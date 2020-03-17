Япония – страна антропоморфных персонажей

Японская традиция персонификации и антропоморфизации в последние годы переживает подъем: появилось огромное количество новых персонажей и талисманов, олицетворяющих всё, что только можно представить – от национальных флагов и туристических маршрутов до правительственных учреждений.

Флаги в образах самураев

В преддверии Летних олимпийских игр 2020 в Токио сайт, на котором флаги мира представлены в виде симпатичных молодых мужчин, произвел настоящий фурор. С помощью очеловеченных персонажей сайт знакомит свою аудиторию с происхождением флагов и культурой соответствующих стран.

Молодой рослый самурай представляет на флаг Японии. Цель сайта очевидна – заинтересовать людей по всему миру японской культурой, поэтому сгодились бы любые символы, популярные в масс-культуре. Однако образ самурая наиболее логичен, поскольку членов сборной Японии по бейсболу, как и сборных по другим видам спорта, часто называют самураями за их особый боевой дух.

Интересно, что несмотря на всеобщее увлечение изображениями красивых девушек, которые так нравятся фанатам-мужчинам, и популярность андрогинных талисманов, создатели сайта выбрали для антропоморфизации флагов образы симпатичных мужчин. Талант японцев представлять объекты в виде привлекательных людей признан по всей Восточной Азии, однако любопытно, как остальной мир отнесется к идее с флагами. Мне безумно интересно, понравится ли замысел мужчинам и людям в возрасте.



Слева направо: «Одушевленные» флаги Японии, Испании, Франции, России и Великобритании (© WorldFlags)

Объединение мотивов

В сегодняшней Японии антропоморфизация повсюду. Она стала частью брендинговых кампаний железнодорожных станций, кофеен, и даже языков программирования. Она лежит в основе культуры талисманов и других подобных персонажей, составляющих важный сегмент японской массовой культуры.

При создании новых образов художники проявляют чудеса изобретательности и экспериментируют с самыми различными элементами. Подтверждением является растущее количество талисманов-маскотов регионов Японии. Дизайнеры обычно берут некий базовый образ, к которому добавляют региональные особенности, такие как блюда местной кухни, туристические достопримечательности, животные или знаменитые исторические деятели.

Например, талисман города Окэгава в префектуре Сайтама, по соседству с которым я живу, носит головной убор с официальным символом города – цветком шафрана, и одет в традиционный костюм путешественника эпохи Эдо (1603-1868), символизирующий период в истории города, когда тот был почтовой станцией на старой дороге Хакасэндо. Однако не все талисманы так легко интерпретировать. Персонажи, представляющие политические или корпоративные структуры, например, часто воплощают абстрактные концепции, такие как «мир» или «будущее».



Окэ-тян, талисман города Окэгава, префектура Сайтама

Еще одним хорошим примером может служить талисман станции Тэннодзу-Айл токийского монорельса. Как и комбинация традиционного японского названия «Тэннодзу» с английским словом «айл» (остров), талисман станции представляет собой человека смешанного японско-европейского происхождения.

Творцы-любители

Антропоморфизация возникла как разновидность метафоры и с незапамятных времен использовалась в образовательных и сатирических целях. В современном мире она продолжает пользоваться популярностью при обучении детей, является стандартом для сатиры и пародии и активно используется в рекламе. Все эти направления существуют и в Японии, но здесь персонификация получила намного большее распространение.

Начиная с 1990-х на таких мероприятиях как Comic Market группы фанатов, в основном женщин, начали помещать любимых персонажей популярных работ в совершенно новые ситуации, создавая оригинальные произведения с необычными сценариями.

В конце 1980-х в некоторых журналах, издаваемых за частный счет, были переосмыслены персонажи из широкоизвестных детских сериалов, таких как Анпамман и Дораэмон. Они превратились в симпатичных молодых героев историй о «любви юношей» – манги, изображающей романтические отношения между персонажами мужского пола. Подобные работы послужили основой для поджанра аниме-пародии, чьи корни прослеживаются до конца 1970-х годов, когда читатели присылали стилизованные рисунки знаменитых персонажей в издательства фан-клубов и журналов манги и аниме.

