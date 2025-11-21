Корпоративная поддержка изучения японского языка в префектуре Айти

Обучение иностранцев японскому языку

Префектура Айти, один из центров японской промышленности, стала домом для многих иностранных рабочих. Понимая необходимость обучения их детей японскому языку, власти и представители бизнеса вместе ищут новые подходы, которые помогут молодым людям приобрести навыки общения, необходимые для успешной жизни в Японии.

Учебные помещения и преподаватели

В пять часов вечера школьники направляются к общежитию компании NGK Insulators, одному их ведущих производителей керамики в городе Комаки, префектура Айти. Большинство из них – дети бразильского и филиппинского происхождения, проживающие в Комаки. Они приходят на занятия японским языком, которые ведут волонтёры, среди которых есть и сотрудники NGK Insulators.

Дети занимаются индивидуально в зависимости от уровня владения японским языком. Им помогают осваивать японский для начинающих и выполнять школьные задания. Семиклассница Аюми Мияти, родители которой родом из Бразилии, дома говорит по-португальски и свободно владеет английским. Она начала учить японский язык несколько лет назад. «Мне нравятся занятия, – говорит она. – Теперь я лучше понимаю школьные уроки на японском». Аюми постепенно совершенствует свой японский и мечтает о том, чтобы стать хирургом и работать в Японии.

Другая тринадцатилетняя ученица, Айми Фукухара – дочь бразильца и матери японско-бразильского происхождения. Уже четыре года она посещает занятия по японскому языку и говорит, что они помогают ей разобраться в том, что остаётся непонятным на школьных уроках. В будущем Айми мечтает стать фотомоделью.



Айми Фукухара (слева) и Аюми Мияти – ученицы курсов японского языка компании NGK Insulators (© Танака Кэйтаро)

В Комаки бесплатные занятия проводятся группой поддержки обучения Ishiki Cosmos Support (далее – Cosmos Support) по вечерам два раза в неделю в конференц-зале общежития NGK Insulators. Среди преподавателей есть и сотрудники NGK Insulators, которые занимаются этим на добровольной основе. Операционные расходы, включая стоимость учебных материалов, частично покрываются коммерческими организациями префектуры – редкий пример сотрудничества государственного и частного секторов в деле обучения японскому языку детей, родившихся за границей.



Общежитие NGK Insulators (слева) и учебные материалы, хранящиеся в комнате, отведённой для занятий (© Танака Кэйтаро)

Улучшение условий учёбы

Поскольку регион Токай с центром в префектуре Айти является промышленным сердцем страны, местные производители рассматривают иностранных работников как ценный трудовой ресурс. Многие приезжают в Японию по рабочим визам и селятся здесь вместе со своими семьями. Однако дети в таких семьях нередко недостаточно владеют японским языком и испытывают трудности в школе.

Согласно опросу, проведённому в 2023 году Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, около 58 000 иностранных школьников нуждаются в обучении японскому языку. Почти 12 000 из них живут в префектуре Айти – это самый высокий показатель по стране. Если не учитывать занятия по японскому языку, проводимые в университетах и других учебных заведениях, по всей стране работает около 2000 классов, где японский преподаётся как иностранный. Эти занятия часто проводятся в арендованных общественных залах и частных помещениях. Найти подходящую площадку бывает непросто, а учебные материалы приходится перевозить с одного места на другое.

Сначала Рэйко Хирасака руководила частной школой каллиграфии в Комаки, где также обучала детей-иностранцев японскому письму. Со временем о заботливой и внимательной учительнице стало известно, и всё больше учеников приходили к ней на занятия, и 27 лет назад решила полностью посвятить себя преподаванию японского языка и открыла языковую школу в помещении компании своего мужа. Однако комната была тесной, и привлечь преподавателей было непросто. Всё изменилось, когда компания NGK Insulators предоставила новые помещения. «Теперь у нас в шесть раз больше места. Сотрудники компании добровольно помогают в качестве репетиторов, а обстановка в классе стала гораздо комфортнее для занятий. Мы также можем хранить учебные материалы прямо здесь, так что это идеальное место для нас», – говорит она.



Хирасака Рэйко возглавляет Центр поддержки обучения Ishiki Cosmos. Помимо занятий в помещении NGK Insulators, в дневное время Центр предлагает помощь детям-иностранцам в возрасте от 12 до 15 лет, которые не посещают школу (© Танака Кэйтаро)

Цифры как стимул

Префектура Айти в сотрудничестве с частным сектором предлагает курсы японского языка с 2008 года. Три организации – Ассоциация работодателей Айти, Экономическая федерация Центральной Японии и Федерация торгово-промышленных палат префектуры Айти – совместно с префектурой создали фонд, который уже 18 лет оказывает финансовую поддержку программам обучения японскому языку.

Однако за это время число детей, нуждающихся в изучении японского языка, продолжало расти, поскольку все больше иностранных рабочих приезжало в регион Токай. Генеральный директор Ассоциации работодателей Айти Ивахара Акихико вспоминает, как был поражён, узнав из опроса Министерства образования 2021 года, что около 11 000 школьников в префектуре, больше, чем где-либо ещё в стране, нуждались в обучении японскому языку. Хотя в Токио работает наибольшее число иностранных граждан в целом, именно в Айти больше детей, которым требуется освоить японский язык. «Эта цифра показала, что возможности Айти по преподаванию японского языка не поспевают за ростом числа иностранцев», – говорит он.



Ивахара Акихико из Ассоциации работодателей Айти подчёркивает необходимость улучшения доступа школьников-иностранцев к изучению японского языка (© Танака Кэйтаро)

В 2022 году между чиновниками префектуры и бизнес-сообществом началась дискуссия о том, как создать более эффективную систему. Обсуждались такие вопросы, как недостаточная поддержка детей-иностранцев при изучении японского языка, преклонный возраст преподавателей, нехватка волонтёров и трудности с поддержанием стабильной работы классов.

В дополнение к постоянной финансовой поддержке программы, было решено, что участвующие компании будут предоставлять помещения и сотрудников для проведения занятий, а также организуют подготовку волонтёров-преподавателей. Кроме местных органов власти и деловых объединений, к участию призвали также университеты и неправительственные организации.

Корпорации берут инициативу в свои руки

Первой компанией, предложившей прямую поддержку, стала NGK Insulators, которая уже некоторое время рассматривала такую возможность. Для проведения занятий из нескольких возможных вариантов в Комаки была выбрана Cosmos Support.

Мориваки Такахиро, руководитель группы по социальным инициативам в отделе общих дел NGK Insulators, объясняет решение корпорации: «В компаниях нашей группы на краткосрочной основе трудоустроено около 500 иностранных работников. Мы искали способы поддержать их семьи и начали оказывать поддержку их детям в порядке эксперимента. Мы надеялись, что, овладев японским языком, они смогут в будущем работать в Японии или станут своеобразными послами доброй воли между Японией и странами своего происхождения. Языковая поддержка включает в себя три уровня: японский для базового общения, повседневный японский и японский, ориентированный на школьную программу. Мы считаем, что нужно обучать детей японскому языку, чтобы они могли успешно учиться, сдавать вступительные экзамены и находить работу в будущем. Мы выбрали Cosmos Support в качестве партнёра, потому что видим особую ценность в преподавания японского языка, ориентированного на школьную программу».



«Мы рассматривали возможность поддержки обучения иностранных детей с 2019 года», – говорит Мориваки Такахиро из NGK Insulators (© Танака Кэйтаро)

В ноябре 2023 года компания NGK Insulators открыла класс японского языка в рекреационном центре для сотрудников в городе Ханда, где находится её филиал. Другие крупные производители в префектуре также рассматривают возможность запуска подобных программ.



Стенд с фотографиями детей на занятиях и во время классных мероприятий (© Танака Кэйтаро)

Поиск новых помощников

В префектуре Айти также работают над тем, чтобы увеличить число преподавателей японского языка. В 2022 году здесь начала действовать уникальная услуга по подбору волонтёров, желающих преподавать японский как иностранный. Волонтёры, набранные из компаний-участниц, проходят базовое обучение методике преподавания и собеседование с организаторами языковых классов, нуждающихся в добровольцах.

С 2022 года такие мероприятия проводились пять раз, в них приняли участие 188 потенциальных волонтёров из 29 компаний и представители 37 языковых классов, ищущих преподавателей. Ивахара из Ассоциации работодателей Айти отмечает: «Многие новые волонтёры – женщины. Некоторые становятся волонтёрами, чтобы отплатить за доброту, проявленную к ним, когда они жили со своими мужьями или родителями, работавшими за границей». Кроме того, планируется расширить набор волонтёров из некоммерческих организаций и университетов.

Опрос тех, кто участвовал в мероприятиях по подбору волонтёров, показал, что 70% респондентов уже начали преподавать японский язык на добровольной основе или вскоре планируют это сделать. «Такого рода встречи начинают приносить результаты, значит три года нашей работы не прошли даром», – говорит Ивахара.

Проблемы выявляются и решаются шаг за шагом. В регионе формируется новая среда, где компании, нанимающие иностранных работников, поддерживают их детей в обучении японскому языку. Хотя инициативы, реализуемые префектурой Айти, все ещё находятся в стадии становления, эта перспективная модель развития языкового образования для иностранных детей привлекает всё больше внимания.

Фотография к заголовку: Урок японского языка в общежитии завода NGK Insulators в Комаки, префектура Айти (© Танака Кэйтаро)