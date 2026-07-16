Информационные технологии как ключевой элемент обучения иностранных учащихся в японских школах

Обучение иностранцев японскому языку

В последнее время информационные технологии всё активнее внедряются в практику обучения японскому языку иностранных учащихся. На фоне растущего миграционного потока применение ИТ становится перспективным решением проблемы дефицита квалифицированных преподавателей.

Онлайн-уроки японского языка как решение проблемы дефицита кадров в Фукуоке



Онлайн-урок японского языка для иностранных учеников в рамках пилотного проекта Комитета по образованию Фукуоки (предоставил Танака Кэйтаро)

Информационные технологии обеспечивают эффективное решение проблемы дефицита преподавателей японского языка как иностранного. На фоне стремительного роста числа детей иностранного происхождения Комитет по образованию Фукуоки организовал онлайн-уроки японского языка, транслируемые из базовой школы пилотного проекта. Это позволяет организовать языковую подготовку даже в тех учебных заведениях, где отсутствуют штатные преподаватели.

Преимущество подобного формата заключается в поддержании стабильно высокого уровня преподавания японского языка без создания специальной инфраструктуры в каждой школе. Дистанционное обучение способствует ликвидации межрегионального неравенства. В то же время сохраняется ряд проблем – в частности, необходимость удерживать внимание детей, делающих первые шаги в освоении японского языка.

Обучающее приложение для планшета «Сурара нихонго»



Экран приложения «Сурара нихонго» для изучения разговорного японского языка. Внизу экрана отображается перевод на кхмерский язык (предоставлено компанией «Сурара нэтто»)

Информационные технологии открывают новые возможности для создания учебных материалов. Приложение для планшета «Сурара нихонго» создано для детей, которые практически не владеют японским языком. Программа разработана под руководством экспертов в области преподавания японского как иностранного. Обучающий курс состоит из анимированных диалогов, озвученных профессиональными актёрами. Аудио- и видеоконтент облегчает понимание новых слов и выражений, делая процесс обучения увлекательным даже на начальном этапе.

Степень владения языком зависит от возраста ребёнка и длительности его пребывания в Японии, поэтому групповое обучение часто не приносит желаемого результата. В приложении искусственный интеллект подбирает учащемуся задания в соответствии с уровнем его подготовки, а для эффективного усвоения материала предусмотрено повторение пройденного и задания с опережением. Преподаватели школ могут использовать приложение в качестве вспомогательного пособия, обеспечивающего индивидуальный подход в рамках ограниченного учебного времени.

В ближайшее время планируется выход статьи о приложении «Сурара нихонго».

Электронные дневники «E-Tra ното» как канал связи между школой и родителями



Электронный дневник «E-Tra ното» на экране компьютера. При выборе необходимого действия генерируется стандартное сообщение (предоставил приглашённый адъюнкт-профессор университета Уцуномия Вакабаяси Хидэки)

Информационные технологии не только стали частью учебного процесса, но и играют важную роль в обеспечении связи между родителями и школой. Сегодня в 160 школах Японии используется мультиязычный электронный дневник «E-Tra ното» («Дневник с хорошим переводом»). Он помогает родителям, не владеющим японским языком, оперативно узнавать о школьных новостях. Дневник был разработан крупной полиграфической компанией по проекту Вакабаяси Хидэки, приглашённого адъюнкт-профессора университета Уцуномия.

Электронный дневник работает следующим образом: преподаватель вводит информацию на японском языке, выбирая нужные формулировки из базы, содержащей 500 стандартных фраз и слов, а родители получают готовое сообщение в переводе на родной язык.

Если родители-иностранцы не будут своевременно получать информацию о домашних заданиях, школьных мероприятиях, собеседованиях с преподавателем, необходимых учебных принадлежностях или правилах уведомления о пропуске занятий, это неизбежно повлияет на образовательный процесс и школьную жизнь ребёнка. Электронный дневник «E-Tra ното» налаживает коммуникацию между школой и семьёй и повышает уровень доверия родителей к образовательному учреждению

В ближайшее время планируется выход статьи об электронном дневнике «E-Tra ното».

Информационные технологии как база для создания качественной образовательной среды для иностранных учащихся

Проводимые в Фукуоке онлайн-уроки японского языка компенсируют нехватку преподавателей японского как иностранного и помогают поддерживать единый уровень обучения. Приложение «Сурара нихонго» обеспечивает индивидуальный подход в изучении японского языка в соответствии с уровнем пользователя, а электронный дневник «E-Tra ното» устраняет языковой барьер между школой и семьёй. Эти три примера наглядно доказывают, что информационные технологии – это не просто удобный инструмент, а фундаментальный элемент, создающий надлежащие условия для обучения детей-иностранцев в японских школах.

Программа «Комплексная политика в отношении иностранных граждан», принятая Правительством Японии в январе 2026 года, предусматривает создание системных руководств по содержанию и методике преподавания японского языка как иностранного. Для повышения эффективности учебного процесса предусмотрено активное использование информационных технологий и генеративного ИИ.

Решить все проблемы исключительно за счёт применения информационных технологий невозможно. Очный контроль и чуткое руководство со стороны педагогов и ассистентов по-прежнему актуальны. Однако в условиях кадрового дефицита и многоязычия информационные технологии играют ключевую роль в обеспечении качества обучения и расширения образовательных возможностей. Их дальнейшее внедрение позволит обеспечить детям-иностранцам равные возможности получения образования вне зависимости от региона проживания и семейных обстоятельств.

Репортаж журналиста Танаки Кэйтаро

Фотография к заголовку: онлайн-урок японского языка и приложение для обучения японскому языку как иностранному