Приход Интернета и распространение компьютеров и смартфонов кардинально повлияло на масштаб распространения и восприятие любительских работ. Широкая аудитория получила доступ к работам «по мотивам», размещаемым на персональных сайтах, в блогах и социальных сетях, в то время как в предыдущие десятилетия они были доступны лишь небольшим фанатским сообществам.

Любому, кто хочет создать популярный персонаж, желательно помнить, что нужно избегать неясных элементов, понятных лишь небольшому кругу людей. Лучше всего выбрать мотив, с которым большинству людей будет проще соотнести себя. В 2000-х годах этот подход привел к появлению целого ряда персонажей, основанных на бытовых предметах и явлениях – школьных досках, железнодорожных станциях, начинках для суши и тому подобных вещах, правительственных учреждениях, таких как префектуры, а также храмах и святилищах, и даже политических партиях.

По мере распространения феномена антропоморфизации изначальный акцент был сделан на создании подлинно уникальных персонажей. Например, тараканы были представлены в виде прекрасных девушек. Особый интерес вызвала антропоморфизация Статьи 9 Конституции Японии, содержащая отказ отведения войн. Тем не менее, популярность этого феномена достигла таких масштабов, что сегодня практически всё что угодно может быть представлено в виде антропоморфного персонажа, поэтому на первое место вышло не новаторство, а качество.

Антропоморфизацияация становится мейнстримом

С начала 1990-х наблюдается нескончаемый поток пушистых рекламных талисманов, известных в народе как юру-кяра. Свои талисманы имеют правительственные и государственные организации, такие как местные органы власти, правоохранительные органы, корпорации, университеты и даже региональные бизнес-ассоциации – иными словами, масштаб впечатляет!

Милые и уютные образы этих талисманов как правило основываются на детских развлечениях, что обеспечивает более широкое принятие. Однако некоторые из них представляют собой полуодетые женские персонажи, чаще всего связанные с культурой отаку, при этом рискуя вызвать всеобщее возмущение из-за объективации женщин.

Подобные элементы субкультуры были с готовностью приняты на вооружение Силами самообороны Японии, послужив созданию целого ряда персонажей, представляющих всё, что связано с военными – от различных родов войск до региональных баз. Силы самообороны посчитали этот подход потенциально эффективным средством привлечения новобранцев. Например, региональный штаб в префектуре Ямагути использует три женских образа, представляющих военно-воздушные, наземные и военно-морские силы, чья одежда больше напоминает MS-скафандры из аниме-сериала «Гандам», чем униформу современных вооруженных сил. Можно поспорить, является ли это полноценной антропоморфизацией, но создаваемое впечатление очень похоже.

Три механизированных персонажа мэка мусумэ штаба Сил самообороны в префектуре Ямагути

Развивающаяся традиция

История антропоморфизации в Японии уходит корнями в Средние века и легко прослеживается в знаменитых анторопоморфных существах, фигурирующих в старинных свитках Тёдзю гига, изображающих различных играющих животных, а также в создававшихся в течение нескольких веков прихотливых изображениях различных глав классического романа-моногатари «Повесть о Гэндзи». Даже в наши дни антропоморфизацию отличает мощный позитивный посыл, благодаря чему ее легко воспринимают люди самых разных возрастных категорий.

Этот традиционный способ выражения нашел новое воплощение на таких субкультурных мероприятиях как Comiket и продолжил развиваться благодаря социальным сетям в Интернете. Мне очень интересно узнать, что же будет дальше.

Фотография к заголовку: Симпатичный самурай, представляющий флаги (слева направо) Японии, Китая, США и ОАЭ (© WorldFlags)

(Статья на японском языке опубликована 5 ноября 2019 г.)

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