев. Это тропы, которые лошади проложили в траве, в основном вокруг маяка, во время своих многолетних странствий.

Весной, когда снег тает, зимняя шерсть лошадей спадает, уступая место короткой, блестящей летней шерсти. Лошади чистят друг друга, потираясь телами. Считается, что такое поведение способствует уходу за собой и укрепляет доверие между лошадьми.

Весной, когда тает снег, начинается линька. Зимняя шерсть спадает и уступает место новой, короткой и блестящей. Лошади собираются вместе и трутся друг о друга. Считается, что такие действия, помимо взаимной помощи при линьке, помогают укреплять связи между лошадьми в табуне.

С приходом весны из-под снега появляются и полевые цветы. Внимательный наблюдатель обнаружит у своих ног некоторые исчезающие виды растений – наземные орхидеи, такие как ятиран (Malaxis paludosa) и токисо (Pogonia japonica), а также вересковые растения, такие как химэцуру кокэмомо (Vaccinium microcarpum), с неброскими цветами.

Лошади как исчезающее наследие индустриализации

Лошади на острове Юрури являются потомками улучшенных рабочих лошадей, известных как «японский кусиро», для которых характерны крепкие ноги, мощная грудь и развитая мускулатура. В начале XX века правительство придавало большое значение лошадям как ключевому компоненту военной и промышленной мощи. Фермеры на востоке Хоккайдо вывели новые разновидности, скрещивая хоккайдскую породу досанко с западными породами. В результате удалось получить превосходную лошадь «японский кусиро», происходящую в том числе от французских першеронов, но умеренных размеров, что облегчало для японцев работу с ними. Она сыграла важную роль в развитии Хоккайдо и транспортировке припасов на поле боя. Это была первая порода лошадей, выведенная по инициативе правительства того времени. Таким образом, лошади Юрури являются живым свидетельством тесной связи, существовавшей между японской промышленностью и лошадьми.



Слева вверху: лошадь, работающая на прибрежной ферме на Хоккайдо (фотографию сделал Ямамото Масами в конце XX века); слева внизу: табун лошадей на острове Юрури; справа: один из пожилых жеребцов на острове Юрури (две последние фотографии сделал Сато Сэйитиро из города Нэмуро)

Когда-то остров использовался как база для добычи водорослей. В период его расцвета здесь насчитывалось около 10 банъя, то есть рыбацких хижин. Лошади были необходимы для жизни на острове, поскольку они не только перевозили тяжёлые листья комбу к сушильным площадкам на верхнем плато острова, но и использовались для транспортировки провизии для рыбаков и топлива для маяка. Первую лошадь завезли на остров около 1950 года.

Однако со временем волна модернизации, вызванная «экономическим чудом» Японии, достигла полуострова Нэмуро, и стало проще подготавливать землю для сушильных площадок на самом Хоккайдо. Постепенно рыбаки, работавшие на Юрури, перебрались на главный остров. Последний житель острова окончательно покинул его в 1971 году, оставив несколько лошадей, которые размножались естественным путём, пока их популяция не достигла 30 особей.

Таким образом, Юрури стал конным заповедником. Там они ели в изобилии растущий карликовый бамбук кормового сорта айнумиякодзаса, один из любимых лошадьми видов, и утоляли жажду из нескольких небольших ручьёв с кристально чистой водой. На острове существовали идеальные условия для свободной жизни лошадей. В последующие годы некоторые из бывших обитателей острова время от времени возвращались, чтобы ухаживать за лошадьми и проверять их численность, но из-за старения населения это становилось всё сложнее. В 2006 году Юрури официально перестал быть «естественным пастбищем для свободного выпаса», и все жеребцы были вывезены с острова, чтобы предотвратить дальнейшее размножение. Таким образом, судьба табунов, теперь состоящих исключительно из кобыл, была предрешена, и они были обречены на постепенное исчезновение.

В 2011 году, когда Окада впервые посетил этот остров, там паслось двенадцать кобыл. К 2013 году их число сократилось до десяти, а годом позже – до пяти. К 2025 году осталось всего две кобылы, родившиеся и выросшие на острове. Когда-нибудь и они умрут.

Скромные полевые цветы торфяных болот

Когда мы достигаем верхнего плато этого обрывистого острова, пейзаж, который открывается перед нашими глазами в своей изысканной красоте и оригинальности, выглядит как материализовавшийся сон. Ощущение рая создают не только дикие лошади, свободно пасущиеся без вмешательства человека. Этому эффекту способствуют и полевые цветы, которые украшают луг своими яркими красками.

