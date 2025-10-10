Водоросли комбу: важный ингредиент японской кухни, обладающий насыщенным вкусом умами

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Комбу – важнейший ингредиент японской кухни, который используют для придания насыщенного вкуса бульонам и супам.

Богатые минералами водоросли

Считается, что в Японии комбу употребляли в пищу ещё с периода Дзёмон (ок. 10 000–300 гг. до н. э.), но самые ранние упоминания об этих водорослях относятся к периоду Нара (710-794). Они являются неотъемлемым ингредиентом супов даси и придают вкус умами многим японским блюдам. Кроме того, комбу богаты минералами, витаминами группы B и пищевыми волокнами.

В Японии можно приобрести как природные, так и культивируемые комбу, более 90% которых производится на Хоккайдо. Их собирают с лета по осень и сушат перед отправкой потребителям. Комбу цукудани, ламинария, томлёная в солено-сладком соусе, является популярной начинкой для рисовых лепёшек о-нигири.

Когда в 1908 году профессор Императорского университета Токио Икэда Кикунаэ определил «умами» как один из основных вкусов, он обнаружил, что этот вкус обусловлен глутаминовой кислотой, содержащейся в комбу.



(© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме