Проблемы Олимпийских игр в Токио: как победить допинг?

В условиях распространения нового коронавируса в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио можно предвидеть и обострение проблемы использования допинга. В период глобализации для спортивного мира и участников состязаний всё больше стирается значение государственных границ, а проблема допинга распространяется в мире, как вирус.

Строгие меры в отношении России

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило множественные фальсификации контрольных образцов, предоставленных Россией, и запретило ей участие в главных международных соревнованиях на четыре года. Россия не пожелала подчиниться решению ВАДА и оспорила его в международном Спортивном арбитражном суде, однако всё идёт к тому, что она не сможет участвовать в Олимпийских играх, за исключением «чистых» спортсменов. С тех пор, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, она по-прежнему не может выступать на международной арене.

Возможно, ощутив серьёзность предпринятых мер, глава ВФЛА признал обвинения, в том числе в фальсификации связанных с допингом документов. Может быть, причина и в том, что он признал бессмысленность продолжать обманывать спортивный мир – но остаётся только сказать, что это решение запоздало.

Нынешние проблемы России начались с публикации в 2014 году общественным телевещанием Германии информации о нечестности на уровне атлетических организаций. Проверка, проведенная ВАДА, обнаружила допинговые махинации на государственном уровне. После этого, хотя российская спортивная команда и участвовала в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, из неё исключили более 100 участников, в отношении которых имелись подозрения. Во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года они уже не могли участвовать как команда страны, допустили участие в индивидуальном порядке спортсменов, которые явно были непричастны к допинговым манипуляциям.

Допинг без границ

Наблюдая за ходом событий, можно подумать, что связанные с допингом нарушения особенно сильны именно в России, однако это совсем не так. В действительности нечестное применение лекарственных препаратов не ограничено государствами и быстро ширится по всему миру.

Согласно опубликованному отчёту ВАДА о допинговых нарушениях за 2017 год, больше всего таких случаев (171) отмечено в Италии, на втором месте Франция (128 случаев), и на третьем – США (103 случая). Далее идут Бразилия (84) и Россия (82). Япония, к слову, не вошла в худшую десятку, здесь было отмечено 7 случаев нарушений. Всего же нарушения замечены в 114 странах и регионах.

В преддверии токийской Олимпиады спортивный мир потрясла новость об отстранении на 8 лет выдающегося китайского пловца Сунь Яна.

Сунь Ян выступает в соревнованиях по плаванию вольным стилем на средние и большие дистанции. Он получал медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на его счету шесть медалей, из которых три золотых. На других соревнованиях мирового уровня он получил 11 золотых медалей, это спортсмен высшего класса в мировой атлетике, однако в 2014 году, когда он тренировался в Австралии, проверка после соревнований выявила использование стимуляторов, после чего его отстранили от соревнований на три месяца, а в 2018 году в ходе внезапной проверки у него дома охранник уничтожил взятые пробы крови, что и вызвало нынешнюю проблему.

ВАДА предприняла такие строгие меры в ответ на подобное недостойное поведение. Для 28-летнего Сунь Яна восьмилетний запрет на участие равносилен изгнанию из профессионального спорта.

Согласно докладу ВАДА, по количеству использования допинга Китай следует за Россией. Когда-то в Китае махинации с допингом отмечались на уровне организаций среди женщин в плавании и бегунов на длинные дистанции. Сохранилась ли эта тенденция сейчас, неизвестно, и как видно на примере Сунь Яна, занимавшегося под руководством австралийского тренера, прошли времена, когда воспитанием по крайней мере спортсменов высшей лиги занимается государство.

Проблема допинга обостряется и в тяжёлой атлетике. Эд Хула, редактор американского издания Around the Rings, посвящённого Олимпийскому движению и сотрудничающего с газетой «Майнити симбун», говорит, что в Олимпийских играх в Токио примут участие 196 атлетов, мужчин и женщин из разных стран, это примерно на 70 человек меньше, чем было в 2008 году.

Так получилось оттого, что у многих спортсменов при повторной проверке образцов, которые должны храниться 10 лет, обнаружились допинговые нарушения, и МОК принял меры, запретив им участие в Играх. Кроме того, были сообщения и о том, что венгерский президент Международной федерации тяжёлой атлетики получал взятки за манипуляции с допинговыми пробами.

Дойдёт ли до манипуляций с генами?

Что стоит за распространением допинговой проблемы?

Существует мнение, что после окончания Холодной войны между Востоком и Западом тренеры и атлеты Восточного блока – например, из Восточной Германии, которых подозревали в использовании допинга, потеряв работу, рассеялись по всему миру, распространив свои «технологии» повсеместно. Развитие спутникового вещания способствовало интернационализации профессионального спорта, а лёгкость смены гражданства с объединением Европы обусловила циркуляцию человеческих ресурсов через границы государств. Можно указать и на лёгкость приобретения запрещённых веществ в других странах через Интернет. Всё это – неизбежные последствия глобализации.

До сих пор основными способами допинга были укрепление мышц и повышение выносливости за счёт применения запрещённых веществ, а также вливание себе собственной ранее взятой крови перед соревнованиями, так называемый «кровяной допинг», повышающий способность крови переносить кислород. Кроме того, среди легко приобретаемых поддерживающих добавок бывают и такие, в составе которых содержатся запрещённые вещества.

Однако в последнее время наибольшие опасения вызывает «генный допинг». Он заключается во внедрении в клетки особых целевых генов с использованием методов генной медицины, что меняет генетическую информацию и побуждает организм наращивать мышцы и увеличивать количество эритроцитов.

К примеру, считают, что если применять к атлетам генные манипуляции, используемые при лечении мышечной дистрофии, то это будет способствовать укреплению их мышц, а методы лечения тяжёлых форм анемии увеличат количество эритроцитов и способность крови к транспортировке кислорода, повышая выносливость.

В 2018 году ВАДА внесла «генный допинг» в список запрещённых приёмов. Такой допинг обнаружить не так легко, как химический, определяемый по анализам мочи и крови, и пока сообщений о нём не поступало.

Государственный престиж и бизнес-возможности

Мне не кажется, что одни лишь строгие меры и проверки смогут очистить спортивный мир от допинга, поскольку успехи в соревнованиях приносят свои ощутимые плоды. Правительства стремятся повысить престиж страны за счёт количества олимпийских медалей, а коммерциализм спортивную деятельность использует как рекламу.

Не существует какого-то особого средства, способного вернуть в мир спорт в изначальном виде, как соревнование с использованием естественного тела. Для искоренения допинга нужно вернуться к изначальному смыслу спорта и духу «честной игры», распространять знания о вреде применения таких веществ в ходе школьного образования и тренировок в спортивных клубах. Мы должны просто не сворачивать с пути честности и порядочности.

Фотография к заголовку: Президент ВАДА Крейг Риди на пресс-конференции (Jiji)