Слышали ли вы об «эффекте цветочного сада»? Так называют процесс, при котором в местах, где лошади и другие травоядные животные питаются длинностебельными травами, короткостебельные виды растений, например, некоторые лилии или орхидеи, получают лучший доступ к солнечному свету и обильно размножаются. Именно это произошло в Юрури, где с приближением лета зелёный луговой ковёр усеян бесчисленным множеством маленьких нежных цветов.

Также происходит очень загадочное явление. Некоторые виды, которые обычно дают цветы нежно-фиолетового оттенка, на Юрури могут производить ешё и полностью белые цветы. Это происходит с лилиями, такими как татигибоси (Hosta sieboldii), орхидеями, такими как хакусантидори (Dactylorhiza aristata), геранью, такой как эдзофуро (Geranium yesoense), колокольчатым, таким как цуриганэниндзин (Adenophora triphylla), мятным растениям, таким как уцубогуса (Prunella vulgaris), и бобовым, таким как кусафудзи (Vicia cracca).

Окутанный туманом остров

Весной и летом остров часто окутывает очень плотный морской туман, создаваемый тёплыми и влажными воздушными массами из тихоокеанского антициклона, которые встречаются с холодными водами течения Тисима (Оясио).

В самом сердце этого острова с его прохладным, влажным климатом разлагающаяся растительность образует большое количество торфа, формируя обширное высокогорное болото. Подобные природные образования можно найти в горных районах центральной Японии, таких как Одзэгахара, но здесь мы находимся всего в 30-40 метрах над уровнем моря. В этой уникальной среде обитает 24 вида растений, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе цветковое растение киёсисо (Saxifraga bracteata) и упомянутые ранее токисо и ятиран.

Для лошадей, живущих на острове Юрури, вода с этой высокогорной пустоши поистине является «водой жизни». Накапливающаяся в торфяном болоте вода вытекает ручьями, из которых пьют четвероногие животные. Таково хрупкое природное равновесие, без которого остров Юрури не был бы таким, как есть, и здесь не могли бы жить лошади. И в наши дни остров часто скрывают туманы, растения здесь цветут красивыми маленькими цветами, на которые некому смотреть, а лошади тихо дремлют.

Юрури, «Остров бакланов»

Мелодичное название «Юрури» на языке айну означает «остров бакланов». В 1963 году правительство префектуры Хоккайдо объявило этот остров природным памятником. С тех пор его природная среда находится под особой защитой, последовательно получив статус охраняемой природной территории Хоккайдо (1976) и заповедника дикой природы (1982). В 2001 году он также был включен в список 500 водно-болотных угодий Министерства окружающей среды. Благодаря такой защите природы острова доступ туда в настоящее время в принципе запрещён. Главная причина запрета – наличие на острове колоний редких морских птиц.

Одним из самых известных видов является кэймафури, очковая кайра (Cepphus carbo). У неё всё тело чёрное, за исключением белых колец вокруг глаз, что придаёт ей очень очаровательный вид. Также здесь обитает этопирика, хохлатый тупик (Fratercula cirrhata) с большим ярким оранжевым клювом и чёрным оперением. Это очень редкая птица, но несколько пар были обнаружены на острове Юрури и соседнем острове Моюрури.

Когда морской туман рассеивается, на остров приходит короткая осень. Луга окрашиваются в охристый цвет, а полевые цветы начинают увядать. Лошади отращивают зимнюю шерсть, которая защитит их от суровой зимней погоды.

Окада бесчисленное количество раз пересекал эти равнины в поисках табуна лошадей. Они одна за другой исчезают. Наблюдая за их уходом, он сопровождал их до самого конца и запечатлел на своих фотографиях свет этой угасающей жизни. Время, проведенное с этими «вымирающими существами», принесло ему немало печали, и увиденное заставило его осознать эфемерность жизни, но в то же время показало всю её хрупкость и красоту.

Предки последних лошадей Юрури поддерживали жизнь жителей самой восточной окраины Японии в суровые послевоенные годы. Теперь их потомки стали жертвами перемен и обречены на вымирание.

Примечание редактора: летом 2025 года на острове Юрури ещё жили две лошади, родившиеся и выросшие там, а также две лошади, завезённые в 2018 году.

Фотография к заголовку: Дикие лошади, живущие на острове Юрури восточнее Хоккайдо (предоставил Окада Ацуси, февраль 2019 г.)